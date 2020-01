Cách mua vé xem U23 Việt Nam thi đấu tại Thái Lan

Theo đúng dự kiến, Vòng chung kết giải U23 châu Á 2020 sẽ bắt đầu khởi tranh kể từ ngày 8/1/2020 đến ngày 26/1/2020 tại Thái Lan . Vòng bảng sẽ diễn ra từ ngày 8/1 đến ngày 16/1/2020. Các trận tứ kết diễn ra vào ngày 18 và 19/11. Vòng bán kết diễn ra vào ngày 22/1. Trận trạn hạng ba diễn ra vào ngày 25/1 và trận chung kết diễn ra vào ngày 26/1.

Ở mùa giải năm nay, đương kim Á quân U23 Việt Nam nằm ở bảng D cùng với các đối thủ là Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên, UAE và Jordan. Hiện U23 Việt Nam đã có mặt tại Thái Lan để chuẩn bị thi đấu.

Đến thời điểm hiện tại, điều các cổ động viên Việt Nam quan tâm nhất chính là việc mua vé để vào sân cổ vũ cho đội tuyển nước nhà. Việc tìm kiếm địa chỉ mua vé bóng đá đang rất được quan tâm.

Theo tin tức từ Thái Lan truyền về, người hâm mộ bóng đá Việt Nam nói riêng và người hâm mộ toàn châu Á nói chung có thể mua vé xem các trận trong vòng chung kết U23 châu Á 2020 trên trang web bán vé duy nhất ở Thái Lan là https://www.thaiticketmajor.com/afc-u23-2020/ . Trang web kích hoạt bán vé từ ngày 9/12.

Người hâm mộ Việt Nam muốn mua vé theo dõi các trận đấu của U23 Việt Nam tại giải đấu lần này thì chỉ cần truy cập đường link trên để thực hiện các thao tác mua vé theo đúng hướng dẫn của nước chủ nhà. Tuy nhiên, cả giải đấu này chỉ có một trang web duy nhất bán vé nên người hâm mộ cũng cần chú ý đến các lỗi kỹ thuật có thể xảy ra với web do lượng người truy cập quá đông.

Trong trường hợp gặp sự cố bị lỗi do lượng người truy cập mua vé quá đông thì người hâm mộ đừng quá lo lắng, các bạn vui lòng chờ đợi và ấn F5 để tải lại trang web. Ngoài ra với các nhóm cổ động viên đi số lượng lớn có thể liên hệ, đăng ký qua địa chỉ email chutiya@thaiticketmajor.com (CC u23locoffice@fathailand.org ).

Thời gian diễn ra các trận đấu ở vòng bảng của U23 Việt Nam

Được biết, giá vé trong các trận đấu ở U23 châu Á 2020 có giá từ 200 đến 400 baht (tương đương 150.000 – 300.000) tùy vào vị ngồi trên khán đài. Một lưu ý nhỏ cho các cổ động viên Việt Nam, trong vòng bảng, U23 Việt Nam sẽ thi đấu ở các tỉnh nên nếu cổ động viên có ý định sang xem thì nên tìm hiểu kỹ về các địa điểm đội tuyển đá.

Theo lịch thi đấu, hai trận đầu đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu tại sân vận động tỉnh Buriam (cách thủ đô Bangkok khoảng 410km). Sau hai trận này, đội tuyển sẽ quay về thủ đô của Thái Lan và thi đấu trận cuối của vòng bảng với Triều tiên ở sân Rajamangala.

Nếu U23 Việt Nam vượt qua vòng bảng thuận lợi thì sẽ tiếp tục thi đấu ở vòng tứ kết tại thủ đô Bangkok trên một trong hai sân vận động Thammasat và Rajamangala.

Trong trường hợp cổ động viên Việt Nam không có cơ hội sang Thái Lan xem thi đấu thì có thể xem trực tiếp tại nhà. Được biết, mùa giải năm nay, đài Truyền hình Việt Nam sẽ là đơn vị sở hữu quyền phát sóng Vòng chung kết U23 châu Á 2020.

Vòng chung kết U23 châu Á 2020 có sự góp mặt của 16 đội bóng trẻ xuất sắc nhất châu Á . Vòng chung kết năm nay diễn ra tại 4 sân vận động Rajamangala, Chang Arena, Thammasat Stadium và Tinsulanon Stadium.

Việt Nam nằm ở bảng D

Các bảng đấu Vòng chung kết U23 châu Á 2020:

Bảng A: U23 Thái Lan, U23 Iraq, U23 Australia, U23 Bahrain

Bảng B: U23 Qatar, U23 Nhật Bản, U23 Ả-rập Xê-út, U23 Syria

Bảng C: U23 Uzbekistan, U23 Hàn Quốc, U23 Trung Quốc, U23 Iran

Bảng D: U23 Việt Nam, U23 CHDCND Triều Tiên, U23 Jordan, U23 UAE

Được biết, đoàn quân của ông Park Hang Seo đã có mặt tại Thái Lan để chuẩn bị cho giải đấu. Trước ngày lên đường, HLV Park Hang Seo đã từng chia sẻ: “Tôi ý thức rõ ràng, U23 châu Á mang tầm vóc, ý nghĩa to lớn. Người hâm mộ và lãnh đạo rất mong chờ kết quả lần này. Tôi và các cầu thủ quyết tâm sẽ làm những điều tro lớn cho bóng đá Việt Nam, kết quả tốt nhất cho Việt Nam”.

Theo kế hoạch, đoàn quân của ông Park và các học trò sẽ luyện tập tại Bangkok cho đến ngày 6/1 và sẽ di chuyển đến Buriram để thi đấu 2 trận ở vòng bảng.

Danh sách U23 Việt Nam dự U23 châu Á 2020 Thủ môn: Nguyễn Văn Toản (Hải Phòng), Bùi Tiến Dũng (Hà Nội FC), Y Êli Niê (Đăk Lắk) Hậu vệ: Lê Ngọc Bảo (Phố Hiến), Nguyễn Văn Hạnh (Hải Phòng), Đình Trọng, Nguyễn Thành Chung (Hà Nội FC), Hồ Tấn Tài (B.Bình Dương), Huỳnh Tấn Sinh (Quảng Nam), Đỗ Thanh Thịnh (SHB Đà Nẵng), Nguyễn Đức Chiến (Viettel), Dụng Quang Nho (HAGL), Bùi Tiến Dụng (SHB Đà Nẵng). Tiền vệ: Nguyễn Trọng Hùng (Thanh Hoá), Nguyễn Trọng Long (Phố Hiến), Martin Lo (Phố Hiến), Trần Bảo Toàn (Hoàng Anh Gia Lai), Phan Thanh Hậu, Thanh Sơn, Triệu Việt Hưng (Hoàng Anh Gia Lai), Nguyễn Hồng Sơn (Quảng Nam), Nguyễn Quang Hải, Trương Văn Thái Quý (Hà Nội FC), Hoàng Đức, Trọng Đại (Viettel). Tiền đạo: Nhâm Mạnh Dũng (Viettel), Hà Đức Chinh (SHB Đà Nẵng), Nguyễn Tiến Linh (B.Bình Dương).

Nhận định các đối thủ của Việt Nam trước giải đấu

Thu Nga (t/h)