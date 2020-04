Chị em tự tẩy lông mặt tại nhà cũng cần biết cách nếu không muốn lĩnh 'trái đắng'

1. Xác định tình trạng trên da mặt

Lông mặt có công dụng che chắn bụi bẩn và bảo vệ làn da. Do đó, nếu những sợi lông mặt trên da không quá lộ liễu thì bạn không nên vội vàng tẩy chúng. Hơn nữa, bạn chỉ nên tẩy lông ở những vùng có lông đen và cứng như vùng ria mép, vùng giữa hai hàng chân mày và vùng quai nón.

Không nên tẩy lông khi da bị mụn

Đặc biệt, những vùng da nhiều mụn, bị viêm nhiễm hoặc bị dị ứng , bạn không nên thực hiện phương pháp tẩy lông mà nên điều trị các vấn đề về da trước.

2. Không sử dụng dao cạo

Nhiều chị em thường dùng dao cạo để loại bỏ lông tơ và ria mép trên da mặt, bởi đây là Cách làm đơn giản, dễ thực hiện và đem lại hiệu quả nhanh chóng. Tuy nhiên, đây là phương pháp được các chuyên gia da liễu khuyến cáo không nên sử dụng. Bởi đây là giải pháp tạm thời, sau một thời gian ngắn các sợi lông sẽ mọc trở lại và xu hướng mọc nhiều hơn, dày hơn và đen hơn.

Hơn nữa, việc cạo lông mặt sẽ khiến lỗ chân lông giãn nở, làn da bị tổn thương, thậm chí làm viêm nhiêm. Vì vậy, chị em muốn tẩy lông cũng không nên sử dụng dao cạo.

3. Tẩy lông bằng nguyên liệu tự nhiên

Nên ưu tiên lựa chọn tẩy lông bằng phương pháp tự nhiên

Phương pháp tẩy lông bằng nguyên liệu tự nhiên là phương pháp an toàn, dễ dàng thực hiện và tiết kiệm chi phí. Nhưng đòi hỏi bạn cần kiên trì trong một thời gia dài để đem lại kết quả như ý. Các sợi lông sẽ bị suy yếu dần, bị rụng tự nhiên và đem lại làn da mịn màng, tươi sáng hơn.

4. Thời điểm tẩy lông phù hợp

Thời điểm hoàn hảo để tẩy lông là vào buổi tối, bởi lúc này làn da được nghỉ ngơi, phục hồi và tái tạo tốt nhất. Lưu ý, trước khi tẩy lông, bạn nên loại bỏ lớp da chết và bụi bẩn giúp da hấp thu dưỡng chất hiệu quả sau quá trình tẩy lông.

5. Chăm sóc da sau tẩy lông

Sau quá trình tẩy lông trên da mặt, các lỗ chân lông sẽ bị giãn rộng – đây là môi trường thuận lợi cho vi khuẩn, bụi bẩn thâm nhập. Lúc này, bạn nên rửa mặt sạch bằng nước mát hoặc dùng viên đá lạnh bọc trong chiếc khăn xô, nhẹ nhàng di chuyển, massage trên da mặt để se khít lỗ chân lông.

Dưỡng ẩm cho da sau tẩy lông để da nhanh phục hồi

Sau khi se khít lỗ chân lông, bạn nên dưỡng ẩm cho da để cân bằng độ ẩm và xoa dịu làn da. Bởi các phương pháp tẩy lông sẽ khiến da mất đi lớp dầu tự nhiên cũng như lượng độ ẩm đáng kể. Bạn nên sử dụng các sản phẩm có kết cấu lỏng, dễ thẩm thấu vào da. Ưu tiên sản phẩm có chiết xuất tự nhiên, không có hương lại để hạn chế tối đa việc da bị kích ứng. 2 ngày sau tẩy lông, bạn không nên sử dụng quá nhiều mỹ phẩm. Bởi lúc này, làn da đang nhạy cảm và rất dễ bị kích ứng.

Làn da sau khi tẩy lông rất nhạy cảm và dễ bị tổn thương bởi tác động từ môi trường đặc biệt là ánh nắng mặt trời. Bởi đây là thời điểm tia UV có tác động mạnh nhất lên da, phá hủy cấu trúc da, khiến da nhanh bị lão hóa và xuất hiện các vết nám, tàn nhang.

Your browser does not support HTML5 video.

Cạo "lông mặt: Nên hay không?. Nguồn: Minh Minh

Như Quỳnh (t/h)