Cách mát xa mặt chống chảy xệ, giúp da săn chắc chị em nào cũng nên biết

Thực tế, sản phẩm dưỡng da sẽ chỉ đem đến một phần hiệu quả. Phần còn lại sẽ còn phụ thuộc vào cách sử dụng sao cho da hấp thụ dưỡng chất một cách tối đa. Và massage là phương pháp làm đẹp da vô cùng hiệu quả mà ít ai biết đến.

Các động tác massage sẽ giúp duy trì lưu thông máu, cung cấp thêm oxy cho da và thông qua đó giúp làn da thẩm thấu dưỡng chất nhanh chóng và trọn vẹn. Bên cạnh đó, các động tác massage giúp kích thích các mô, tái tạo làn da và phục hồi tế bào hư tổn. Qua thời gian, bạn sẽ cảm nhận làn da sáng dần và săn chắc hơn.Dưới đây là một số bài massage bạn có thể tự áp dụng tại nhà:

Massage mặt thông thường

Trước tiên, bạn nhỏ 3-4 giọt dầu dưỡng ra lòng bàn tay, sau đó xoa đều để làm ấm. Áp lòng bàn tay vào da mặt để dầu dưỡng được trải đều. Bắt đầu massage từ vùng dưới mắt và massage theo hướng từ trong ra ngoài. Dùng đầu ngón tay massage khoảng 1 phút theo chuyển động xoay tròn từ trong ra ngoài. Dùng ngón trỏ và ngón giữa kẹp vùng cằm rồi vuốt nhẹ từ cảm lên tai (lặp lại động tác 6 lần). Dùng ngón cái ấn nhẹ phía dưới gò má rồi vuốt lên trên đến thái dương (lặp lại động tác 6 lần).

Massage giảm nếp nhăn vùng trán

Chuyển sang phần trán, massage từ trong ra ngoài, bắt đầu từ đầu lông mày và kết thúc ở đường chân tóc theo đường thẳng và ngang bằng tất cả các đầu ngón tay (lặp lại động tác 6 lần). Dùng lòng bàn tay vuốt nhẹ từ dưới cằm xuống cổ. Tiếp tục vuốt xuống vùng xương quai xanh (lặp lại động tác 3 lần mỗi bên.

Cuối cùng, xoa 2 mu bàn tay để giúp dưỡng da tay/móng và giảm nếp nhăn.

Bài massage mặt giúp làm mờ nếp nhăn

Bạn massage từ phần giữa trán xuống hai bên thái dương rồi tiếp tục sử dụng các đầu ngón tay để ấn nhẹ vùng trán. Kỹ thuật này không chỉ giúp làm mờ nếp nhăn trên trán mà còn giúp giảm đau đầu và căng thẳng. Để tăng thêm hiệu quả, bạn nên áp dụng phương pháp massage này 3 lần, mỗi lần 3 giây.

Ngoài ra, bạn có thể dùng một ngón tay massage sống mũi ngay dưới mắt trong 5 giây (lặp lại 3 lần). Kỹ thuật massage này giúp vùng da mắt luôn tươi sáng, khỏe mạnh. Hơn nữa, phương pháp này là giúp mắt bạn được thư giãn, giảm nhăn và ngăn ngừa hình thành bọng mắt, quầng thâm.

Massage kết hợp kem dưỡng hoặc mặt nạ.

Massage vùng mắt nên dùng tác động nhẹ nhàng

Nếu bạn lựa chọn massage bằng nước thường thì đó là điều sai lầm. Điều đó không giúp cho da mặt đẹp hơn mà còn khiến làn da rất dễ tổn thương. Bởi nước không đủ láng mịn để ngón tay di chuyển nhẹ nhàng trên bề mặt da.

Tốt nhất, bạn nên sử dụng một chút nước hoa hồng, vừa massage vừa vỗ nhẹ bằng các đầu ngón tay. Các loại sữa hoặc kem dưỡng là lựa chọn tốt nhất để da mịn màng, săn chắc và tươi tắn hơn.

Lưu ý khi massage da mặt hàng ngày

Da mặt vô cùng nhạy cảm, do đó, khi massage bạn chỉ nên dùng đầu ngón tay di chuyển nhẹ nhàng theo vòng tròn. Massage với áp lực mạnh dễ khiến cơ trên mặt trùng xuống, lâu dần khiến da bị nhăn nheo và chảy xệ.

Cũng với làn da nhạy cảm, không nên massage quá 10 phút. Với da khô, da thường có thể massage tới 15 pút hoặc hơn để da nhanh phục hồi.

Không nên massage da mặt quá lâu

Theo các chuyên gia làm đẹp, chị em nên massage tại hai thời điểm: buổi sáng sau khi thức dậy và buổi tối trước khi đi ngủ. Bởi buổi sáng là thời điểm da có độ đàn hồi rất tốt, massage sẽ giúp làn da mịn màng, tươi tắn, các mạch máu lưu thông tốt hơn, chống lão hóa hiệu quả. Buổi tối massage giúp da được thư giãn, nghỉ ngơi…

Bạn có thể áp dụng phương pháp massage kể cả khi tẩy trang, thoa toner, bôi serum hay bôi kem dưỡng…

Your browser does not support HTML5 video.

Hướng dẫn massage Tanaka nâng cơ, chống lão hóa cho da mặt. Nguồn: Sheis

Xem thêm: 5 công thức làm mặt nạ trẻ hóa làn da hiệu quả từ nguyên liệu quen thuộc



Như Quỳnh (t/h)