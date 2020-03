Thêm vài giọt mật ong vào sữa đặc, ai ngờ cân nặng tăng chóng mặt chỉ sau 1 tuần

Thực tế, năng lượng được dự trữ trong cơ thể dưới dạng chất béo và đường. Khi tập luyện, nó sẽ sử dụng lượng đường dự trữ trong cơ bắp, khiến cơ thể tăng cân săn chắc và khỏe mạnh. Khi tiêu thụ mật ong, cơ thể sẽ dùng năng lượng từ đường thay cho chất béo. Bên cạnh đó, 1 muỗng mật ong chứa 17,3g carbohydrate cùng các loại vitamin A, D, E và nhiều enzym... khiến nó trở thành loại thực phẩm bổ dưỡng giúp tăng cân.

Bên cạnh mật ong , sữa đặc cũng là loại thực phẩm phổ biến ở Việt Nam và được nhiều người ưa chuộng. Thành phần chính của sữa đặc gồm sữa bò, đường và chất béo. Trung bình100ml sữa bò chứa 338.1 kcal năng lượng, 4,6 gr chất đạm, 10,9 gr chất béo, 27,4 gr carbon hydrat ... Do đó, nó chứa rất nhiều vitamin và khoáng chất, cung cấp nhiều năng lượng cho cơ thể cũng như protein, giúp bạn tăng cân.

Khi kết hợp 2 loại thực phẩm này với nhau, sữa đặc và mật ong sẽ tạo thành hỗn hợp với gấp đôi hiệu quả tăng cân, giúp cải thiện làn da và mang lại nhiều lợi ích sức khỏe.

Chuẩn bị nguyên liệu:

3 muỗng sữa đặc

3 muỗng cà phê mật ong

300ml nước ấm

Cách làm: Cho sữa đặc, mật ong vào cốc nước ấm, khuấy đều đến khi hỗn hợp tan vào nhau thì thưởng thức. Nếu không muốn uống sữa đặc, bạn có thể uống 1 ly sữa tươi không đường thêm chút mật ong vào buổi sáng. Thức uống này sẽ cung cấp lượng potein cần thiết, giúp bạn tăng cân và nuôi dưỡng làn da khỏe mạnh.



Lưu ý khi tăng cân bằng sữa đặc và mật ong:

Người muốn tăng cân nhưng bị mất ngủ thì nên uống buổi tối trước khi đi ngủ, sẽ giúp bạn ngủ ngon hơn.

Đối với những người không muốn tăng cân thì vẫn có thể uống hỗn hợp này vào buổi sáng để bổ sung năng lượng cho cơ thể.

