Chị em có muốn trang điểm cũng cần “né” 6 khoảng thời gian này nhé

Make up dần là điều không thể thiếu, nhất là đối với chị em phụ nữ. Tuy nhiên, để làn da được khỏe mạnh, chị em nên tránh trang điểm vào một số thời điểm.

Trang điểm giúp cho chị em trở nên tự tin, tươi tắn và tràn đầy năng lượng nhất mỗi khi xuất hiện. Tuy nhiên, có một số hoạt động, chị em cần hạn chế việc make up nhất có thể để bảo vệ làn da khỏi lão hóa sớm.

1. Khi tập thể dục

Trong quá trình tập thể dục , cơ thể sẽ nóng lên, ra nhiều mồ hôi và lỗ chân lông cũng giãn to hơn bình thường. Lúc này, nếu chị em đắp một lớp trang điểm lên da sẽ khiến lỗ chân lông bị tắc nghẽn. Những cặn trang điểm này duy trì trong một thời gian dài, không được làm sạch kỹ càng sẽ hình thành ổ viêm sâu trong lỗ chân lông, hình thành Mụn trứng cá và làn da nhanh gặp phải vấn dề lão hóa. Hơn nữa, lượng mồ hôi đổ nhiều sẽ khiến lớp make up loang lổ, bết dính, thấm ngược vào da.

Không nên trang điểm khi tập luyện

Bởi vậy, bạn cần hạn chế tối đa việc trang điểm khi vào quá trình tập luyện. Tốt nhất hãy giữ cho da mặt được thông thoáng, sạch sẽ trước khi tập luyện. Nếu tập luyện ngoài trời, bôi kem chống nắng sẽ là điều cần thiết.

2. Khi đi ngủ

Da mặt vốn là vùng da nhạy cảm nhất trên cơ thể. Do đó, để lớp trang điểm quá lâu trên làn da sẽ gây ra nhiều tác dụng phụ không mong muốn. Nhất là khi ngủ - thời điểm làn da được nghỉ ngơi, thư giãn và phục hồi. Nếu chị em lưu giữ lớp mỹ phẩm trên da sẽ khiến lỗ chân lông bị bít tắc, hình thành viêm, nhanh lão hóa. Tình trạng da sẽ trở nên khô và thiếu nước.

Do đó, chị em cần lưu ý thực hiện kỹ càng bước làm sạch da trước khi đi ngủ để có làn da khỏe mạnh và tươi tắn cho một ngày mới.

3. Khi mang thai

Theo nghiên cứu tại trường Đại học Y tế công cộng Mailma, Columbia, việc thường xuyên sử dụng những sản phẩm làm đẹp có chứa phthalates có thể là nguyên làm ảnh hưởng tới trí thông minh của đứa bé sau sinh. Hơn nữa, hơn 60% các sản phẩm son môi, thậm chí son của những thương hiệu nổi tiếng đều có chứa chì – chất gây anh hưởng trực tiếp đến sự phát triển não bộ của thai nhi, thậm chí làm tăng nguy cơ sảy thai hay sinh non. Hoặc một số sản phẩm trị mụn có chứa chất isotretinoin có thể làm tăng nguy cơ sinh non, sinh con quái thai và tử vong ở trẻ sơ sinh…

Thông thường, trang điểm sẽ ảnh hưởng tới Sức Khỏe của thai nhi

Không hẳn bà bầu sẽ cần đoạn tuyệt với các sản phẩm chăm sóc da, nhưng cần khôn ngoan khi sử dụng. Ưu tiên lựa chọn những sản phẩm có nguồn gốc tự nhiên, mỹ phẩm hữu cơ (organic).

4. Trước khi đi khám bệnh

Ngoài xét nghiệm, bác sĩ có thể nhận biết bệnh nhờ những biểu hiện bên ngoài cơ thể. Ví dụ, những thay đổi bất thường tại màu da, mái tóc, móng tay, đôi mắt… cũng cho thấy nhiều vấn đề về sức khỏe. Do đó, chị em nên hạn chế trang điểm trước khi đi khám sức khỏe để bác sĩ có thể nhận biết được tình trạng sức khỏe một các chuẩn xác nhất.

5. Khi ở nhà

Nếu ngày thường bạn đã dành quá nhiều thời gian làm việc bên ngoài cần sử dụng lớp make up, khi ở nhà bạn hãy để làn da được nghỉ ngơi. Thưởng xuyên “đeo” lớp make up nặng nề sẽ gây phản tác dụng, khiến các nhược điểm có sẵn càng thêm trầm trọng. Thậm chí có thể đẩy nhanh quá trình lão hóa, hình thành các nếp nhăn sớm.

Ở nhà, chị em nên chăm chỉ dưỡng da hơn là make up

Do đó, có thời gian nghỉ ngơi tại nhà, ít tiếp xúc, chị em nên chú trọng dưỡng da để phục hồi hơn là trang điểm.

6. Khi da bị mụn

Tốt nhất, bạn nên để làn da của mình sạch sẽ, thông thoáng – điều mà các bác sĩ da liễu thường khuyên. Nó giúp loại trừ các chất sinh cồi trứng cá và sự tắc nghẽn cơ học trên da do mỹ phẩm gây ra.

Nếu bắt buộc phải trang điểm trong khi da đang bị mụn, trước tiên bạn cần chú trọng bước làm sạch da. Bên cạnh đó, bạn cần lựa chọn những sản phẩm có nguồn gốc tự nhiên, tránh gây kích ứng. Sử dụng lớp nền là kem chống nắng và thường xuyên vệ sinh dụng cụ trang điểm.

5 sai lầm nên tránh khi trị mụn. Nguồn: Q U I N

