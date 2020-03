Cách ly toàn xã hội: Chợ, siêu thị và các cơ sở kinh doanh thiết yếu vẫn mở, hàng hóa dồi dào

Sáng 31/3, Thủ tướng Chính Phủ Nguyễn Xun Phúc ký Chỉ thị 16/CT-TTg về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus corona (COVID-19), trong đó yêu cầu cách ly toàn xã hội trong 15 ngày, bắt đầu từ 0 giờ ngày 1/4.

Trước thông tin này, nhiều người thắc mắc việc duy trì cuộc sống hàng ngày trong thời gian cách ly toàn xã hội sẽ ra sao, đặc biệt là vấn đề liên quan đến việc tiếp cận với các mặt hàng nhu yếu phẩm.

Về vấn đề này, ông Trần Duy Đông - Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công Thương) cho biết đã có "kế hoạch tác chiến" tính đến tình huống này. 63 tỉnh, thành trên cả nước đều đã có kịch bản ứng phó dịch bệnh theo 5 cấp độ.

"Chúng ta đã có kinh nghiệm trong việc cung ứng hàng hóa ở Sơn Lôi, Vĩnh Phúc và hiện tại, công tác này đang được tiếp tục và tăng lên thành cấp cao hơn, kể cả phương án nếu Hà Nội cách ly trên diện rộng", ông Trần Duy Đông khẳng định.

Thủ tướng Chính Phủ Nguyễn Xuân Phúc ra chỉ thị cách ly toàn xã hội từ 0h ngày 1/4

Về phương án của Hà Nội khi thực hiện cách ly xã hội, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung khẳng định với PV Thanh Niên không có xáo trộn, khó khăn gì trong việc cung ứng hàng hóa đến người dân, đặc biệt là các mặt hàng thiết yếu, như lương thực, thực phẩm.



Thời gian vừa qua, Hà Nội đã yêu cầu các doanh nghiệp tích trữ hàng hóa lên đến 300% để chuẩn bị cho mọi tình huống. Từ 2 tuần trước, Hà Nội đã cho xe chở hàng chạy vào nội thành 24/24, thay vì chỉ được chạy ban đêm như trước, để tăng cường cung ứng hàng hóa. Đến thời điểm này, chính sách trên vẫn được duy trì, đảm, bảo chuỗi cung ứng sẽ không đứt gãy.

Hà Nội có 141 siêu thị, 674 cửa hàng gas, hơn 400 chợ và các cửa hàng tiện lợi, tạp hóa, siêu thị mini mở cửa để phục vụ hàng hóa bình thường. Ảnh: Thanh Niên

Bà Trần Thị Phương Lan - Phó giám đốc Sở Công Thương Hà Nội thông tin trên tờ Vnexpress, Sở đã xây dựng phương án dự trữ hàng hóa theo 4 cấp độ dịch (Có trường hợp bệnh xâm nhập; Có lây nhiễm thứ phát; Lây lan trên 20 trường hợp; Lây lan rộng trong cộng đồng với trên 1.000 trường hợp mắc) và làm việc với các doanh nghiệp sản xuất, phân phối bán lẻ hàng hóa thiết yếu để tính khả năng cung ứng hàng.



Đến nay, các doanh nghiệp, hệ thống siêu thị đã tăng lượng hàng hoá dự trữ lên gấp 3-5 lần so với bình thường, tập trung vào các mặt hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu, khẩu trang, nước rửa tay...

"Lượng hàng hóa tại kho của các doanh nghiệp đảm bảo cung cấp cho thị trường Hà Nội trong vòng 60-90 ngày, hiện lên đến 174.000 tỷ đồng và đang tiếp tục tăng", bà Trần Thị Phương Lan thông tin.

Người dân không nên đi tích trữ hàng hóa dẫn đến tụ tập đông người.

Tại TP.HCM, Sở Công Thương thành phố cũng xây dựng các tình huống cung ứng hàng hóa cho người dân khi số ca nhiễm tăng cao.

Cụ thể, với 100 ca nhiễm, các doanh nghiệp bình ổn thị trường chuẩn bị đầy đủ nguồn cung hàng hóa vượt 30-40% ngày thường. Nếu có dưới 300 trường hợp nhiễm bệnh, các doanh nghiệp cung ứng hàng hóa vượt 50-100%, đảm bảo sản xuất, cung ứng hàng hóa liên tục, kể cả khi nhiều khu vực bị cách ly. Kịch bản xấu nhất, các doanh nghiệp tiếp tục giải pháp đã thực hiện trong tình huống 1 và 2 đồng thời phát huy kênh phân phối trực tuyến. Thành phố cũng sẽ giảm hoặc ngừng xuất khẩu các mặt hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu, mặt hàng phục vụ phòng chống dịch.

Your browser does not support HTML5 video.

Hướng dẫn cách ly tại nhà để phòng chống COVID-19