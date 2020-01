Cách tạo dáng gà cúng đẹp mắt, chuẩn chỉnh ai nhìn cũng muốn học theo

Có nhiều cách tạo dáng gà cúng đẹp như: Dáng gà cánh tiên, dáng gà chầu, dáng gà bay… Mỗi cách có những bước thực hiện riêng, chỉ cần nắm rõ sẽ không cảm thấy khó khăn như tưởng tượng.



Cách tạo dáng gà cúng đẹp mắt, chuẩn chỉnh:



Tạo dáng gà chầu: Lấy dao sắc rạch 2 bên cổ gà thành 2 đường, nhét cánh gà thông qua 2 đường này hướng về phía miệng. Lưu ý, nhét làm sao cho đầu cánh có thể thò ra bên ngoài miệng.



Ảnh minh họa.

Cách tạo dáng gà cánh bay: Nhẹ nhàng bẻ 2 cánh gà vắt lên lưng, dùng dây để buộc cố định tại phần khớp xương cánh. Tuy nhiên, không nên buộc gà quá chặt sẽ gây mất thẩm mỹ.



Tạo dáng gà cánh tiên: Dựng đứng cổ gà lên, ép cổ về phía mình gà, tiếp đến đan chéo 2 cánh gà về phía trước sao cho 2 phần khớp chạm nhau, dùng dây cố định lại. Dùng dao cứa nhẹ khuỷu chân gà không để đứt rời rồi bẻ quặt vào phía bụng tạo dáng gà ngồi tự nhiên.



Ảnh minh họa.

Tạo dáng gà quỳ: Bẻ quặt chân gà về phía sau rồi dùng dây lạt buộc cố định lại. Đặt xuống mặt phẳng cho dáng gà giống như đang quỳ xuống nhưng phần cổ và đầu gà vẫn phải thẳng.



Trước khi luộc gà, thả vào nước một ít hành tím bóc vỏ, gừng, lá chanh, muối. Chọn nồi có kích thước phù hợp, đổ nước luộc vừa ngập con gà. Đặt bụng gà hướng xuống dưới khi luộc, khi nước sôi cũng không lật ngược lại. Luộc gà với lửa lớn đến khi sôi, hạ nhỏ lửa thêm 7 đến 10 phút thì tắt bếp. Đậy nắp nồi lại, khoảng 10 phút gà sẽ chín đều, đẹp mắt.

Cách bày gà cúng: Đặt gà lên đĩa to, tháo dây cẩn thận để không bị nứt da, bày gà ngay ngắn, tiết, lòng đặt ở dưới bụng; mỏ gà ngậm một bông hồng đỏ.



