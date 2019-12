Cách uống nước khoa học của người Nhật cho làn da trắng hồng tự nhiên

Tuy nhiên, trong nhịp sống hối hả ngày nay, nhiều người bỏ qua nước lọc và các loại thức uống lành mạnh khác. Họ thường xuyên tiêu thụ nước uống có cồn, nước uống có ga và các loại thức uống chứa axit như cam, quýt, chanh khiến tình trạng ngày càng tồi tệ thêm. Do đó, cần hạn chế hoặc loại bỏ những loại thức uống này ra khỏi chế độ ăn uống hàng ngày, học mẹo uống nước đúng cách để bảo vệ sức khỏe và làm đẹp da.

Người Nhật quan niệm, hầu hết các bệnh đều bắt nguồn từ đường ruột không khỏe mạnh. Do đó, họ uống nhiều nước để tăng cường hệ tiêu hóa, làm sạch dạ dày . Theo y học cổ truyền nước này, nên uống nước ngay sau khi thức dậy vào buổi sáng. Ly nước này có tác dụng giảm cân, loại bỏ các độc tố ra khỏi cơ thể, từ đó giúp ngăn ngừa mụn và chữa được nhiều bệnh.

Nên uống nước ngay sau khi thức dậy vào buổi sáng.

Tránh uống nước vào ban đêm, khi uống cần đứng thẳng người để cơ thể dễ hấp thụ chất lỏng. Mỗi ngày tiêu thụ từ 4-6 ly nước ấm, mỗi ly khoảng 160-200ml. Nếu không uống hết trong một lần có thể nghỉ ngơi vài phút trước khi uống tiếp.



Ngoài ra, sau khi uống nước người Nhật có thói quen đánh răng, không ăn bất kỳ thứ gì trong 45 phút sau đó. Họ cũng không ăn thêm gì trong khoảng 2 giờ sau mỗi bữa ăn.



Làm nước detox giảm cân, tiêu mỡ, đẹp da siêu nhanh. Nguồn: Em Đẹp TV.