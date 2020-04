Bí quyết ngăn ngừa tăng sắc tố da vào ngày hè, chị em nên lưu tâm để “phòng hơn chữa”

Nguyên nhân gây tăng sắc tố da

Mùa nắng nóng, làn da thường gặp nhiều vấn đề khó chịu, một trong số đó là hiện tượng tăng sắc tố da. Theo đó, tăng sắc tố da là hiện tượng các vết thâm, nám xuất hiện trên da, đặc biệt là da mặt. Mặc dù nó không gây nguy hiểm cho sức khỏe , tuy nhiên nếu gia tăng quá mức dẫn đến tình trạng rối loạn sắc tố khiến làn da mất thẩm mỹ.

Nguyên nhân của tăng sắc tố da là do cơ thể sản sinh quá nhiều sắc tố melanin. Cụ thể, sự thay đổi của hàm lượng Estrogen và Progesteron trong máu sẽ kích thích cơ thể tạo ra nhiều melanin dưới da và thường được gọi là nám da.

Tăng sắc tố da có thể xuất hiện do yếu tố bên trong hoặc bên ngoài cơ thể

Bên cạnh đó, nếu làn da bị tổn thương sẽ có nguy cơ tăng sắc tố sau viêm. Có nghĩa, vết thương trên da sau khi lành hẳn nhưng lại có màu sậm hơn những vùng da xung quanh. Tình trạng này thường gặp phải khi bị mụn hoặc khi vừa thực hiện điều trị thẩm mỹ với liệu pháp xâm lấn. Thậm chí nó còn tạo những vùng da loang lổ gây mất thẩm mỹ.

Ngoài ra, hiện tượng tăng sắc tố da cũng có thể do yếu tố di truyền. Như nám da do di truyền được hình thành trên cơ chế tự động sao chép DNA.

Không chỉ do nội tiết, yếu tố ngoại cảnh, đặc biệt là ánh nắng mặt trời rất dễ gây ra hiện tượng tăng sắc tố da. Khi da tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, cơ thể sẽ tự động sản sinh melanin. Chất này có khả năng hấp thụ ánh sáng với dải quang phổ rất rộng, nhờ đó giúp cơ thể chống lại tác động tiêu cực của tia tử ngoại. Do đó, nếu để làn da tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng trong thời gian dài, melanin sẽ được sản sinh ra nhiều, làn da cũng sạm đen và xuất hiện kèm vết đổi mồi, chân chim… Điều này sẽ đẩy nhanh quá trình lão hóa của làn da.

Bí quyết ngăn ngừa tăng sắc tố da ngày hè

Để ngăn chặn tình trạng tăng sắc tố da, chúng ta có thể hỗ trợ điều trị từ bên trong và cả chăm sóc bên ngoài để nâng cao hiệu quả. Bên ngoài, ánh nắng mặt trời là nguyên nhân chính gây nên hiện tượng tăng sắc tố trên da. Do đó, nhất là những ngày nắng gắt, khoảng thời gian từ 10h – 15h bạn nên tránh tiếp xúc với ánh nắng. Bởi đây là khoảng thời gian tia nắng hoạt động mạnh mẽ nhất. Nếu phải ra ngoài, bạn nên trang bị đồ bảo hộ như nón rộng vành, áo chống nắng, gang tay, kính mát…

Bôi kem chống nắng để bảo vệ da tốt nhất

Điều hết sức quan trọng là chị em cần sử dụng kem chống nắng để bảo vệ da khỏi tác động tiêu cực của tia UVA, UVB và cả khói bụi, không khí ô nhiễm. Bạn nên lựa chọn kem chống nắng có chỉ số SPF tối thiểu là 30. Nên bôi kem 30 phút trước khi đi ra ngoài và dặm lại sau 2 giờ.

Về yếu tố nội tiết, chế độ ăn uống sẽ là biện pháp khắc phục tình trạng tăng sắc tố da hiệu quả nhất. Các dưỡng chất được cơ thể hấp thụ sẽ làm chậm quá trình sản sinh melanin đồng thời tăng cường sức đề kháng cho cơ thể. Bạn cần tránh tiêu thụ rượu, bia và các gia vị cay nóng. Nên bổ sung nhiều rau quả tươi, uống nhiều nước và ngủ đủ giấc. Hàm lượng vitamin (A, C, E); omega-3 , Selen… trong thực phẩm có tác dụng chống lão hóa vô cùng hiệu quả.

Thực phẩm có tác dụng chống lão hóa da hiệu quả

Đặc biệt, chị em nên tham khảo ý kiến của bác sĩ da liễu trước khi sử dụng một phương pháp điều trị nào, bao gồm cả bôi kem và thẩm mỹ xâm lấn. Sử dụng sản phẩm không đảm bảo chất lượng dễ gây bào mòn da, khiến da nhạy cảm, tình trạng thâm nám diễn biến nghiêm trọng hơn và khó điều trị.

