Cẩm nang trị mụn cho cơ thể, chị em muốn body hoàn hảo không thể bỏ qua

Nguyên nhân hình thành mụn trên cơ thể

Mụn trên cơ thể có tên gọi khác là viêm nang lông – tình trạng lỗ chân lông bị nhiễm bệnh. Nguyên nhân cốt lõi hình thành tình trạng da này là do sự tăng tiết dầu trên da, kết hợp với lớp da chết, bụi bẩn và vi khuẩn gây bít tắc lỗ chân lông. Những yếu tố này tạo điều kiện và môi trường thuận lợi cho mụn xuất hiện.

Bên cạnh đó, rối loạn nội tiết tố cũng là nguyên nhân khiến mụn xuất hiện trên cơ thể. Việc rối loạn nội tiết tố thường do các nguyên nhân như stress kéo dài, chế độ ăn uống và sinh hoạt không đảm bảo, tác dụng phụ của các loại thuốc điều trị… khến nhịp sinh học trong cơ thể rối loạn, dẫn đến hình thành mụn.

Cơ thể ra quá nhiều mồ hôi và dầu thừa cũng làm mụn xuất hiện

Ngoài yếu tố bên trong cơ thể, cũng có yếu tố bên ngoài tác động khiến hình thành nên mụn như vệ sinh cơ thể chưa đúng cách; thời tiết; quần áo; do mỹ phẩm dưỡng da…. Mỗi ngày, chúng ta dành phần lớn thời gian cho giấc ngủ. Bởi vậy, nếu giường ngủ, chăn gổi không sạch sẽ sẽ khiến làn da dễ bị vi khuẩn tấn công, gây viêm nhiễm lỗ chân lông và hình thành mụn. Đặc biệt, đây cũng là nguyên nhân khiến mắc các bệnh ngoài da và bệnh về hô hấp.

Cũng chính những bụi bẩn này không được làm sạch thường xuyên sẽ gây tích tụ tế bào chết trên da, các lỗ chân lông sẽ bị bít tắc. Điều này sẽ kích thích da đổ nhiều dầu thừa… tạo nên nốt mụn. Với thời tiết nắng nóng, ẩm như ở Việt Nam sẽ khiến cơ thể tiết ra nhiều mồ hôi và dầu thừa hơn – yếu tố thuận lợi gây nên mụn.

Mặc dù không ảnh hưởng nhiều đến độ thẩm mỹ, nhưng các nốt mụn sẽ khiến bạn có cảm giác rất khó chịu và ngứa rát bởi sẽ tiếp xúc trực tiếp với quần áo. Đặc biệt là đối vớ chị em phụ nữ, mụn cơ thể cũng sẽ làm mất sự tự tin khi diện trang phục thời trang.

Điều trị mụn cơ thể tại nhà

1. Vệ sinh da sạch sẽ

Làm sạch da bằng hỗn hợp bột yến mạch và mật ong

Việc vệ sinh da kịp thời sẽ giúp loại bỏ dầu thừa, mồ hôi và bụi bẩn bám vào da, hạn chế quá trình hình thành mụn. Đặc biệt, bạn nên sử dụng các loại sữa tắm dịu nhẹ và làm sạch kỹ vùng lưng – vùng da thường bị bỏ quên hoặc chủ quan nưng lại xuất hiện nhiều mụn nhất. Ngoài ra, tẩy tế bào chết cho da mỗi tuần rất quan trọng, điều này sẽ loại bỏ đi lớp tế bào chết, giúp lỗ chân lông thông thoáng và hỗ trợ quá trình điều trị mụn hiệu quả.

2. Chọn chất liệu quần áo

Để tránh da cơ thể bị bí và hình thành nên mụn, bạn nên chọn quần áo dễ thấm hút mồ hôi như vải cotton để làn da được thông thoáng nhất. Đặc biệt, bạn không nên mặc quần áo khi còn ẩm bởi độ ẩm chính là môi trường thuận lợi cho vi khuẩn phát triển và dễ hình thành các vấn đề trên da, kể cả mụn.

3. Thải độc cho cơ thể

Độc tố trong cơ thể bị tích tụ do nhiều nguyên nhân nư do chức năng gan yếu, các tác động xấu từ môi trường và có thể do chế độ ăn uống sinh hoạt thiếu lành mạnh…

Trị mụn body bằng rau diếp cá và mật ong

Bạn có thể lựa chọn phương pháp xông hơi để giúp tăng tuần hoàn máu trong cơ thể, các lỗ chân lông được giản nở và loại bỏ độc tố hiệu quả. Lỗ chân lông được sạch sâu, sẽ hỗ trợ quá trình điều trị cơ thể rất tốt. Một các thải độc khác cho cơ thể là sử dụng các phương pháp detox bằng hoa quả, món ăn… Điều này vừa giúp cơ thể khỏe mạnh, thân hình cân đối và làn da mịn màng, giảm mụn đáng kể.

4. Thường xuyên tập thể dục

Tập thể dục giúp quá trình tuần hoàn máu tăng lên, lỗ chân lông trên da được giãn nở, mồ hôi tiết ra nhiều và đồng thời giúp làn da được thông thoáng. Hơn nữa, tập thể dục cũng khiến cơ thể khỏe mạnh, làn da tăng sức đề kháng và hỗ trợ quá trình điều trị mụn hiệu quả.

5. Sử dụng thuốc trị mụn

Với tình trạng mụn quá nhiều, nặng hoặc làn da quá nhạy cảm, bạn có thể nhờ đến sự tư vấn của bác sĩ, chuyên gia da liễu… để có hướng điều trị phù hợp và dùng thuốc nếu có thể.

Cách làm trắng da toàn thân bằng nguyên liệu tự nhiên hiệu quả tại nhà. Nguồn: Siêu Thị Sức Khỏe Gia Đình

Như Quỳnh (t/h)