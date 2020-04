Mẹo làm sạch và thu nhỏ lỗ chân lông vùng mũi hiệu quả tức thì

1. Sử dụng bột yến mạch làm sạch lỗ chân lông vùng mũi

Bột yến mạch giúp làm sạch sâu lỗ chân lông hiệu quả

Bạn trộn đều 1 cốc (237 ml) bột yến mạch với một cốc nước nóng. Khi hỗn hợp nguội, hãy thoa nó lên mũi (và phần còn lại của khuôn mặt nếu muốn) trong khoảng 2 phút. Rửa sạch hỗn hợp khỏi da bằng nước mát. Để giữ hỗn hợp trên mũi được chắc chắn, bạn có thể lấy một miếng vải sạch, không có xơ và áp vào mũi.

2. Sử dụng nước chanh mỗi tuần một lần

Axit citric có trong chanh sẽ tẩy tế bào chết và loại bỏ bụi bẩn sâu trong lỗ chân lông hiệu quả. Để tránh làn da bị kích ứng, bạn nên pha loãng nước cốt chanh rồi thoa lên da vùng mũi. Đợi 1-5 phút, tùy thuộc vào mức độ nhạy cảm của làn da của bạn, sau đó rửa sạch bằng nước ấm.

3. Sử dụng lòng trắng trứng

Lòng trắng trứng giúp lỗ chân lông vùng mũi mịn màng, tươi tắn

Tách một lòng trắng trứng vào một cái bát. Rửa mặt trước sữa rửa mặt dịu nhẹ và nước ấm. Sử dụng miếng bọt biển sạch hoặc một miếng vải không có xơ để bôi lòng trắng trứng lên mũi. Khi lòng trắng đã khô, rửa lại bằng nước và thấm khô. Sau khi rửa sạch, hãy sử dụng một loại kem dưỡng ẩm dịu nhẹ thoa lên da để hấp thụ dưỡng chất một cách tốt nhất.

4. Xông hơi

Hơi nước nóng sẽ làm giãn nở và làm sạch lỗ chân lông trên da hiệu quả. Bạn thực hiện xông hơi trong khoảng 10-15 phút. Bạn cần thận trọng với phương pháp này. Nước và hơi quá nóng có thể gây bỏng da. Tiếp cận hơi nước từ từ để đánh giá độ nóng của nó. Thêm các loại tinh dầu như bạch đàn, bạc hà và dầu cây trà vào nước để có thêm tăng hiệu quả làm sạch. Đặc biệt dầu cây trà vô cùng thích hợp với làn da bị mụn.

5. Rửa mặt và vùng da mũi kỹ càng

Bạn nên rửa mặt 2 lần/ ngày, một lần vào buổi sáng và một lần vào buổi tối để kiểm soát lỗ chân lông vùng mũi hiệu quả. Trước tiên bạn cần sử dụng nước ấm và sữa rửa mặt dịu nhẹ để làm sạch lỗ chân lông, sau đó rửa sạch lại da bằng nước mát để thu nhỏ lại lỗ chân lông.

6. Bôi kem chống nắng





Bôi kem chống nắng giúp ngăn ngừa da lão hóa, thu nhỏ lỗ chân lông

Tiếp xúc với ánh nắng mặt trời thường xuyên có thể làm lão hóa làn da nhanh chóng, làm nó mất đi sự mềm mại. Từ đó có thể làm cho lỗ chân lông trên da trông lớn hơn bình thường. Thoa kem chống nắng cho da mặt, đặc biệt là vùng mũi trước khi hoạt động ngoài trời để ngăn chặn điều này. Đội một chiếc mũ rộng vành để tránh vùng mũi tiếp xúc quá nhiều ánh nắng mặt trời.

Nhiều loại kem dưỡng ẩm có khả năng chống nắng nhẹ, như những loại được đánh giá SPF 15 – 30 được khuyên dùng khi ở ngoài trời…

7. Gặp bác sĩ da liễu

Nếu các mẹo trên đây không có tác động tích cực gì đến tình trạng lỗ chân lông vùng mũi, bạn có thể đến gặp bác sĩ da liễu. Bác sĩ da liễu có thể sử dụng các phương pháp điều trị chuyên biệt như điều trị bằng ánh sáng laser, chiết xuất vật lý, thuốc bôi và nhiều hơn nữa…

