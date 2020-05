Cách viết đoạn văn 200 chữ bàn về văn hóa đọc sách của giới trẻ hiện nay

Gợi ý cách lập dàn ý



Mở bài: Gới thiệu về vấn đề:





Nhà văn M. Gorki có câu: "Sách mở rộng ra trước mắt tôi những chân trời mới". Câu nói ấy giản dị nhưng ẩn chứa ý nghĩa sâu xa. Sách là kiến thức, đọc sách mang lại sự hiểu biết. Đối với con người, sách là bạn tâm giao.





Thân bài:





- Giải thích vai trò của sách đối với con người



Trong hành trình lớn lên của bản thân, bạn đã từng đọc bao nhiêu cuốn sách? Có người nói rằng “tôi chỉ đọc một vài cuốn, trừ khi tôi thích”, cũng có người đáp rằng” cũng khá nhiều đấy chứ, vì tối là một sách”,… Mỗi người trưởng thành đều không nhiều thì ít nhất đã được tiếp xúc, học kiến thức từ sách. Toán, văn, ngoại ngữ,.. những bộ môn đó được tập hợp trong các trang siasch từ cấp này đền cấp khác. Chúng ta biết tính toán, biết viết, giỏi ngoại ngữ, đó là “công lao” của sách đem lại.



- Chứng minh tác dụng của sách



+ Sách giúp ta mở mang thêm kiến thức, hiểu biết, giúp thu thập thông tin một cách nhanh nhất.

Bạn có thể ngồi một chỗ, “ngắm nhìn” bầu trời, quang cảnh của một đất nước xa xôi nào đó qua trang sách. Những thông tin trên sách dễ dàng lưu trữ, có thể truyền qua người này sang người khác mà không sợ mất v à khi cần, khi muốn tìm đến một vấn đề nào đó, ta chỉ cần mở lại xem những thông tin trên sách.



+ Sách bồi dưỡng tinh thần, tình cảm cho chúng ta để chúng ta trở nên yêu đời, làm một người tốt đẹp hơn.



Sách phương tiện để người sáng tác ghi lại cảm nhận, bài học kinh nghiệm của mình. Người đọc sách là khách thể tiếp thu những chia sẻ tích cực đó nhờ sách. Một cuốn sách hay đem lại cho chúng ta cảm xúc tích cực, tâm hồn trở nên khoáng đạt, suy nghĩ thông suốt. Khi gặp chuyện bế tắc, chán nản, đọc sách sẽ giúp con người vơi đi những mệt mỏi, vực dậy tinh thần…



+ Những người tài giỏi thường thích đọc sách thay vì chăm chú lướt web, dạo chơi trển mạng xã hội



- Văn hóa đọc sách của giới trẻ hiện nay



Ngày nay, thời đại công nghệ số phát triển khiến giới trẻ dần cuốn vào những giá trị vật chất hơn, làm quen với các thiết bị điện tử, kết nối Internet nhiều hơn. Trung bình người Việt một năm đọc không quá 3 cuốn sách, trong khi các nước trên thế giới, văn hóa đọc sách rất phát triển.

Sách đối với nhiều bạn trẻ Việt trở nên xa xỉ, không phải là vì không thể mua nổi mà là tâm lý, sở thích của mọi người. Có nhiều trường hợp miễn cưỡng đọc đọc sách như một sự ép buộc. Thời gian dành cho việc đọc sách không chiếm hơn một phần ba của thời gian kết nối mạng xã hội, không gian ảo. Mặt trái của việc này đó là sự thiếu hiểu biết, kiến thức hạn hẹp,…Phụ thuộc quá nhiêu về mạng xã hội sẽ rơi vào nhiều hệ lụy.



- Tác hại của việc đọc sách



- Phương pháp đọc sách



+ Phải chọn sách tốt, sách có giá trị để đọc



+ Đọc kỹ, vừa đọc vừa nghiền ngẫm, ghi chép những điều bổ ích.



+ Thực hành, vận dụng những điều học được từ sách vào cuộc sống hàng ngày.





Kết bài





Khẳng đinh sách là người bạn tốt.



Là người trẻ, chủ nhân của tương lai nên cần trau dồi, hoàn thiện bản thân bằng thói quen đọc sách. Chỉ có đọc sách, tích lũy kiến thức bằng việc đọc sách là cách tốt nhất để bạn làm giàu trí tuệ, ngôn ngữ, biết yêu thương và sống có trách nhiệm hơn đối với bản thân, gia đình và xã hội.

Hi vọng, gợi ý về cách viết đoạn văn 200 chữ bàn về văn hóa đọc sách của người trẻ trong xã hội sẽ giúp các em tự tin hơn để vượt qua các dạng văn nghị luận tương tự, chinh phục mọi kì thi.





Khơi dậy văn hóa đọc thời hiện đại | VTC



Minh Tú (t/h)