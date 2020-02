Gầy kinh niên cũng tăng cân vùn vụt nhờ uống mật ong theo cách này

Vì sao uống mật ong giúp tăng cân?

Mật ong là loại thực phẩm có tính kháng khuẩn tuyệt vời, tăng cường sức đề kháng và giúp cơ thể ngăn ngừa được rất nhiều loại bệnh. Do đó, mật ong là lựa chọn tăng cân phù hợp nhất để bảo vệ Sức Khỏe , giữ được lượng Carbs cần thiết.



Thực tế, năng lượng được lưu trữ trong cơ thể dưới dạng đường và chất béo. Việc tập Thực tế, năng lượng được lưu trữ trong cơ thể dưới dạng đường và chất béo. Việc tập thể dục giúp tăng cân bỏi nó sử dụng lượng đường dự trữ trong cơ bắp. Khi tiêu thụ mật ong, trọng lượng cơ thể sẽ tăng lên nhờ lượng đường có trong mật ong, khi đó cơ thể sẽ dùng năng lượng từ đường thay cho chất béo.



Trung bình trong 1 muỗng mật ong chứa 17,3g carbohydrate cùng các loại vitamin A, D, E và enzym... khiến nó trở thành thực phẩm bổ dưỡng, nâng cao hệ miễn dịch và giúp tăng cân.

Những món ngon từ mật ong giúp tăng cân nhanh chóng



Mật ong và nước ấm

Mỗi buổi sáng, uống một cốc mật ong pha nước ấm chính là cách tăng cân và làm đẹp da tuyệt vời, giúp thanh lọc cơ thể, thoải mái đầu óc, giảm căng thẳng hiệu quả.



Mật ong sữa tươi





Thêm mật ong vào một ly sữa tươi không đường và thưởng thức vào buổi sáng, giúp cơ thể có được lượng protein cần thiết cho quá trình xây dựng tế bào, giúp làn da khỏe mạnh và tăng cân.





Mật ong trứng gà





Chuẩn bị nguyên liệu:

1 lòng đỏ trứng gà

2 muỗng mật ong

Cách làm:

Trứng gà tách lấy lòng đỏ cho vào chén, thêm 2 muỗng mật ong rồi đánh đều tay.

Cho hỗn hợp vào hấp cách thủy hoặc hấp trong nồi cơm, thưởng thức vào buổi sáng.

Khi ăn có thể thêm một ít sữa đặc.





Mật ong, trứng gà và chanh



Chuẩn bị nguyên liệu:

2 lòng đỏ trứng gà

50ml mật ong nguyên chất

Nước cốt chanh

Cách làm:

Trứng gà tách lòng đỏ cho vào bát, thêm 50ml mật ong và 50ml nước sôi khuấy đều tay.

Khi hỗn hợp hơi nguội, cho thêm vài giọt nước cốt chanh rồi uống ngay.



Mật ong trứng gà, gừng



Chuẩn bị nguyên liệu:

1 lòng đỏ trứng gà

2 muỗng mật ong

Vài lát gừng

Cách làm:

Trứng gà tách lòng đỏ cho vào bát, thêm 2 muỗng mật ong rồi đánh đều.

Gừng nạo vỏ, rửa sạch rồi thái lát, giã nát rồi cho tất vào trong hỗn hợp mật ong trứng.

Cho bát vào chưng cách thủy rồi dùng.

Dùng 1 lần/ngày hoặc 3 lần/tuần.

Lưu ý khi dùng mật ong

Không dùng mật ong khi đang bị tiêu chảy hay đầy bụng.

Hạn chế dùng cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ.

Không dùng mật ong để lâu ngày, đã bị sủi bọt.



Your browser does not support HTML5 video.

Hướng dẫn cách làm Chanh mật ong. Nguồn: Feedy.



Thùy Nguyễn (t/h)