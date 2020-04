Mách chị em tuyệt chiêu nặn mụn ẩn dưới da an toàn, tránh viêm nhiễm

Mụn ẩn xuất hiện trên da do nhiều yếu tố như di truyền, hormone; nội tiết; sử dụng mỹ phẩm; chế độ ăn uống; vệ sinh da không đúng cách; tự ý nặn sai cách…

Mụn ẩn thường xuất hiện trên trán, má hay cằm, mụn thường mọc nhiều thành từng cụm dày. Loại mụn này có kích thích khá nhỏ, nhân mụn không trồi lên trên bề mặt da như các loại mụn khác. Khi dùng tay sờ vào vùng da bị mụn ẩn có cảm giác sần sùi, kém mịn màng. Tuy nhiên, chúng không khiến da bị sưng tấy hay đau ngay cả khi chạm vào.

Mụn ẩn càng lưu trú dưới da lâu thì nguy cơ hình thành sẹo rỗ càng nhiều

Nhiều người cho rằng, mụn ẩn cần được loại bỏ nhanh chóng thì làn da mới có thể mịn màng và nhanh phục hồi. Tuy nhiên, lại có người cho rằng da rất dễ bị nhiễm trùng và rất lâu hồi phục nếu như nặn mụn không đúng cách.

Có nên nặn mụn ẩn?

Theo chuyên gia thẩm mỹ, mụn ẩn dưới da có nên nặn hay không còn tùy thuộc vào tình trạng mụn nặng hay nhẹ và thời điểm thích hợp để nặn mụn.

Tuy nhiên, không phải lúc nào mụn ẩn dưới da cũng có thể sử dụng tay hoặc các vậy dụng để nặn mụn. Việc nặn mụn ẩn không đúng cách sẽ dễ khiến làn da dễ bị tổn thương, thậm chí nhiễm trùng da và lây lan sang các vùng da xung quanh.

Chỉ nên nặn khi nhân mụn ẩn trồi lên bề mặt da

Như bạn biết, mụn ẩn có chân nằm sâu dưới bề mặt da và bám dính chặt trong lỗ chân lông nên chúng ta không thể nặn mụn theo cách thông thường. Do đó, chúng ta cần phải kích thích nhân mụn trồi lên bề mặt da mới dễ dàng lấy chúng ra ngoài mà không gây tổn thương da. Một số phương pháp đẩy nhân mụn bằng nguyên liệu tự nhiên, không tốn kém như xông hơi, đắp mặt nạ thiên nhiên từ mật ong, tỏi, rau diếp cá, mướp đắng…

Ngoài ra, thời điểm thích hợp để nặn mụn ẩn cũng rất quan trọng. Bạn không nên nặn mụn không có nhân, mới chỉ là mụn nước.

Tuyệt chiêu nặn mụn ẩn

Bạn chỉ nên nặn mụn khi mụn ẩn dưới da đã căng bóng, nhân mụn cứng và có dấu hiệu muốn trồi nhân ra ngoài. Thời điểm thích hợp nhất là sau khu rửa mặt với nước ấm, lỗ chân lông mở rộng nên mụn dễ dàng được lấy ra hơn.

Đắp mặt nạ sau nặn mụn để da nhanh phục hồi

Trước tiên, bạn cần vệ sinh dụng cụ nặn mụn sạch sẽ và dùng nó ấn nhẹ nhàng vào đầu nhân nhân mụn. Nếu mụn quá ứng, bạn có thể dùng kim chích nhẹ đầu mụn để lấy nhân mụn dễ hơn. Khi nhân mụn đã trồi ra ngoài, bạn lau sạch da và rửa mặt lại với nước ấm. Cuối cùng hãy dùng nước hoa hồng thoa lên da để cân bằng độ ẩm và làm se khít lỗ chân lông.

Sau khi nặn mụn ẩn dưới da xong, bạn có thể sử dụng các loại mặt nạ làm dịu da như nghệ, mật ong, nha đam … để hạn chế tổn thương trên bề mặt da và ngăn ngừa sẹo hình thành.





Lưu ý:

Dù chỉ thoa kem chống nắng và không trang điểm, bạn cũng cần phải tẩy trang thật kỹ với được đi ngủ. Nếu không vệ sinh sạch thì những phần dư thừa từ kem, phấn sẽ dần tích tụ dưới lỗ chân lông, làm da mất đi khoảng thở cần thiết, tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn sinh sôi và xuất hiện mụn ẩn.

Cách xông hơi mặt trị mụn ẩn dưới da hiệu quả nhất tại nhà. Nguồn: Hồng Beauty

Như Quỳnh (t/h)