Lo ngại lây virus qua tiền mặt, người dân tìm phương thức thanh toán mới

Trước tình hình dịch bệnh do COVID-19 gây ra đang ngày càng trở nên phức tạp, nhiều người chuyển sang thanh toán điện tử để tránh lây virus qua tiền mặt.

Theo Kinh tế đô thị, TS Nguyễn Hồng Vụ (đang công tác tại Viện Nghiên cứu ung thư quốc gia City of Hope, California, Mỹ) cho biết đã có bằng chứng cho thấy virus có mặt trên tay nắm cửa, do đó việc virus có mặt trên tờ tiền là hoàn toàn có thể xảy ra. Một số nghiên cứu trên thế giới đã chỉ ra rằng tiền giấy có chứa đến 3.000 loại vi khuẩn khác nhau, có khả năng lây bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho con người. Theo số liệu nghiên cứu của Viện Vệ sinh dịch tễ TƯ, trong mỗi gam tiền giấy có tới 210 triệu vi khuẩn hiếm khí, 32.000 vi khuẩn gram âm.

Tiền mặt chứa hàng nghìn loại vi khuẩn, virus có thể lây bệnh

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nhiều quốc gia trên thế giới đã có nhiều biện pháp để ngăn ngừa khả năng virus corona chủng mới có thể lây lan qua tiền mặt. Vào ngày 15/2, Ngân hàng trung ương Trung Quốc (PBOC) cho biết đang đẩy mạnh việc khử trùng tiền mặt đang lưu hàng để đảm bảo tiền mới được vệ sinh sạch sẽ. Tiền mặt rút ra ở những khu vực có người nhiễm COVID-19 sẽ được khử trùng bằng tia cực tím, giữ lại trong kho hơn 14 ngày trước khi được đưa trở lại thị trường.

Khử trùng tiền mặt

Tại Việt Nam, để ngăn ngừa khả năng virus có thể lây lan qua tiền mặt, Ngân hàng Nhà nước đã quyết định chỉ đạo ngân hàng ở các tỉnh, thành phố tính toán đưa tiền mặt mới vào lưu thông. Phó Thống đốc NHNN Đào Minh Tú cho biết: "Số tiền cũ quay vòng nhận về từ khách hàng, các ngân hàng sẽ tạm thời để lưu trong khu vực cách ly với thời gian đủ lâu và đưa vào sử dụng ở thời điểm thích hợp, vẫn bảo đảm an toàn khi giao dịch".

Nhiều ngân hàng tại Việt Nam và trên thế giới cũng có động thái khuyến khích khách hàng thanh toán không dùng tiền mặt để giảm rủi ro dịch bệnh lây lan. Ngân hàng HDBank, SeABank khuyến khích khách hàng thanh toán không dùng tiền mặt, miễn 100% phí thanh toán khi khách hàng giao dịch điện tử. Một số loại ví điện tử như Momo cũng khuyến cáo khách hàng tránh dùng tiền mặt, ưu tiên các kênh thanh toán điện tử để hạn chế tiếp xúc mầm bệnh.

Nhiều nơi yêu cầu khách hàng sử dụng thẻ tín dụng

Trong khi đó, tại Mỹ, các chi nhánh của Fed đã quyết định số tiền đô đến từ châu Á trong 7-10 ngày để xử lý vào đưa lại lưu thông sau đó. Bảo tàng Louvre, Pháp cũng cấm thanh toán bằng tiền mặt từ ngày 8/3 do dịch bệnh COVID-19 bùng phát tại nước này và chỉ cho phép khách hàng sử dụng thẻ tín dụng. Dù vậy, một số nghiên cứu chỉ ra rằng thẻ tín dụng cũng không hẳn đã vệ sinh hơn tiền mặt. Vi sinh vật có thể truyền qua khi sử dụng máy quẹt thẻ hay chuyền tay thẻ tín dụng.

Theo Telegraph, mới đây vào ngày 2/3 WHO đã phát đi thông điệp khuyến cáo người dân nên rửa tay sạch sẽ, ngừng giao dịch bằng tiền mặt bởi đây có thể là một nguồn lây nhiễm COVID-19. WHO khuyến cáo người tiêu dùng nên rửa tay sau khi tiếp xúc với tiền mặt bằng tay trần. Đồng thời, một phát ngôn của WHO cũng cho biết để phòng lây nhiễm, người dân nên sử dụng các phương thức thanh toán phi tiền mặt. Nếu lo ngại virus cũng có thể lây truyền qua thẻ tín dụng, thì việc sử dụng các app thanh toán trên điện thoại thông minh là hợp lý. Tại Việt Nam , một số app thanh toán, ví điện tử như Momo, AirPay, ZaloPay,... hoàn toàn dễ dàng sử dụng. Các ngân hàng như Vietcombank, Techcombank,... hiện nay cũng có app riêng trên AppStore và CHPlay, thuận tiện cho việc chuyển tiền và thanh toán trực tuyến.

4 con đường lây lan chính của Virus Corona

