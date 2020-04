Trị hôi nách tại nhà bằng thảo dược tự nhiên

Mồ hôi là kết quả do quá trình bài tiết của tuyến bã nhờn. Hoạt động này có tác dụng làm giảm nhiệt độ cơ thể, duy trì độ ẩm cho da và hỗ trợ đào thải bụi bẩn tích tụ dưới lỗ chân lông. Mồ hôi thường có xu hướng đổ nhiều ở vùng cổ, bẹn và đặc biệt là vùng dưới cánh tay (nách). Mồ hôi nách ra nhiều có thể gây ra mùi hôi khó chịu và rất mất thẩm mỹ.

Mồ hôi nách không ảnh hưởng tới Sức Khỏe , do đó bạn có thể áp dụng một số mẹo khắc phục vừa làm đẹp cho da, vừa trị mồ hôi nách hiệu quả ngay tại nhà:

Lá lốt

Lá lốt trị tăng tiết mồ hôi hiệu quả

Theo quan niệm dân gian, lá lốt có vị cay nồng, tính ấm, tác dụng sát trùng và kháng khuẩn mạnh mẽ. Bạn lấy lá lốt giã nát sau đó chà nhẹ lên vùng da dưới cánh tay trong khi tắm có thể loại bỏ mùi hôi khó chịu và hạn chế nguy cơ đổ mùi hôi, nhiễm nấm ở vùng da này.

Gừng

Tương tự như lá lốt, gừng có đặc tính kháng khuẩn và khử mùi khá tốt. Sử dụng dừng giã nát, massage lên vùng da nách có thể loại bỏ mùi hôi, hạn chế tăng tiết mồ hôi và giảm nguy cơ nhiễm nấm.

Củ cải trắng

Củ cải có tính hàn nên làm mát da rất tốt. Khi thoa nước ép củ cải lên da sẽ khiến các tuyến mồ hôi nách co lại, giảm đáng kể tình trạng tiết mồ hôi nách. Ngoài ra, củ cải còn chứa lượng lớn vitamin, chất cay và tinh dầu có lợi giúp diệt khuẩn, giảm mùi hôi nách nhanh chóng.

Củ cải trắng trị mồ hôi nách hiệu quả ít ai ngờ đến

Củ cải rửa sạch, ép lấy nước. Làm sạch vùng da dưới cánh tay trước, thoa nước ép củ cải lên, massage nhẹ nhàng trong 5 phút. Đợi khoảng 30 phút cho các tinh chất thấm vào da, sau đó rửa sạch bằng nước ấm. Thực hiện thường xuyên giúp tình trạng mồ hôi nách giảm đi đáng kể.

Giấm táo

Giấm táo có chứa acid acetic cùng hàm lượng vitamin dồi dào. Dùng giấm táo có thể hạn chế tăng tiết mồ hôi quá mức, loại bỏ vi khuẩn, giảm ngứa ngáy hiệu quả.

Sau khi làm sạch da, bạn dùng bông gòn thấm giấm táo và thoa trực tiếp lên da. Để trong khoảng 5 phút và rửa lại với nước sạch. Giấm táo còn giúp loại bỏ tế bào chết tự nhiên, giúp làn da sạch sẽ, trắng sáng và tươi tắn.

Sữa chua

Sữa chua dưỡng ẩm, làm trắng da hiệu quả

Sữa chua sẽ phù hợp với những người có làn da nhạy cảm hơn là giấm táo và chanh tươi. Acid lactic nhẹ nhàng giúp loại bỏ tế bào chết, dưỡng ẩm cho da, ngăn ngừa mùi hôi khó chịu và hạn chế hoạt động của vi khuẩn.

Lá bạc hà

Tinh chất menthol có trong lá bạc hà giúp khử mùi hôi, ngăn ngừa tiết mồ hôi nách nhanh chóng. Đơn giản, bạn chỉ cần giã nát lá bạc hà, thêm chút nước rồi lọc bỏ bã. Thoa nước ép lên da, đợi khoảng 10 phút rồi rửa lại với nước sạch. Thực hiện thường xuyên tình trạng mồ hôi nách sẽ thuyên giảm đáng kể.

Ngoài các mẹo trên đây, bạn nên vệ sinh cơ thể thường xuyên để loại bỏ bụi bẩn và mồ hôi bít tắc lỗ chân lông. Mặc quần áo thoáng mát và rộng rãi để dễ dàng thoát nước ra bên ngoài. Khi bị đổ mồ hôi nách nhiều, bạn nên từ bỏ thói quen hút thuốc lá, uống rượu bia, cà phê hay sử dụng thực phẩm cay nóng. Quan trọng, bạn cần bổ sung đủ 2 lít nước mỗi ngày nhằm hạn chế hoạt động bài tiết… Kết hợp chế độ ăn uống, sinh hoạt lành mạnh, bạn sẽ thoát khỏi sự tự ti với vùng nách có mùi hôi, xỉn màu và luôn ẩm ướt.

Your browser does not support HTML5 video.

Tăng tiết mồ hôi và mùi hôi nách: Nguyên nhân và biểu hiện. Nguồn: VTV

Như Quỳnh (t/h)