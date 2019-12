Người bị táo bón học ngay 6 mẹo hay này để tránh cố rặn tới mức rách hậu môn

Táo bón là một hội chứng rối loạn đại tiện mà người mắc phải sẽ gặp tình trạng khó đi đại tiện, phân trở nên rắn và số lần đi đại tiện thường ít hơn 3 lần một tuần.

Với người bệnh táo bón, mỗi khi buồn đi ngoài thực sự là cảm giác ám ảnh bởi cảm giác đau đớn, mất rất nhiều sức để rặn. Khi không thể tống phân ra ngoài, người bệnh luôn có cảm giác bứt rứt, khó chịu ở vùng hậu môn.



Bệnh nhân táo bón bị rách hậu môn



Mới đây Mới đây Bệnh viện đa khoa Đức Giang tiếp nhận trường hợp nam bệnh nhân bị rách hậu môn. Đó là trường hợp của ông Nguyễn Văn T (Long Biên - Hà Nội) có tiền sử bị táo bón lâu ngày. Bệnh nhân cho biết mỗi lần đại tiện thường có thói quen tự dùng vòi sen xịt và dùng tay tự tháo thụt phân ra ngoài. Bệnh nhân kể vết thương do trượt ngã cắm vòi sen vào vùng mông, ngón tay cắm vào trực tràng gây chảy nhiều máu tươi.

Bác sĩ tiến hành phẫu thuật nội soi xử lý vế thương ở hậu môn cho bệnh nhân



Tại bệnh viện, qua thăm dò vết thương, bác sĩ thấy nhiều vết rách phức tạp ở trực tràng. Sau khi cầm máu và làm các xét nghiệm cần thiết, bệnh nhân T. được tiến hành phẫu thuật nội soi, khâu vết thương. Đồng thời, các bác sĩ đặt hậu môn nhân tạo tạm thời cho bệnh nhân để phân không đi qua đường hậu môn cũ. Sau mổ, tình trạng bệnh nhân hiện đã ổn định, đang nằm viện để tiếp tục điều trị.



Bác sĩ Phan Văn Thành, khoa Ngoại tổng hợp (Bệnh viện đa khoa Đức Giang) cho biết, vùng hậu môn trực tràng là nơi chứa nhiều vi khuẩn kỵ khí, cấu tạo giải phẫu nhiều mô lỏng lẻo do đó các vết thương ở vùng này rất dễ bị nhiễm trùng, đặc biệt là viêm tấy lan toả, rất khó xử lý.



Thông thường, những vết rách hậu môn chảy máu ở người bị táo bón là mức độ nặng, cần được xử lý kịp thời. Do đó, bác sĩ khuyến cáo bệnh nhân khi phát hiện có vết thương ở hậu môn cần cần đến viện ngay để tránh tình trạng nhiễm trùng gây di chứng nặng nề hay thậm chí là nguy hiểm tới tính mạng.



Mẹo hay xử lý táo bón trước khi đại tiện



Xoa bóp bụng



Thời gian đi đại tiện tốt nhất trong ngày là buổi sáng sau khi thức dậy. Hãy thử xoa bóp bụng theo chiều kim đồng hồ để làm nóng đồng thời kích thích nhu động đại tràng, tăng cảm giác buồn đại tiện, giúp đi ngoài dễ dàng hơn.



Vận động cơ thể trước khi đi đại tiện



Buổi sáng nhiều người có thói quen đi bộ hay tập Buổi sáng nhiều người có thói quen đi bộ hay tập thể dục nhẹ nhàng. Điều này không chỉ tốt cho Sức Khỏe thể chất, cơ bắp mà rất có lợi cho người bị táo bón. Theo các chuyên gia, việc thực hiện một số động tác nhẹ nhàng như nhún nhảy, đứng lên ngồi xuống hoặc hít thở sâu và ép bụng vào trước khi đi đại tiện là rất tốt. Chúng giúp cơ thể dự trữ được nhiều oxy, đồng thời thúc đẩy co bóp đưa phân ra khỏi trực tràng, tránh việc phải rặn mất sức.



Xả nước ấm vào vùng hậu môn



Nhiều người có thói quen dùng vòi thụt rửa vào hậu môn nhưng không phải ai cũng biết rửa đúng cách. Lời khuyên cho người bị táo bón là thya vì dùng nước lạnh thì hãy dùng vòi nước ấm xả trực tiếp vào hậu môn. Cách này giúp làm mềm phân, giảm bớt tình trạng đau rát khi đẩy phân ra ngoài.



Ngồi đại tiện đúng tư thế



Khi ngồi bồn cầu, tư thế đại tiện đúng nhất là phần đùi cao hơn bụng sao cho tạo thành một góc 35 độ (gần giống dáng ngồi xổm). Tư thế này sẽ tạo một góc đường ruột thẳng, giúp đẩy phân ra ngoài dễ dàng. Nếu nhà bạn sử dụng bồn cầu bệt thì đừng lo lắng chỉ cần một chiếc ghế nhỏ kê ở dưới hai chân là đúng tư thế.





Your browser does not support HTML5 video.

Một số cách hay chữa táo bón

Hà Ly (t/h)