Vĩnh Phúc: Cách ly toàn xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên để dập dịch COVID-19

Vĩnh Phúc đã ban hành quyết định khoanh vùng, cách ly toàn xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên để phòng, chống, dập dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus corona (COVID-19).

Trước tình hình diễn biến dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus corona, ngày 12/2, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành quyết định khoanh vùng, cách ly toàn xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên để bảo đảm hiệu quả cao nhất công tác phòng, chống và dập dịch.

Cụ thể, Vĩnh Phúc sẽ áp dụng các biện pháp khẩn cấp về phòng, chống dịch theo quy định của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2007 và các văn bản liên quan.

Theo đó, sẽ khoanh vùng, cách ly xã Sơn Lôi thuộc huyện Bình Xuyên từ ngày 13/2 để bảo đảm hiệu quả công tác phòng dịch ở mức cao nhất. Cơ quan chức năng sẽ thành lập 8 tổ kiểm soát toàn bộ phương tiện và người ra/vào xã này.

Các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc sẽ tiếp nhận, cách ly, theo dõi, điều trị người mắc bệnh. Địa phương cũng thành lập Bệnh viện dã chiến, khu cách ly tập trung để sẵn sáng ứng phó với diễn biến xấu nhất.

Chốt kiểm tra dịch bệnh tại xã Sơn Lôi thuộc huyện Bình Xuyên. Ảnh: Tuổi Trẻ

Về vấn đề này, ông Lê Duy Thành - Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, quyết định cách ly xã Sơn Lôi là việc làm cần thiết, xuất phát từ tình hình thực tế.



Hiện Vĩnh Phúc có 10 trường hợp nhiễm chủng mới virus corona thì riêng xã Sơn Lôi đã có tới 5 trường hợp. Đặc biệt, tất cả những trường hợp ban đầu đều xuất phát từ xã Sơn Lôi rồi tiếp tục lây lan.

Được biết, cũng trong ngày 12/2, Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã họp phiên bất thường, quyết định hỗ trợ các cá nhân được cách ly tại chỗ mức tiền 40.000 đồng/người/ngày; cá nhân được cách ly tập trung mức tiền 60.000 đồng/người/ngày.

Các cá nhân cách ly tại chỗ được hỗ trợ mức tiền 40.000 đồng/người/ngày, cách ly tập trung hỗ trợ mức tiền 60.000 đồng/người/ngày

"Đó là những chính sách cần ban hành ngay để có thể chăm lo đời sống cho bà con. Cũng ngay trong chiều 12/2, tôi đã chỉ đạo Sở Công thương, Liên minh các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh phối hợp, triển khai cung ứng các nguồn hàng thiết yếu đưa đến tận xã Sơn Lôi. Tất cả các mặt hàng cung ứng cho xã Sơn Lôi trong thời gian này cũng phải đảm bảo bình ổn giá, để đời sống của người dân không xáo trộn", Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Vĩnh Phúc thông tin trên báo Tuổi Trẻ.

Your browser does not support HTML5 video.

Kiều Đỗ (t/h)