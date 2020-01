Cách muối dưa cải chua giòn, vàng ươm chống ngán sau Tết

Do có vị chua, dưa cải muối thường dễ dàng kích thích vị giác, tạo sự thèm ăn và ngon miệng. Mặc dù là món ăn được mọi người yêu thích nhưng nhiều bà nội trợ muối dưa vẫn bị khú và không ngon.



Chuẩn bị nguyên liệu:



1 kg rau cải xanh

1 lít nước đun sôi để nguội

20g đường

60g muối

3 muỗng cà phê dấm

Hành lá, hành củ

Hũ thủy tinh hoặc vại.



Sơ chế:



Rau cải bẹ mua về phơi ngoài trời một nắng cho hơi héo. Nếu không có nắng, mang rau đi rửa sạch, để rổ cho ráo nước rồi để góc bếp cho rau héo đi.



Hành lá, hành củ rửa sạch. Hành củ đập dập, hành lá cắt khúc khoảng 5cm.



Cách muối dưa cải chua giòn, vàng ươm:



Pha 1 lít nước sôi để nguội với 3 thìa muối hạt và 1 thìa đường rồi khuấy đều. Nếm thấy nước muối hơi mặn, có chút chua là được.



Sau đó, khử trùng lọ muối dưa bằng cách úp vào nồi nước đun sôi khoảng 10 phút; dùng khăn hoặc giấy khô lau sạch.



Rau cải cắt khúc khoảng 5cm, cho vào lọ rồi để hành lên trên.



Đổ hỗn hợp nước đã pha chế, dùng 2 thanh tre đè lên trên để dưa không trồi lên mặt nước. Để lọ dưa ở nơi khô ráo, thoáng mát. Chỉ sau 2 ngày là có thể ăn được.



Your browser does not support HTML5 video.