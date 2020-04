Cách ly toàn xã hội chống dịch: Triển khai 30 chốt giám sát người và phương tiện ra vào thủ đô

VOV dẫn lại lời từ đại diện liên ngành Công an – Sở GTVT Hà Nội cho biết, bắt đầu từ 18h ngày 2/4, liên ngành đã triển khai lực lượng bao gồm Công an, Thanh tra giao thông di chuyển ra các tuyến đường cửa ngõ, cao tốc hướng tâm để lập 30 chốt trực nhằm giám sát người và xe ra vào thành phố theo chỉ thị cách ly toàn xã hội đúng như chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 05 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội.



Theo đó, các tổ công tác sẽ tuần tra, kiểm soát và giám sát việc thực hiện cách ly xã hội, phối hợp Sở Y tế tổ chức xét nghiệm nhanh COVID-19 cũng như tiến hành kiểm tra, dừng hoạt động xe bus, taxi, xe ôm, xe công nghệ và xe khách liên tỉnh.

Tại hướng từ Hà Nam theo quốc lộ1A, 1B về Hà Nội, liên ngành thành lập 3 chốt trực bao gồm: Chốt tại Ngã ba Cầu Giẽ, chốt tại tram soát vé Liêm Tuyền (trên cao tốc Pháp Vân – Ninh Bình), chốt quốc lộ 21B – ngã ba chợ Dầu.

Hướng từ các tỉnh Hưng Yên, Bắc Ninh theo tuyến quốc lộ 5, cao tốc Hà Nội – Lạng Sơn về Hà Nội, lập 7 chốt, trong đó có các chốt: quốc lộ 5- lối rẽ nhà máy Vinamikl, cầu Phủ Đổng, gầm cầu Thanh Trì – hướng đi Ecopark, quốc lộ 18 – lối xuống đường Võ Nguyên Giáp…

Từ Hòa Bình về Hà Nội lập 3 chốt tại Ngã 3 Xuân Mai, chốt kiểm dịch Chương Mỹ và chốt tại đường Làng Văn hóa các dân tộc Việt Nam - Cao tốc Hà Nội - Hòa Bình.

Bên cạnh đó, các chốt tương tự cũng được bố trí dọc theo các hướng từ các tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên về Hà Nội. Các tổ công tác có nhiệm vụ chốt trực 24/24, bắt đầu từ 18 giờ ngày 1/4 cho đến hết ngày 15/4 hoặc có lệnh điều động mới.

Để thực hiện đúng chỉ thị cách ly toàn xã hội, Công an Hà Nội kêu gọi người dân chung tay phối hợp, giúp đỡ lực lượng thực hiện nghiêm chỉ đạo chủ động cách ly xã hội; không đưa tin, bình luận mang tính suy diễn gây hoang mang dư luận xã hội.

Mọi hành vi cố tình vi phạm, làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm có thể sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định tại điểm c, khoản 1, điều 240 Bộ luật hình sự và Công văn số 45/TANDTC-PC ngày 30/3/2020 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao, theo TTXVN.

