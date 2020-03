'Cách ly xã hội chưa phải là phong tỏa đất nước'

Trao đổi thêm về thông tin này, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng lý giải, chỉ thị yêu cầu cách ly toàn xã hội nhưng không có chuyện phong tỏa đất nước như nhiều quốc gia đã và đang làm.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng



“Chỉ thị nhằm tiếp tục đưa ra các giải pháp mạnh để hạn chế tiếp xúc đông người, ngăn ngừa nguy cơ lây bệnh, nhưng chưa phải là lệnh cấm người dân ra đường”, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ nhấn mạnh.



Ông Dũng lý giải: "Các cửa hàng bán đồ thiết yếu vẫn hoạt động. Các nhà máy vẫn sản xuất nhưng phải có phương án bảo vệ công nhân, người lao động. Xe cá nhân vẫn đi từ Hà Nội về các tỉnh lân cận nhưng phải thật cần thiết, nếu không, người dân không nên rời khỏi nhà, nơi đang cư trú. Những nhu cầu đi lại này Chỉ thị không cấm, nhưng nên hết sức hạn chế”.



Cũng theo ông Dũng, chủ tịch UBND tỉnh, thành phố sẽ lên danh mục các nhà máy, cửa hàng thiết yếu mở cửa. Trên tinh thần là phục vụ các mặt hàng thiết yếu như xăng dầu, gạo, thực phẩm.

Mọi người dân phải thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2 m khi giao tiếp; không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tại nơi công cộng.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu toàn thể nhân dân tự giác chấp hành các yêu cầu, các biện pháp phòng chống dịch, tích cực tham gia khai báo y tế tự nguyện, thực hiện đầy đủ các biện pháp tự bảo vệ mình, gia đình mình và tham gia có trách nhiệm với các hoạt động phòng, chống dịch của các cơ quan chức năng và cộng đồng; người đứng đầu doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu trách nhiệm áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch tại cơ sở mình, bảo đảm Sức Khỏe , an toàn cho người lao động.

Ông Dũng nói thêm, Chỉ thị của Thủ tướng nhằm giảm tiếp xúc cộng đồng, tụ tập để giảm nguy cơ lây lan trong cộng đồng. Cách ly là biện pháp quan trọng để chống lây chéo, lây lan trong cộng đồng. "Đây chưa phải quyết định phong toả mà là khuyến cáo, yêu cầu của Chính phủ. Nếu dịch bệnh bùng phát trên diện rộng thì Chính phủ sẽ có các biện pháp nghiêm ngặt hơn".

“Nếu bỏ qua cơ hội này là mất thời cơ vàng, lúc đó tình hình sẽ phức tạp và khó khăn hơn rất nhiều. Chính phủ hiểu rằng với những yêu cầu nêu trên, người dân, doanh nghiệp có thể sẽ khó khăn hoặc cảm thấy không thoải mái, nhưng mong tất cả chấp hành. Vì chống dịch phải có sự đồng thuận của tất cả các cấp từ Trung ương đến địa phương và đặc biệt có sự đồng thuận, chung sức của người dân”, người phát ngôn Chính phủ chia sẻ.

Hướng dẫn cách ly tại nhà để phòng chống COVID-19