6 bước đăng ký cổng dịch vụ công quốc gia thực hiện thủ tục hành chính tại nhà

Nếu lo ngại dịch bệnh do COVID-19 gây ra lây lan dữ dội, người dân có thể đăng ký cổng dịch vụ công quốc gia thực hiện thủ tục hành chính tại nhà đơn giản và bảo đảm an toàn sức khỏe.

Lo ngại phải ra đường thực hiện thủ tục hành chính giữa dịch COVID-19

Trong thời gian gần đây, dịch bệnh do COVID-19 gây ra lây lan mạnh ở nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước. Tính đến thời điểm hiện tại, Việt Nam đã ghi nhận 47 ca dương tính với virus corona, trong đó có 16 ca đã được chữa khỏi và xuất viện.

Trước tình hình này, nhiều người dân tỏ ra lo ngại khi phải ra ngoài và tới tận trụ sở các ban, bộ ngành địa phương để thực hiện thủ tục hành chính. Trong trường hợp đó, người dân có thể đăng ký cổng dịch vụ công quốc gia thực hiện thủ tục hành chính tại nhà đơn giản dễ dàng.

Vào chiều 9/12, Cổng Dịch vụ công Quốc gia đã được đưa vào vận hành chính thức tại địa chỉ dichvucong.gov.vn. 8 dịch vụ công thiết yêu như đăng ký khai sinh, cấp/đổi giấy phép lái xe (GPLX), cấp mới điện hạ áp/trung áp, cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa, cấp lại thẻ bảo hiểm y tế BHYT )… đã có trên Cổng dịch vụ công.

Trong thời gian quý I-2020, cơ quan chức năng sẽ tiếp tục bổ sung các dịch vụ khác thuộc lĩnh vực y tế, khai sinh, lý lịch tư pháp, đóng phạt vi phạm giao thông đường bộ, đăng ký kinh doanh… để thuận tiện cho người dân. Bên cạnh giúp tiết kiệm thời gian thực hiện các thủ tục hành chính, Cổng Dịch vụ công Quốc gia cũng cho phép người dân kiểm tra tiến độ các hồ sơ, đánh giá thái độ phục vụ, tiếp nhận ý kiến đóng góp phản ánh của các cá nhân, tổ chức...

Các đăng ký cổng dịch vụ công quốc gia

Để đăng ký cổng dịch vụ công quốc gia thực hiện thủ tục hành chính tại nhà, người dân có thể làm theo 6 bước sau

Bước 1: Truy cập vào trang chủ của Cổng Dịch vụ công Quốc gia theo đường link:

hoặc

Tại giao diện trang chủ, người dùng ấn chọn nút Đăng ký góc bên phải.

Bước 2: Người dân lựa chọn phương thức đăng ký là Công dân hoặc Doanh nghiệp. Sau đó xuống phần xác mình lựa chọn xác minh mức độ trung bình bằng số điện thoại, : Người dân lựa chọn phương thức đăng ký là Công dân hoặc Doanh nghiệp. Sau đó xuống phần xác mình lựa chọn xác minh mức độ trung bình bằng số điện thoại, Bảo Hiểm Xã Hội hay bưu điện Việt Nam hoặc mức độ cao bằng USB ký số hoặc SIM ký số.





Bước 3: Chuyển sang giao diện mới, điền đầy đủ thông tin đăng ký tài khoản Dịch vụ công Quốc gia. Sau đó điền mã xác thực cho sẵn rồi ấn nút Đăng ký.

Lưu ý, tất cả những mục có dấu * màu đỏ là bắt buộc phải điền đầy đủ, nếu không có có thể bỏ qua.

Bước 4: Tùy thuộc vào cách chọn hình thức xác minh, trang web sẽ gửi thông tin cho người dân để xác nhận tài khoản. Sau đó, người dùng nhập mật khẩu tài khoản theo yêu cầu rồi ấn đăng ký.





Bước 5: Sau khi đăng ký tài khoản thành công, người dùng trở lại giao diện và ấn Đăng nhập. Sau đó điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu và ấn Đăng nhập.





Người dân tiếp tục lựa chọn dịch vụ công trực tuyến muốn thực hiện theo hai mục Công dân hay Doanh nghiệp.

Bước 6: Người dân vào phần Thông tin tài khoản để xem số lượng hồ sơ đã hoàn thành và hồ sơ đang xử lý. Chúng ta cũng có thể tìm hồ sơ theo mã để tìm nhanh hơn.



