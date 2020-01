Loại bỏ quầng thâm mắt tại nhà, tự tin đi chơi Tết

Vốn dĩ, vùng da mắt đã mỏng hơn rất nhiều lần so với những vùng da khác trên khuôn mặt. Khi phải chịu bất kỳ sự tác động bên ngoài hoặc nội tiết bên trong cơ thể cũng sẽ làm xuất hiện quầng thâm, bọng mắt rất mất thẩm mỹ. Đặc biệt là tuổi càng cao, da bước vào giai đoạn lão hóa, da cũng sẽ mất đi tính đàn hồi và khả năng tái tạo làm cho quầng thâm nổi bật hơn. Mặc dù bạn đã có chế sinh hoạt khoa học nhưng quầng thâm mắt vẫn có cơ hội xuất hiện.

Quầng thâm mắt khiến bạn già đi trông thấy

Màu xanh hoặc màu xanh lá cây của da là do máu đi qua các tĩnh mạch nằm ngay bên dưới bề mặt của da tạo nên. Tĩnh mạch thường có màu xanh là do ra hoặc mô dưới da chỉ cho phép bước sóng của ánh sáng màu xanh hoặc tím đi qua nó. Khi các mạch máu co lại thì tình trạng tối màu sẽ được cải thiện rõ rệt. Ngoài ra, sự thiếu hụt dinh dưỡng (thiếu vitamin C, thiếu sắt và thiếu hụt Vitamin K); thiếu nước; mệt mỏi nhiều; cọ xát hoặc dụi mắt thường xuyên; uống nhiều rượu; khói thuốc lá; ô nhiễm không khí; tích sắc tố (đặc biệt là người da màu như người da đen và châu Á); Viêm da Dị ứng (Eczama – chàm; mỏng da và mất Collagen da lão hóa… cũng là những nguyên nhân khiến xuất hiện quầng thâm mắt.