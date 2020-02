Gợi ý thực đơn từ trứng gà giúp người gầy tăng cân siêu nhanh

Hàm lượng chất béo của trứng chủ yếu ở lòng đỏ với 4,51g chất béo. Trứng gà còn chứa nguồn chất béo Lecithin dồi dào. Đây là loại chất tham gia vào thành phần các tế bào, giúp điều hòa hàm lượng cholesterol, ngăn ngừa quá trình xơ vữa động mạch.



Trứng gà ốp la

Đặt chảo lên bếp cho nóng thì thêm dầu ăn. Khi thấy dầu ăn sôi lăn tăn bọt thì đập trứng gà vào chảo.

Dùng thìa gỗ lật 2 bên mặt nếu muốn ăn trứng chín kỹ. Khi thưởng thức có thể ăn kèm với bánh mì, ăn 1-2 quả trứng ốp la một ngày để tăng cân nhanh hơn.



Trứng gà hấp mật ong, sữa đặc

Đập trứng gà vào bát, đánh tan đều.

Thêm mật ong và sữa đặc (tùy theo khẩu vị) vào bát trứng gà đã đánh tan rồi tiếp tục đánh đều tay.



Cho vào nồi, hấp cách thủy đến khi chín là được.

Mỗi ngày ăn 1 bát trứng gà hấp mật ong cùng sữa đặc, ăn khi còn nóng. Chỉ sau 1 tuần bạn sẽ thấy được hiệu quả đáng kể.



Trứng gà luộc

Trứng gà rau khi đã rửa thật sạch vỏ, cho vào nồi luộc đến khi chín thì cho vào bát nước lạnh.

Khi trứng gà nguội bớt, bóc nỏ vỏ rồi ăn luôn. Mỗi ngày ăn 1-2 quả trứng gà luộc cho bữa sáng.



Trứng gà mật ong

Cho vào bát, đánh tan đều, cho thêm 1 lát gừng.

Cho vào nồi cơ để hấp hoặc chưng cách thủy. Ăn một tuần 3 lần vào buổi sáng, áp dụng kiên trì 1 tháng sẽ có kết quả.



Uống sữa đặc cùng trứng gà



Đập trứng vào chén, thêm 2 thìa sữa.

Dùng thìa khuấy tan hỗn hợp rồi uống ngay.



Chuẩn bị nguyên liệu gồm 1 lòng đỏ trứng gà, 50ml mật ong nguyên chất và nửa quả chanh.

Cho lòng đỏ trứng gà vào bát, thêm 50ml mật ong rồi đánh tan, tiếp thêm 50ml nước sôi và khuấy đều.

Khi nước bớt nóng, thêm nước cốt nửa quả chanh vào và thưởng thức. Nên uống vào bữa sáng để có hiệu quả tốt hơn.



