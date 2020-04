Hướng dẫn bà bầu chăm sóc da khi bị mụn hiệu quả và an toàn

Vì sao mang bầu hay bị nổi mụn?

Khi bước vào quá trình mang bầu, cơ thể người phụ nữ có sự thay đổi lớn về nội tiết tố, lượng bã nhờn cũng xuất hiện nhiều hơn. Khi lượng bã nhờn kết hợp với bụi bẩn sẽ khiến lỗ chân lông bị bít tắc nghiêm trọng. Hơn nữa, quá trình mang thai sẽ làm gián đoạn chu trình skincare nên làn da sẽ không được làm sạch hiệu quả. Những yếu tố này sẽ khiến vi khuẩn tấn công và hình thành mụn trên da.

Vì sự e ngại ảnh hưởng đến Sức Khỏe thai nhi nên chị em không nên sử dụng quá nhiều sản phẩm chăm sóc da cũng như công nghệ thẩm mỹ. Để ngăn ngừa mụn khi mang thai, chị em nên uống đủ nước mỗi ngày, giúp cơ thể đào thải độc tố cũng như cung cấp độ ẩm cho da, giúp da khỏe mạnh và thông thoáng.

Thay đổi nội tiết tố trong thời kỳ mang thai dễ khiến chị em bị nổi mụn

Bên cạnh đó, mẹ bầu nên ăn nhiều rau củ quả để bổ sung vitamin cho cơ thể. Nhất là những loại hoa quả giàu axit folic như cam, quýt, đu đủ chín, bơ… vừa có lợi cho sức khỏe thai nhi, vừa tốt làn da của mẹ bầu. Điều quan trọng nhất, chị em không nên bỏ qua bước làm sạch da mỗi ngày để da được thông thoáng. Nên lựa chọn những sản phẩm dịu nhẹ, có nguồn gốc thiên nhiên để đảm bảo an toàn cho mẹ và bé.

Ngoài ra, phụ nữ mang thai nên cố gắng ăn đủ chất, ngủ đủ giấc và có tinh thần thoải mái. Điều này không những duy trì làn da khỏe mạnh, ngăn ngừa mụn xuất hiện mà còn giúp thai nhi phát triển toàn diện. Đặc biệt, mẹ bầu nên bảo vệ da kỹ càng khỏi bụi bẩn và ánh nắng mặt trời. Những yếu tố này dễ khiến làn da của chị em bị viêm nhiễm, kích ứng, yếu và hình thành mụn.

Chăm sóc da mụn cho phụ nữ mang thai

Bởi thành phần là các chất hóa học và các kim loại nặng của các sản phẩm dưỡng da có thể có nguy cơ dị tật thai nhi. Ngoài ra, làn da của chị em trong gia đoạn mang bầu cũng rất nhạy cảm, dễ kích ứng hơn với các chất. Trong đó, thuốc trị mụn cũng là một sản phẩm chứa nhiêu chất hóa học mạnh. Do đó, khi bị mụn, mẹ bầu nên chăm sóc da đúng cách và sử dụng phương pháp điều trị tự nhiên để đảm bảo an toàn.

1. Làm sạch da

Trong thời gian mang bầu chị em cũng nên làm sạch da hàng ngày

Việc giữ cho làn da luôn sạch và đủ độ ẩm là điều cần thiết để có được làn da khỏe mạnh. Do đó, trong thời kỳ mang thai, chị em nên rửa mặt 2 lần/ngày, nên lựa chọn sữa rửa mặt lành tình, có chiết xuất từ tự nhiên, không hương liệu để đảm bảo an toàn cho da mẹ và em bé.

2. Bổ sung vitamin C

Vitamin C rất quan trọng trong quá trình điều trị mụn. Bởi, nó tham gia vào quá trình sản xuất collgen bảo vệ tế bào khỏi sự phá hủy của các gốc tự do. Do đó, chị em khi mang bầu nên tăng cường bổ sung vitamin C (nên bổ sung bằng thực phẩm) sẽ giúp làn da chống lại sự tổn thương do oxy hóa, cải thiện tình trạng mụn.

3. Mặt nạ hỗ trợ trị mụn

Đối với mặt nạ dưỡng da, trị mụn dành cho bà bầu nên là loại mặt nạ từ các nguyên liệu tự nhiên. Có thể nó sẽ không mang lạ hiệu quả nhanh chóng nhưng là phương pháp làm đẹp da an toàn, hiệu quả nếu kiên trì thực hiện.

Trong đó, giai đoạn thai kỳ bị mụn, mẹ bầu có thể sử dụng mặt nạ từ tinh bột nghệ và mật ong. Tinh bột nghệ có chứa hoạt chất curcumin giúp làm mờ vết thâm, sáng da, diệt khuẩn. Mật ong cũng là nguyên liệu có tính kháng khuẩn cao, lành tính và dưỡng ẩm da hiệu quả. Sử dụng mặt nạ này thường xuyên, tình trạng da mụn sẽ được cải thiện.

Mẹ bầu nên ưu tiên lựa chọn làm đẹp da bằng nguyên liệu tự nhiên

Sữa chua cũng là nguyên liệu được sử dụng làm mặt nạ dưỡng da, trị mụn phổ biến cho bà bầu. Sữa chua giàu protein, vitamin và đặc biệt là axit lactic, axit alpha hydrixy – thành phần giúp làm sạch da, diệt khuẩn gây mụn hiệu quả. Bạn nên làm sạch da trước khi đắp mặt nạ, để hỗn hợp trên da tối đa 20 phút rồi rửa mặt lại với nước.

Ngoài ra, mẹ bầu có da bị mụn cũng có thể sử dụng mặt nạ khoai tây và mật ong. Khoai tây là nguyên liệu giàu tinh bột, hợp chất chống oxy hóa ; vitamin (C, B1, B2) cùng nhiều khoáng chất thiết yếu cho sự tái tạo, phục hồi và điều trị da mụn. Khoai tây kết hợp với mật ong sẽ tạo thành hỗn hợp mặt nạ trị mụn, dưỡng ẩm hiệu quả.

Lưu ý:

Thai nhi sẽ bị dị tật khi được nạp quá ít hoặc quá nhiều vitamin A dưới dạng Tretinoin hoặc Isotretinoin có trong thành phần của các loại mỹ phẩm điều trị Mụn trứng cá

Paraben phổ biến trong các sản phẩm trang điểm, kem dưỡng ẩm, dầu gội, sữa tắm… sẽ gây rối loạn nội tiết, tăng nguy cơ ung thư vú và làm biến đổi giới tính ở thai nhi.

