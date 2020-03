Đừng chỉ chăm chăm bổ sung vitamin C, muốn tăng cường sức đề kháng cần tới 6 loại vi chất này

Ai cũng biết muốn hệ miễn dịch khỏe mạnh cần bổ sung vitamin C. Tuy nhiên, điều này đúng nhưng chưa đủ, các chuyên gia khuyến nghị để tăng cường sức đề kháng, cơ thể cần được bổ sung đầy đủ cả 6 loại vi chất sau. Tìm hiểu việc bổ sung những vi chất đó như thế nào và liều lượng ra sao cho đúng cách?

1. Axit béo omega-3



Axit béo omega-3 vốn được biết đến là vi chất đặc biệt cần thiết cho sự phát triển trí não và sức khỏe tim mạch. Thực tế, omega-3 còn tham gia vào hệ thống miễn dịch bằng cách giảm hiện tượng sưng viêm và thành phần máu.



Con người phải bổ sung axit béo omega-3 từ thực phẩm, đặc biệt là dầu cá. Khi được cung cấp đầy đủ omega-3, các tế bào sinh dưỡng có lợi khỏe mạnh và hoạt động tốt hơn.



Mặt khác, omega-3 giúp tăng cường phát triển não bộ, bảo vệ sức khỏe tim mạch, chống lại bệnh ung thư, bệnh trầm cảm và các bệnh về rối loạn đường ruột, viêm khớp cũng như cải thiện tình trạng các bệnh về da do tự miễn như bệnh vảy nến.



Các thực phẩm có chứa nhiều axit béo omega-3 mà con người có thể tiêu thụ là thịt tươi (từ động vật ăn cỏ), hải sản, trứng (tốt nhất là trứng từ gà vịt nuôi tự nhiên), hoặc bổ sung dầu cá.



2. Lợi khuẩn Probiotics



Probiotics là những vi sinh vật tự nhiên (lợi khuẩn đường ruột) giúp cơ thể xây dựng khả năng miễn dịch, chống lại nhiều bệnh tật và phản ứng Dị ứng



Muốn có hệ miễn dịch khỏe mạnh, cơ thể cần có đường ruột khỏe mạnh với sự cân bằng của các vi khuẩn có lợi và có hại. Khi hệ vi khuẩn trong đường ruột không cân bằng, tức là hại khuẩn nhiều hơn lợi khuẩn, cơ thể dễ mắc nhiều bệnh tật bao gồm dị ứng hay các bệnh về da và cả ung thư.



Vai trò của của các vi khuẩn probiotics là tiêu hóa thức ăn, cân bằng môi trường trong đường ruột tức cân bằng độ pH (acid - base), ngăn chặn sự hình thành các vi sinh vật gây hại trong đường ruột được đưa vào cơ thể qua thức ăn, từ đó giảm thiểu nguy cơ bệnh tật.



Nguồn thực phẩm cung cấp probiotics là sữa chua, chất xơ tan từ gạo ít xay xát, lúa mạch, cam, chuối, khoai lang... sẽ mang tới nguồn bổ dưỡng cho lợi khuẩn đường ruột này.



3. Magiê



Trong cơ thể người, magiê tập trung ở hai bộ phận là tết bào thần kinh và hệ xương. Magiê không chỉ có vai trò rất quan trọng đối với sức khỏe của xương khớp mà còn tham gia vào hệ miễn dịch, giúp phòng ngừa và hỗ trợ ngăn chặn nhiều bệnh lý.



Magiê là thành phần không thể thiếu trong điều trị các chứng bệnh mất ngủ, cao huyết áp, hen suyễn , mệt mỏi kinh niên, trầm cảm, đau mãn tính, bệnh táo bón, đau bụng kinh, nhịp tim nhanh, điều hòa huyết áp. Nếu thiếu magie sẽ dẫn tới sự xâm nhập ion canxi dễ sinh ra các chứng co thắt cơ. Magiê còn tham gia vào quá trình điều tiết lượng đường huyết.



4. Vitamin C



Vitamin C tham gia vào hệ miễn dịch với vai trò chống lại các tác nhân gây bệnh như virus, vi khuẩn. Bổ sung vitamin C để giúp cơ thể tăng khả năng chống cảm lạnh, chống nhiễm trùng và sản xuất tế bào mới, hỗ trợ chữa lành vết thương.



Vitamin C còn rất cần thiết trong việc ngăn ngừa bệnh ung thư, các bệnh do dị ứng gây ra, chống stress và bảo vệ cơ thể chống lại các tác hại của ô nhiễm. Những người thường xuyên bị cảm lạnh, cảm cúm, viêm phế quản, chảy máu chân răng rất có thể là do thiếu vitamin C.



Con người thường bổ sung vitamin C từ các loại trái cây như: hoa quả mọng, trái cây họ cam, bưởi, ổi, kiwi, và các loại rau xanh,...



5. Vitamin D3



Vitamin D3 đóng vai trò như một lá chăn bảo vệ hệ miễn dịch của cơ thể. Loại vitamin này bảo vệ sức khỏe khỏi các bệnh cảm lạnh và cả ung thư. Đặc biệt, vitamin D3 cũng đóng vai trò hỗ trợ hấp thu canxi, phát triển hệ xương khớp.



Hàm lượng vitamin D3 tự nhiên có trong trong các thực phẩm như thịt, trứng, sữa, các loại ngũ cốc và hải sản,.. Một nguồn cung cấp vitamin D3 dồi dào từ tự nhiên đó là ánh nắng mặt trời vào sáng sớm.



6. Kẽm



Kẽm đóng vai trò làm giảm các triệu chứng cảm cúm, cảm lạnh, đồng thời ngăn rối loạn tiêu hóa, nội tiết,... Thiếu kẽm là một trong những nguyên nhân gây rụng tóc, làm suy yếu các tế bào trên da đầu và tóc bị gãy, khô, gây nôn trớ, rối loạn giấc ngủ, ngủ không ngon giấc...



Đối với hệ miễn dịch, vi chất kẽm kích thích các đại thực bào, tăng các tế bào lympho T... chống nhiễm trùng, nếu thiếu kẽm, cơ thể rất dễ bị nhiễm khuẩn.



Các thực phẩm chứa hàm lượng kẽm chất lượng cao gồm: hàu, sò huyết, lòng đỏ trứng, thịt gia cầm, hạt hướng dương, hạt bí ngô, hạt vừng, cải xoăn và bông cải xanh,…



