Mách nàng gầy thực đơn tăng cân từ đu đủ hiệu quả nhất, tăng 5kg/1 tháng quá dễ dàng

Một cốc sinh tố đu đủ chứa rất nhiều chất dinh dưỡng, chất béo, thêm sữa giàu calo nên rất thích hợp với người gầy. Bên cạnh đó, chăm chỉ uống sinh tố đu đủ mỗi ngày không chỉ tăng cường sức khỏe mà còn hỗ trợ hệ tiêu hóa.



Nàng gầy nhom cũng tăng ngay 5kg/tháng nhờ món sinh tố đu đủ

Cách làm sinh tố đu đủ đơn giản tại nhà

Chuẩn bị nguyên liệu:

200g đu đủ chín

100ml sữa tươi

2 thìa sữa đặc

Đá bào/đá xay

Cách làm:

Đu đủ gọt sạch vỏ rồi bỏ hạt, cắt thành từng miếng nhỏ.

Cho đu đủ vào máy xay sinh tố, thêm sữa tươi và sữa đặc tùy theo sở thích.

Xay đều hỗn hợp đến khi mịn là được. Sau đó đổ ra ly rồi thưởng thức.

Bên cạnh việc uống sinh tố đu đủ hàng ngày, bạn có thể bổ sung vào thực đơn món đu đủ xanh nấu móng giò, chân giò hầm đu đủ hoặc nộm đu đủ xanh để tăng cường chất dinh dưỡng, biến chúng thành món ăn đưa cơm ngon miệng.

Tránh để đu đủ tiếp xúc lên những vùng nhạy cảm như mắt, da non do đặc tính tẩy tế bào chết của đu đủ rất mạnh, khiến làn da dễ bị Dị ứng hoặc tổn thương.

Hạt đu đủ chứa chất độc carpine khiến mạch đập rối loạn, suy nhược hệ thống thần kinh nên tuyệt đối không nên ăn.



Không nên ăn quá nhiều đu đủ chín trong thời gian dài vì có thể khiến lòng bàn tay và lòng bàn chân bị vàng.

Những người bị đường huyết cao, bị tiêu chảy hay đang uống thuốc nhuận tràng của Đông Tây y thì nên hạn chế ăn đu đủ.

Your browser does not support HTML5 video.

Hướng dẫn cách pha sữa tươi tinh bột nghệ uống là đẹp da. Nguồn: Feedy VN.