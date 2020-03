Ngày Quốc tổ Việt Nam toàn cầu Online nhân dịp Giỗ Tổ Hùng Vương 2020

Nhân dịp Giỗ Tổ Hùng Vương 2020, Dự án Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu (Chiến lược phối hợp tổ chức Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương và Ngày Việt Nam trên toàn cầu) sẽ tổ chức “Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu Online”. Đây là dự án phi chính phủ, phi lợi nhuận với mục đích gắn kết sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, định vị giá trị Việt trên toàn cầu, cùng bạn bè quốc tế bảo tồn các giá trị văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại...

Dự án ra đời vào năm 2015, do các nhà khoa học, trí thức, lãnh đạo hội đoàn kiều bào 7 nước thành lập nhận dịp dự Đại hội Thi đua yêu nước Toàn quốc lần thứ IX. Đáng chú ý, vào năm 2018, Dự án Ngày Quốc tổ Việt Nam toàn cầu đã nhận được sự ủng hộ của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Theo công văn 12017/VPCP-QHQT, "Ngày Quốc tổ Việt Nam toàn cầu" sẽ tiếp tục triển khai tổ chức ở các nước có bà con kiều bào sinh sống và xây dựng Dự án này thành đề tài khoa học cấp Quốc gia.

Năm 2020, Ngày Quốc Tổ Việt Nam Online được tổ chức với hai phần:

Cuộc thi viết status "Hướng về Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu"

Đây là cuộc thi viết về cảm xúc, cảm nghĩ, hoặc làm video thể hiện tình cảm với quê hương, với đất nước, tiên tổ, dân tộc; cảm xúc tự tôn, tự hào dân tộc, kết nối Việt Nam với bạn bè quốc tế; những câu chuyện cảm động về tình người xa xứ, những câu chuyện của bà con kiều bào, bạn bè quốc tế giúp đỡ nhau trong hoạn nạn, đại dịch... Những người có thể tham dự là công dân Việt Nam, công dân nước ngoài đang sinh sống, học tập và làm việc tại Việt Nam và các nước trên thế giới.

Người tham dự có thể viết, làm video rồi đăng tải lên Facebook cá nhân hoặc Fanpage (tập thể), sau đó sẽ được chia sẻ lên Fanpage Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu có địa chỉ tại: https://www.facebook.com/quoctovietnamtoancau/

Thể loại tham dự: Cảm tưởng, cảm xúc, tản văn (dài 1.000 chữ); clip (từ 3 phút-7 phút).

Thời gian dự thi: Ngày 2/4 - 31/5/2020, ngày công bố giải thưởng là 21/6/2020 (Ngày của Cha).

Ưu tiên cộng điểm các bài viết bằng hai thứ tiếng (sử dụng tiếng Việt và ngôn ngữ nước thí sinh cư trú); bài viết đạt Top nhiều lượt like và share nhất; Thí sinh chia sẻ logo Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu đạt Top chia sẻ nhiều nhất.

Cơ cấu Giải thưởng: 2 giải đặc biệt (1 giải bài viết; 1 giải clip); 2 giải nhất (1 giải bài viết; 1 giải clip); 5 giải Nhì (bài viết và clip); 10 giải Ba (bài viết và clip); 18 giải khuyến khích (bài viết và clip); Và một số giải thưởng phụ khác.

Phần thưởng: Kỉ niệm chương và chứng nhận của cuộc thi; Trở thành Sứ giả Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu; Tiền mặt (tượng trưng); Các bài viết hay được lựa chọn đăng tải trên các kênh truyền thông của Ban Dự án Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu và các kênh truyền thông liên kết.

Hội đồng chấm giải thưởng: Gồm các nhà trí thức, nhà văn, nhà báo, lãnh đạo kiều bào của 7 quốc gia trên thế giới.

Tâm hương hướng về Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu

Trong phần hai của chương trình, Fanpage Ngày Quốc Tổ Việt Nam sẽ chia sẻ logo Ngày Quốc Tổ Việt Nam trên Fanpage chính thức. Vận động toàn thể bà con trong nước, bà con kiều bào ở khắp nơi trên thế giới đồng loạt thay đổi hình ảnh avatar (tức profile picture/ ảnh đại diện) trên Facebook cá nhân, Fanpage tập thể vào đúng ngày Giỗ Tổ Hùng Vương , ngày 10-3 Âm lịch (tức ngày 2/4/2020) như một nén tâm hương hướng về Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương.

Đồng thời, theo Giám đốc Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng Lê Trường Giang, một số nghi lễ dịp Giỗ Tổ Hùng Vương 2020 sẽ không được thực hiện. Giỗ tổ Hùng Vương (Lễ hội Đền Hùng) Canh Tý 2020 diễn ra vào ngày 24/3 - 2/4 với chủ đề "Linh thiêng nguồn cội, đất Tổ Hùng Vương". Tuy nhiên do diễn biến phức tạp của dịch bệnh do COVID-19, lão đạo Khu di tích đã yêu cầu các đơn vị không thành lập Đội tế tổ chức tập luyện hay tế lễ tại Lễ Giỗ đức Quốc tổ Lạc Long Quân và Lễ dâng hương tưởng niệm Tổ Mẫu Âu Cơ như thường lệ để phòng dịch bệnh lây lan. Đơn vi cũng yêu cầu không tổ chức đoàn kiệu rước lễ vật, còn phần lễ dâng hương sẽ diễn ra như bình thường.

