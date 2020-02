Tinh nghệ - “cứu tinh” chữa đau dạ dày nhưng liệu bạn đã sử dụng đúng cách?

Nghệ là loại thảo dược được trồng rất phổ biến ở nhiều miền quê Việt Nam, được ông bà tin dùng. Không chỉ là gia vị giúp món ăn đậm đà mà còn là phương thuốc để chữa nhiều loại bệnh, trong đó có đau dạ dày

Theo tài liệu nghiên cứu, các nhà khoa học đã tìm ra và chứng minh được trong củ nghệ có chứa hàm lượng Curcumin rất tốt cho Sức Khỏe . Nó có công dụng sát khuẩn, kháng viêm và ngăn ngừa oxy hóa tốt.

Để chữa đau dạ dày, chúng ta có thể sử dụng nghệ tươi lẫn nghệ khô, bào chế thành tinh nghệ làm thuốc. Tinh nghệ có công dụng giảm tiết axit dịch vụ, trung hòa môi trường axit; Tăng cường chức năng của hệ tiêu hóa cho cơ thể; Giúp bạn tiêu diệt các chủng vi khuẩn Hp, đặc biệt tinh chất Curcumin còn có thể tiêu diệt cả những chủng vi khuẩn Hp đã kháng thuốc điều trị từ trước; Bảo vệ lớp niêm mạc dạ dày , kháng viêm, làm lành niêm mạc nhanh chóng.

Người đau dạ dày, nếu biết sử dụng tinh nghệ theo liều lượng phù hợp, bệnh sẽ thuyên giảm đáng kể.





Những sai lầm tai hại khi dùng tinh nghệ chữa bệnh đau dạ dày

Nhầm lẫn giữa tinh nghệ với bột nghệ

Bản chất tinh nghệ là phương thuốc trị bệnh đau dạ dày hiệu quả, thế nhưng đa số mọi người vẫn còn nhầm lẫn với bột nghệ, sử dụng sai cách.

Theo PGS.TS Phùng Hoà Bình, trong Đông y không có thảo dược nào là "tinh bột nghệ", mà chỉ có bột nghệ và tinh nghệ.

Các cơ sở ngành dược thường sử dụng nghệ tươi để chiết xuất lấy ra 1 chất Curcumin tạo ra sản phẩm tinh chất. Chất này có tác dụng tăng cường miễn dịch cho cơ thể, phòng chống tế abfo ung thư và làm lành nhanh các vết loét. Vì vậy, người đau dạ dày có thể dùng tinh nghệ này để hỗ trợ điều trị bệnh.

Tinh nghệ có công dụng chữa đau dạ dày hiệu quả

Cũng từ củ nghệ người ta chế biến tán thành bột, gọi là bột nghệ. Tuy nhiên, trong quá trình chế biến bột nghệ phải cẩn thận. Bởi nếu sử dụng bột nghệ vẫn còn tinh dầu thì người bệnh sử dụng sẽ bị kích ứng dạ dày, không tốt cho việc điều trị bệnh. Nó chỉ là sản phẩm hỗ trợ điều trị chứ không phải là thuốc. Nếu người bệnh sử dụng độc bột nghệ thì hiệu quả sẽ rất thấp mà cần phải phối hợp với các loại thuốc khác đặc trị bệnh.

Nói về tinh nghệ nếu sử dụng tinh bột nghệ quá liều lượng sẽ làm cho cơ thể dễ bị tiêu chảy, nóng trong người, hay đổ nhiều mồ hôi,…Không bổ sung thêm các vitamin tổng hợp (nhất là có chứa chất piperine) để tăng cường khả năng hấp thụ dưỡng chất từ tinh bột nghệ; Không chú ý đến đối tượng sử dụng tinh bột nghệ.

Đồng ý với quan điểm của PGS.TS Phùng Hoà Bình, lương y Nguyễn Khoa, với 40 năm kinh nghiệm trong việc chữa trị bệnh đau dạ dày, cho biết, trong quá trình công tác ông đã tiếp nhận và điều trị cho không ít người bị viêm loét dạ dày đúng cách.

Người bệnh khi sử dụng bột nghệ để tự chữa bệnh đau dạ dày bừa bãi là vô cùng sai lầm và tiềm ẩn nhiều rủi ro có thể xảy ra.





Kiêng dùng với phụ nữ đang có kinh nguyệt, rong kinh...

Chẳng hạn, phụ nữ đang có kinh nguyệt, đang bị rong kinh hay đang phải dùng thuốc liên quan đến máu, thì không nên dùng tinh nghệ. Những đối tượng này khi sử dụng sẽ gây ra tình trạng máu khó đông do chất acid và nhựa có trong tinh nghệ.





Cách sử dụng tinh nghệ chữa đau dạ dày

Phương thuốc chữa đau dạ dày bằng tinh nghệ rất đơn giản, bạn có thể áp dụng công thức như sau.





Công thức 1: Trộn tinh nghệ với mật ong/sữa tươi





Bạn có thể pha tinh nghệ với sữa tươi hay mật ong để điểu trị đau dạ dày

Với 2 thìa cafe tinh nghệ, bạn dùng 250ml nước ấm khoảng 40 độ C để pha chế. Để dễ uống hơn, bạn có thể pha thêm sữa hay mật ong vào để uống. Dùng 1-2 ly trong ngày để cho kết quả điều trị bệnh hữu hiệu.





Công thức 2: Nghệ viên mật ong

Chuẩn bị khoảng 120gram tinh bột nghệ và 60gram mật ong nguyên chất. Tiếp đến, bạn đổ chúng vào một cái thau sạch rồi dùng tay trộn đều và vo thành từng viên nhỏ (khoảng 5gram). Cho viên nghệ mật ong vào trong lọ thủy tinh, bảo quản ngăn mát tủ lạnh dùng lần.

Hay bạn cũng có thể vo viên để sử dụng

Đối với bệnh nhân đau dạ dày nặng, áp dụng mỗi ngày 3 lần, mỗi lần uống 3-5 viên đều đặn trong khoảng 40 ngày.

Bệnh nhân đau dạ dày nhe nên sử dụng liên tục 5-10 ngày, mỗi ngày 3 lần, mỗi lần 3 viên để có kết quả tốt nhất.

Lưu ý: Uống vào trước bữa ăn tầm 15-20 phút. Mỗi lần uống nên chia ra nhiều lần, sáng, trưa tối đều đặn mỗi ngày.

Chỉ nên dùng tối đa từ 3-4 thìa cà phê tinh bột nghệ mỗi ngày.

Không nên tự ý áp dụng cách uống tinh bột nghệ giảm đau dạ dày trong thời gian dài, cần phải tham khảo ý kiến của các bác sĩ chuyên môn.

Người đau dạ dày nên kiên trì áp dụng trong vòng 2 tháng sẽ có kết quả thuyên giảm bệnh đáng kể khi sử dụng.

Công dụng của tinh nghệ

