 Cách tải app, cách khai báo y tế toàn dân chuẩn yêu cầu của Bộ Y tế

Tại sao cần khai báo y tế toàn dân?

Tại cuộc họp Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra (COVID-19), ngày 8/3, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng, việc cần thiết phải làm lúc này là vấn đề khai báo y tế . Việc thực hiện khai báo y tế bắt buộc với mọi người nhập cảnh vào Việt Nam, song như vậy chưa đủ nên Phó Thủ tướng cho rằng, cần khai báo y tế với mọi người wor Việt Nam.

“Đây không chỉ là trách nhiệm chống dịch theo quy định mà còn là hành động cụ thể để mọi người Việt Nam chung sức, đồng lòng, toàn dân chống dịch. Các thông tin khai báo được quản lý chặt chẽ, chỉ phục vụ chống dịch, không sử dụng vào mục đích khác”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Cũng trong buổi họp, Thủ tướng đề nghị Bộ Thông tin truyền thông, Bộ Y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, các nhà mạng, các đơn vị công nghệ thông tin khẩn trương hoàn thiện phương án tổ chức, các công cụ công nghệ để chậm nhất là từ sáng 10/3 sẽ thực hiện khai báo Sức Khỏe toàn dân trên toàn quốc.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam



Phó Thủ tướng cho biết, Việt Nam chính thức bước vào giai đoạn 2 của cuộc chiến phòng, chống COVID-19 khi ca bệnh thứ 17 xuất hiện. Giai đoạn 2 là giai đoạn khó khăn hơn giai đoạn 1 vì dịch bệnh đã lan ra hơn 100 quốc gia. Việt Nam cần phải ngăn chặn dịch bệnh từ mọi ngả.

Liên quan đến công tác phòng, chống COVID-19, sáng 9/3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp Thường trực Chính Phủ để Nghe Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống COVID-19 báo cáo tình hình và các biện pháp phòng dịch.

Trong buổi họp, Thủ tướng đề nghị Ban chỉ đạo quốc gia báo cáo tình hình và các biện pháp phòng chống với tinh thần “chống dịch như chống giặc”. Việc này nhằm bảo vệ sức khỏe, tính mạng của nhân dân , có thể hy sinh một số lợi ích kinh tế để ngăn chặn COVID-19 thành công.

Về việc khai báo y tế toàn dân, PGS.TS Trần Đắc Phu – Cố vấn Trung tâm đáp ứng sự kiện y tế công cộng khẩn cấp (Bộ Y tế) cho biết, theo chỉ đạo của Trưởng Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống COVID-19, dự kiến từ sáng ngày 10/3 sẽ thực hiện khai báo y tế toàn dân.

Cách tải app, cách khai báo y tế toàn dân chuẩn yêu cầu của Bộ Y tế

Theo Ban chỉ đạo quốc gia, các thông tin khai báo phải được quản lý chặt chẽ, chỉ phục vụ công tác chống dịch, không sử dụng vào mục đích khác. Bộ Y tế cũng cho biết, việc khai báo y tế toàn dân được thực hiện trên phần mềm (app). Người dân sẽ cài đặt phần mềm này trên điện thoại và cung cấp các thông tin cá nhân theo hệ thống phần mềm yêu cầu.

Khai báo y tế toàn dân sẽ được bắt đầu từ ngày 10/3

Để khai báo y tế, người dân truy cập vào: https://suckhoetoandan.vn/khaiyte, https://tokhaiyte.vn và làm theo hướng dẫn.

Về thông tin khai báo y tế, người dân phải khai báo tên, tuổi, địa chỉ, kèm theo thẻ bảo hiểm y tế, tình trạng sức khỏe (bệnh mãn tính/có hay không), có biểu hiện ho, sốt, khó thở… Cùng với đó, một số thông tin dịch tễ như tình trạng tiếp xúc với người nghi mắc/mắc COVID-19; việc đi/ về nhập cảnh từ các vùng có dịch.

Việc khai báo y tế này thực hiện với tất cả những người dân trong nước. Tương tự như áp dụng tờ khai y tế điện tử đối với các khách nhập cảnh đến/ về từ tất cả các quốc gia.

Giao điện tờ khai y tế điện tử

Thông tin khai báo y tế được lưu giữ trên hệ thống mạng, cơ quan có thẩm quyền có thể tra cứu trực tuyến, là một trong những công cụ giúp kiểm soát dịch các yếu tố liên quan đến diễn biến dịch.

Khi các thông tin được cập nhật, cơ sở y tế trên địa bafnd dã nắm bắt các diễn biến sức khỏe cơ bản của cá nhân, kịp thời liên lạc, hỗ trợ theo dõi sức khỏe trong tình huống cần thiết.

Trong tình huống người dân không khai báo trung thực, PGS.TS Phu cho biết, bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan chức năng sẽ phát hiện được các yếu tố nguy cơ. Hơn nữa, mỗi cá nhân khai báo y tế cho bản thân hoặc khai báo hộ cho thành viên trong gia đình (với trẻ nhỏ, người không đủ điều kiện sức khỏe trực tiếp khai báo) sẽ chịu trách nhiệm về tính trung thực khi khai báo. Nếu báo không trung thực ảnh hưởng đến phòng chống dịch sẽ bị xử lý theo quy định của Pháp luật

Ngoài ra, ông Phu cũng khuyến cáo người dân, việc khai báo y tế là phục vụ phòng chống dịch, đòi hỏi sự tự giác, sự vào cuộc của mỗi cá nhân vì sức khỏe bản thân và cộng đồng. Việc này nhằm giúp phát hiện sớm, giúp cách ly khoanh vùng ổ dịch kịp thời trong trường hợp có ca nhiễm bệnh. Đồng thời ngăn dịch bệnh lây lan.

Your browser does not support HTML5 video.

Nghi ngờ có nguồn lây Covid-19 khác ngoài bệnh nhân số 17 trên chuyến bay VN0054

Nga Đỗ (t/h)