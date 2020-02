Mách chị em 'cò hương' mẹo tăng cân cấp tốc trong 1 tuần chỉ nhờ khoai lang

Trung bình, một củ khoai lang chứa khoảng 2,6g tinh bột (bằng 1/3 lượng tinh bột trong cơm trắng và ½ tinh bột trong khoai tây), chất béo, 18,443 IU vitamin A, 3mg vitamin C, 0.3mg vitamin B6, 3,9g chất xơ, 438mg kali, 32mg magie, 39mg calcium...

Nhiều người mặc định ăn khoai lang có tác dụng giảm cân, tuy nhiên nếu ăn đúng cách loại củ này vẫn có thể giúp bạn tăng cân hiệu quả.



Để có thể hấp thu trọn vẹn các chất dinh dưỡng có trong khoai lang, các chuyên gia dinh dưỡng khuyên rằng, nên ăn hoặc chế biến khoai ngay khi được đào lên. Nếu càng để lâu, lượng nước và khoáng chất giảm trong khi lượng đường tăng, lượng tinh bột bị biến đổi… không còn tốt cho sức khỏe.



Mẹo tăng cân bằng khoai lang chỉ trong 1 tuần



Nếu muốn tăng cân, hãy áp dụng một chế độ ăn giàu tinh bột, giàu đường và các chất béo hàng ngày. Thực tế, khoai lang khá giàu tinh bột, khoai lang và đường (do tinh bột chuyển hóa thành) nên nếu muốn tăng cân bạn nên chế biến khoai lang thành các món chiên, rán, xào… sẽ chứa rất nhiều calo, giúp bạn tăng cân nhanh chóng chỉ sau 1 tuần áp dụng.



Đặc biệt, khoai lang khá dễ ăn và có nhiều chất xơ nên rất tốt cho tiêu hóa. Tuy nhiên, nếu chiên rán có mỡ thì thường khó tiêu hơn, vậy nên khi ăn bạn nên kèm theo các loại thực phẩm khác cho dễ tiêu hơn. Cân bằng khẩu phần ăn sao cho phù hợp, không nên tiêu thụ quá nhiều để cơ thể còn hấp thu dinh dưỡng, hạn chế nguy cơ mắc tiểu đường và tim mạch.



Các món ngon từ khoai lang giúp tăng cân



Khoai lang chiên



Chuẩn bị nguyên liệu:

Khoai lang chiên.



500g khoai lang

Dầu ăn



Cách thực hiện:



Khoai lang rửa sạch, gọt vỏ, cắt thành miếng dài vừa ăn.



Cho chảo lên bếp để nóng, thêm nhiều dầu. Đến khi dầu sôi thì cho khoai lang đã cắt sợi vào. Chiên ngập dầu sẽ khiến món ăn có hương vị thơm ngon hơn.



Khi khoai chín, dùng muôi thủng vớt ra giấy lót sẵn giấy thấm dầu, sau 3-5 phút có thể thưởng thức.



Khoai lang chiên xù bọc phô mai



Chuẩn bị nguyên liệu:



1kg khoai lang

200g phô mai xắt hạt lựu

100g hành tây

100g cà rốt

100g ớt chuông

200g bột chiên giòn

100g bột mì

5g muối

5 lòng đỏ trứng gà đánh tan.



Cách làm:



Khoai lang rửa sạch, gọt vỏ, luộc chín rồi dùng nĩa làm nhuyễn ra.



Làm nóng chút dầu trên chảo, cho hành, cà rốt và ớt chuông vào xào cho chín. Trộn đều khoai lang, cà rốt, hành tây và ớt chuông với nhau, thêm ít tiêu, muối cho vừa miệng.



Lấy khoai vừa đủ, vo tròn rồi ấn dẹt, cho phô mai lên khoai rồi gói kín lại.



Lăn viên khoai qua bột mì, lòng đỏ trứng rồi tới bột chiên xù.



Cho dầu ngập chảo, tiếp đến cho khoai vào chiên cho giòn rồi vớt ra giấy lót sẵn giấy thấm dầu, sau 3-5 phút có thể thưởng thức.

