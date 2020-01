Học ngay cách muối dưa hành giòn tan chống ngán cho ngày Tết thêm hương vị

Muối dưa hành tại nhà không hề khó, chỉ cần trải qua mấy bước đơn giản.



Chuẩn bị nguyên liệu:



Hành vớt ra, cắt sạch rễ và bóc vỏ.



200ml dấm ăn

100ml nước lọc

50g đường

40g muối

Nước vo gạo



Cách thực hiện:



Sơ chế: Hành mua về ngâm nước vo gạo rồi để qua đêm. Sau đó, hành vớt ra, cắt sạch rễ và bóc vỏ. Hòa 1,5 lít nước với 20g muối; cho hành vào rửa qua nước muối, cho ra rổ để ráo nước.





Xếp hành vào lọ thật ngay ngắn, tiếp đến dùng tăm hoặc que tre chèn lên trên.

Nấu nước dấm: Cho vào nồi hỗn hợp gồm 200ml dấm, 100 nước, 50g đường và 20g muối đun đến khi sôi, đường tan hết thì tắt bếp để nguội.



Tiếp theo, xếp hành vào lọ thật ngay ngắn, tiếp đến dùng tăm hoặc que tre chèn lên trên. Sau đó, đổ nước muối vào vừa sấp hành, để hành không bị trồi lên mặt nước.



Để lọ hành ở nơi thoáng mát, khô ráo, sau khoảng 3 đến 4 ngày là có thể thưởng thức.

Hãy tự tay làm ngay những lọ dưa hành trắng đẹp, thơm ngon để dành tặng cho bản thân và gia đình cùng thưởng thức.



Dưa hành là món ăn kèm tuyệt vời với bánh chưng , hoặc là món chống ngán trong tất cả các mâm cỗ ngày Tết. Hãy tự tay làm ngay những lọ dưa hành trắng đẹp, thơm ngon để dành tặng cho bản thân và gia đình cùng thưởng thức.

Hướng dẫn cách muối cà pháo giòn ngon đơn giản. Feedy VN.

Thùy Nguyễn (t/h)