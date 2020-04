Cách ly toàn xã hội 15 ngày, người dân có được mua hàng online?

Ngày 31/3, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 16 về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19. Theo đó, sẽ thực hiện cách ly xã hội trong vòng 15 ngày kể từ 0 giờ ngày 1/4/2020 trên phạm vi toàn quốc theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình, thôn bản cách ly với thôn bản, xã cách ly với xã, huyện cách ly với huyện, tỉnh cách ly với tỉnh, phân xưởng, nhà máy sản xuất phải bảo đảm khoảng cách an toàn, đeo khẩu trang, thực hiện khử trùng, diệt khuẩn theo quy định.

Người dân có thể ra đường trong trường hợp nào?



Theo PGS.TS Trần Đắc Phu, Cố vấn Trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam, "cách ly xã hội" ở đây nghĩa là hạn chế tối đa việc ra ngoài, hạn chế tối đa tiếp xúc với những người khác. Đây là biện pháp để những người lành và người có mầm bệnh tránh tiếp xúc với nhau, giảm tối đa nguy cơ dịch bệnh lây lan.



Trong Chỉ thị 16 nêu rõ yêu cầu mọi người dân ở nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp cần thiết đó là: mua lương thực, thuốc men hoặc đi cấp cứu, hoặc những thứ thiết yếu khác. Người làm việc trong các nhà máy, sản xuất Trong Chỉ thị 16 nêu rõ yêu cầu mọi người dân ở nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp cần thiết đó là: mua lương thực, thuốc men hoặc đi cấp cứu, hoặc những thứ thiết yếu khác. Người làm việc trong các nhà máy, sản xuất kinh doanh vẫn đi làm bình thường.



Tuy nhiên, khi đi ra đường, người dân cần thực hiện nghiêm các biện pháp phòng bệnh như đeo khẩu trang, giữ khoảng cách giao tiếp 2 m, bố trí việc đi lại, nơi làm việc một cách hợp lý để bảo đảm phòng bệnh. Ông Phu nhấn mạnh điều này có nghĩa là không phải cấm toàn bộ, cấm hoàn toàn việc đi ra ngoài nhưng phải đi ra ngoài một cách phù hợp.



Lưu ý gì mua hàng online?



Trong thời gian cách ly xã hội, hàng loạt cửa hàng cung cấp các dịch vụ không thiết yếu phải đóng cửa. Chỉ các cửa hàng kinh doanh lương thực thực phẩm, nhu yếu phẩm như xăng dầu, thuốc men được phép mở cửa.



Cũng theo Chỉ thị mới nhất của Chủ tịch UBND TP Hà Nội, các cơ sở kinh doanh dịch vụ đóng cửa, tạm dừng kinh doanh toàn bộ các dịch vụ kinh doanh trừ các trường hợp sau: Siêu thị tổng hợp (trừ dịch vụ vui chơi, ăn uống tại chỗ); Trung tâm thương mại (gồm siêu thị tổng hợp như trên, bệnh viện); Chợ dân sinh (gồm các gian hàng: lương thực, thực phẩm, rau hoa quả, đồ khô); Các cửa hàng tiện lợi, siêu thị mini (trừ dịch vụ ăn uống tại chỗ); Các cửa hàng tạp hóa, kinh doanh hoa, quả, trái cây; Cơ sở lưu trú du lịch; Chuỗi kinh doanh nông sản thực phẩm, thuốc chữa bệnh; Dịch vụ khám chữa bệnh; Dịch vụ bưu điện; Dịch vụ ngân hàng, thanh toán điện tử; Dịch vụ viễn thông truyền hình; Dịch vụ bảo vệ; Cửa hàng kinh doanh xăng dầu gas khí đốt; Dịch vụ tang lễ, nghĩa trang, hỏa táng, cơ sở cai nghiện, cơ sở bảo trợ xã hội. Khi giao dịch trong các loại hình kinh doanh dịch vụ nêu trên cần đeo khẩu trang và giữ khoảng cách tối thiểu 2m, vệ sinh khử khuẩn theo hướng dẫn của ngành Y tế.

Người dân vẫn có thể mua hàng online trong thời gian cách ly toàn xã hội. Ảnh minh họa



Để hạn chế tối đa việc ra ngoài, nhiều người dân lo ngại liệu có thể mua hàng online trong thời gian cách ly toàn xã hội. Về vấn đề này, ông Trần Đắc Phu cho hay, cơ quan chức năng khuyến khích hình thức mua bán online để hạn chế việc người dân ra đường và tụ tập đông người, tránh lây lan dịch bệnh. Tuy nhiên, người bán hàng phải áp dụng những biện pháp phòng bệnh tốt để giảm nguy cơ lây nhiễm virus sang hàng hóa (trong trường hợp mắc bệnh mà chưa được phát hiện).



Khi giao hàng cần giữ khoảng cách giao hàng với người nhận hàng trên 2 m. Bất kỳ ai khi có dấu hiệu Khi giao hàng cần giữ khoảng cách giao hàng với người nhận hàng trên 2 m. Bất kỳ ai khi có dấu hiệu viêm đường hô hấp không đi giao hàng.



Người dân có xe riêng có được về quê?



Trong khi các phương tiện vận tải công cộng như xe khách, xe buýt đều bị cấm người dân thắc mắc có được di chuyển bằng xe riêng về quê. PGS Phu cho hay việc đi bằng phương tiện cá nhân không có nguy cơ lây bệnh hoặc bị nhiễm bệnh ở cộng đồng như khi tham gia phương tiện công cộng.

Tuy nhiên, Chỉ thị của Thủ tướng đã khuyến cáo người dân ai ở yên đó. Tuy không cấm người dân về quê nhưng nếu trường hợp có người bị mắc bệnh, khi về quê sẽ lây lan sang người thân ở quê, hoặc người ở quê mắc bệnh có thể lây sang và sẽ "mang bệnh" về Hà Nội, lây cho người khác...

Do đó, PGS Phu khuyến cáo, người dân không nên về quê trong thời điểm này, chỉ nên về quê khi thực sự rất, rất cần thiết.



Hà Ly (t/h)