Thải độc cho làn da từng dùng kem trộn bằng cách nào?

Hậu quả của kem trộn

Kem trộn là loại kem tổng hợp tự chế bao gồm các thành phần chính như Vitamin E , cortibion, aspirin, becozym, corticoid, chất tạo màu hóa học, chất bảo quản… Trong đó, corticoid là một chất ức chế hệ miễn dịch của da, giúp da giữ nước, trắng mịn và căng bóng chỉ sau 24h thoa kem.

Da trắng bệch và bị mỏng đi, các mao mạch dưới da bị giãn nở là tác hại dễ thấy nhất ở làn da sử dụng kem trộn. Quan sát kỹ sẽ thấy những mạch máu dưới da bị giãn nở khá nhiều. Khi sờ thầy ngứa rát khó chịu và dễ bị kích ứng với các sản phẩm dưỡng da khác.

Kem trộn có bao bì sơ sài, không rõ nguồn gốc xuất xứ

Da bị khô bong tróc là hiện tượng nhiễm corticoid hàm lượng ít, tình trạng này khiến da bị khô sần hơi ngứa và có thể dễ phục hồi hơn. Viêm da phồng rộp là tình trạng nhiễm corticoid có độc tính cao hơn. Dấu hiệu thấy rõ là bọng nước li ti vỡ ra gây đau và đẫn đến nhiễm trùng.

Bên cạnh đó, người sử dụng kem trộn để trị nám da thì sau khi ngừng vết nám lan rộng sau thời gian sử dụng, thậm chí nó có thể trở nên sậm màu và ăn sâu hơn vào da rất khó chữa trị.

Phục hồi da sau khi sử dụng kem trộn

Khi làn da sử dụng kem trộn trong khoảng 1-10 ngày, làn da sẽ căng bóng nhanh chóng, mụn cám biến mất chỉ sau đêm đầu điên. Chỉ trong thời gian ngắn sử dụng kem trộn, da trắng bật tông và căng mọng, sờ vào da thấy mềm và mọng nước. Vùng nám da cũng biến mất nhanh sau vài ngày sử dụng.

Sau một thời gian dài sử dụng kem trộn sẽ gây ra hiện tượng nghiện corticoid. Nghĩa là nếu bạn ngưng sử dụng, da sẽ “biểu tình” bằng cách phát sinh mụn nhọt, ngứa ngáy và hàng loạt vấn đề khác. Chưa kể, lượng corticoid lưu lại trên da cao khiến tế bào da bị bào mòn, dễ bắt nắng, nám phát triển nhiều hơn do lớp màng bảo vệ da bị mất đi.

Da bị nổi mao mạch sau khi sử dụng kem trộn

Trong trường hợp này, chúng ta nên tìm cách ngưng sử dụng kem trộn một cách từ từ và thải hết lượng corticoid tồn đọng trên da. Sau đó, áp dụng các liệu trình chăm sóc phục hồi khác. Có như vật, da mới hấp thụ được dưỡng chất, tăng quá trình trao đổi chất để phục hồi hiệu quả.

Trước tiên, bạn cần tẩy tế bào chết bằng các phương pháp tự nhiên hoặc sản phẩm dịu nhẹ, tránh gây kích ứng trên da. Tiếp đến, bạn sử dụng xông hơi nóng giúp lỗ chân lông giãn nở, loại bỏ bụi bẩn và độc tố dưới da.

Bạn có thể đắp các loại mặt nạ trà xanh, nham hoặc than carbon để loại bỏ độc tố trên da. Thời gian lưu mặt nạ khoảng 30 phút là đủ. Các nguyên liệu tự nhiên này chứa lượng lớn chất chống oxy hóa , có khả năng đẩy lùi cấu trúc tự do, củng cố làn da và kích thích tế bào mới sản sinh để sửa chữa tổn thương.

Mặt nạ thải độc da từ rong biển

Mặt nạ rong biển cũng là loại mặt nạ có công dụng thải độc da nhiễm kem trộn rất hiệu quả. Bạn cần sử dụng loại rau biển không pha trộn tạp chất hoặc các chất bảo quản. Bạn dùng ½ thìa bột rong biển (dùng quá nhiều dễ bị kích ứng), 1 thìa cám gạo, 1 giọt tinh dầu oải hương và nước ấm vừa đủ. Thoa đều hỗn hợp lên da, thư giãn khoảng 15 phút sau đó rửa sạch mặt với nước ấm.

Bạn cũng có thể sử dụng muối biển để thải độc cho làn da. Bạn nên xay nhuyễn mịn hạt muối trước khi áp dụng lên da. Hỗn hợp mặt nạ gồm có 1 thìa muối biển, 1 thìa dầu oliu, 1 thìa mật ong nguyên chất, 1 thìa sữa tươi không đường. Trộn đều các nguyên liệu, thoa lên da và massage nhẹ nhàng. Đợi khoảng 10 phút bạn rửa lại bằng nước sạch.

Cách làm nước detox thanh lọc cơ thể. Nguồn: Kinh Nghiệm Hay

Như Quỳnh (t/h)