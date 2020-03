0h ngày 1/4/2020: Cách ly toàn xã hội bắt đầu có hiệu lực

Theo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, dịch COVID-19 đang bùng phát mạnh trên phạm vi toàn cầu, đã có 200 quốc gia, vùng lãnh thổ công bố dịch bệnh. COVID-19 khiến 720.000 người mắc bệnh, gần 35.000 người tử vong. Tại Việt Nam, số người nhiễm bệnh đang tăng. Dự báo dịch bệnh sẽ lây lan nhanh trên diện rộng, đe dọa tính mạng, Sức Khỏe con người, kinh tế - xã hội của đất nước.

Thực hiện lời kêu gọi của Tổng bí thương, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tập trung cao độ thực hiện các biện pháp phòng chống dịch đã đề ra, nhất là Chỉ thị số 15, tuân thủ các chỉ đạo của Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19, thực hiện có hiệu quả các biện pháp cấp bách.

Thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày kể từ 0h ngày 1/4/2020 trên phạm vi toàn quốc theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình, thôn cách ly với thôn, xã cách ly với xã, huyện cách ly với huyện, tỉnh cách ly với tỉnh, phân xưởng, nhà máy sản xuất phải bảo đảm khoảng cách an toàn, đeo khẩu trang, thực hiện khử trùng, diệt khuẩn theo quy định.

Yêu cầu mọi người ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thực sự cần thiết như mua nhu yếu phẩm, thuốc men, cấp cứu, làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa cần thiết; thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách 2 mét khi giao tiếp ; không tập trung quá 2 người ở phạm vi công cộng, bệnh viện, trường học…

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu toàn thể nhân dân tự giác chấp hành các yêu cầu, các biện pháp phòng chống dịch, tích cực tham gia khai báo y tế tự nguyện, thực hiện đầy đủ các biện pháp tự bảo vệ mình, gia đình mình và tham gia có trách nhiệm với các hoạt động phòng, chống dịch của các cơ quan chức năng và cộng đồng; người đứng đầu doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu trách nhiệm áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch tại cơ sở mình, bảo đảm sức khỏe, an toàn cho người lao động.

Thủ tướng giao Bộ Y tế, Bộ Công an, UBND TP. Hà Nội, UBND TP. HCM phải thần tốc, cương quyết, dồn mọi nguồn lực và bằng mọi giải pháp xử lý triệt để các “ổ dịch” tại Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội), Quán bar Buddha (TP. HCM); tranh thủ từng giờ, từng phút để truy vết, áp dụng các biện pháp phù hợp đối với tất cả các trường hợp có nguy cơ, tiếp xúc với người bệnh, người qua lại “ổ dịch”; tiếp tục kêu gọi người dân đã qua lại các “ổ dịch” này khai báo y tế và yêu cầu liên hệ để được xét nghiệm.

Ở một diễn biến mới nhất, trong cuộc họp Thường trực Chính phủ về những nội dung quan trọng như các kịch bản ứng phó dịch COVID-19, chính sách bảo đảm an sinh xã hội cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch và một số vấn đề khác vào chiều ngày 31/3, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khẳng định: Các giải pháp mới nhất (theo Chỉ thị 16 vừa ban hành) mang tính “tiền khẩn cấp”, là để giãn cách xã hội. Việc cách ly toàn xã hội mới chỉ dừng lại ở việc thuyết phục, vận động nhân dân tự giác chấp hành, thực hiện đầy đủ các biện pháp tự bảo vệ mình, gia đình mình. Chính phủ chưa tính đến việc phong tỏa các thành phố lớn.

Thủ tướng nhấn mạnh việc bảo đảm đầy đủ hàng hóa, lương thực, thực phẩm thiết yếu cho nhân dân.

Ngoài ứng phó dịch, Thủ tướng cũng nhấn mạnh vấn đề an sinh xã hội cũng vô cùng cấp thiết, nhất là đối với người dân nghèo, người thất nghiệp, nếu không chủ động giải quyết vấn đề này thì sẽ rất khó khăn cho đất nước.

"Đây là vấn đề cấp bách, vì mấy tháng qua, nhiều người khổ lắm, nhất là thất nghiệp, không có việc làm, nhiều gia đình rất khó khăn", Thủ tướng nói.

