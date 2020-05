Hướng dẫn cách viết đoạn văn nghị luận xã hội về lối sống đẹp

Đề bài: Trình bày suy nghĩ của em về lối sống đẹp bằng một đoạn văn nghị luận dài khoảng 200 chữ.

Dàn ý

Mở bài





Dẫn dắt vào vấn đề: các em có thể nêu trực tiếp hay gián tiếp.



Ví dụ: Ví dụ: Cuộc sống của chúng ta, mỗi con người, ở mỗi một quốc gia, xã hội nào đều muốn hướng đến cái toàn vẹn của chân- thiện- mĩ. Và biểu trưng cho mong muốn đó chính là quan niệm, hành động và cách sống chân chính, tốt đẹp hay có thể nói là lối sống đẹp.





Thân bài





1. Sống đẹp là như thế nào?

- Sống đẹp là sống thật với con người mình, sống là mình một cách chân thánh, không đi làm điều trái lương tâm, đạo đức của một con người.



- Sống đẹp là sống biết yêu thương, trân trọng, sẻ chía với mọi người những gì mình đang có. Đồng thời, cũng biết căm ghét, lên án những điều xấu xa.



- Sống đẹp là biết cố gắng, nỗ lực hoàn thiện bản thân mình, có ước mơ, có ý chi thực hiện giấc mơ.



- Sống đẹp không chỉ là sống cho riêng mình mà còn dùng cả tài năng của mình để cống hiến cho xã hội trở nên văn minh, phát triển hơn. - Sống đẹp không chỉ là sống cho riêng mình mà còn dùng cả tài năng của mình để cống hiến cho xã hội trở nên văn minh, phát triển hơn.

2. Ý nghĩa của việc sống đẹp





- Sống đẹp khiến cuộc sống trở nên ý nghĩa hơn, “sống” theo đúng nghĩa chứ không phải là sự tồn tại đơn thuần. Sống đẹp giúp đời sống tinh thần phong phú hơn.



- Khi ta có một cách sống đẹp, bản thân chúng ta mới thực sự có giá trị, được yêu thương, giúp đỡ từ người khác.



- Sống đẹp giúp rút ngắn khoảng cách giữa người với người hơn.





3.Bàn luận, mở rộng





- Bên cạnh những người có lối sống đẹp, có không ít người trong xã hội cố suy, có suy nghĩ ích kỉ, hẹp hòi, chỉ quan tâm đến lợi ích của bản thân mà thờ ơ, vô trách nhiệm với người khác. Những người như vậy là người xấu, gây ảnh hưởng và kéo theo nhiều tệ nạn xã hội.



- Sống đẹp không phải chỉ ngày một ngày hai có thể làm được, nó thể hiện ở những hành động nhỏ nhất trong suốt đời người.

4. Liên hệ bản thân





- Có thái độ phê phán, lên án với những người có lối sống tiêu cực.



- Luôn mở rộng lòng mình để yêu thương, sẻ chia nhiều hơn với người thân, gia đình và những người xung quanh.

- Là học sinh, từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, phải biết trau dồi, rèn luyện ý chí, thái độ sống lành mạnh. Không ngừng nỗ lực học tập để hoàn thiện bản thân, góp phần xây dựng xã hội tốt đẹp.



- Cần tỉnh táo để tránh xa lối sống ăn chơi, sa đọa.





Kết bài





Khái quát, mở rộng vấn đề.





Gợi ý đoạn văn nghị luận xã hội dài 200 chữ, bàn về lối sống đẹp





Cuộc sống luôn vần xoay, đổi dời, văn minh và tiên tiến hơn nhưng tôi dám chắc rằng, sống đẹp chính là chân lý, điều căn cốt bất di bất dịch, trường tồn mãi mãi. Sống đẹp không phải là một điều gì lớn lao, phi thường mà chính là phong cách sống, thái độ sống của chúng ta. “Sống” không phải là tồn tại theo nghĩa đơn thuần, mà nó mục đích để con người hướng tới. Bạn có ý tưởng, ước mơ, có tình yêu thương, biết san sẻ và giúp đỡ người khác,… đó đã gọi là sống đẹp. Định nghĩa về sống đẹp thật rộng nhưng đơn giản, đó là cách sống có trách nhiệm với bản thân mình , gia đình và cả xã hội. Trong lịch sử dân tộc, có biết bao tấm gương sống đẹp như Hai Bà Trưng, Trần Quốc Toản, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Võ Thị Sáu,… Họ là những vị anh hùng, có lý tưởng, hoài bão, tinh thần yêu nước, dám hi sinh quên mình để bảo vệ nền độc lập cho Tổ quốc. Trong cuộc sống hiện đại, khi chiến tranh lùi xa, sống đẹp được thể hiện ở tình thần tương thân, tương ái, đoàn kết và sẻ chia giữa người với người. Đại dịch COVID-19 vừa qua đã gây thiệt hại không nhỏ đến nền kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Tuy nhiên, trong hoàn cảnh khó khăn đó, điều làm chúng ta ấm lòng chính là những “vòng tay” nồng nhiệt, thể hiện truyền thống “lá lành đùm lá rách” truyền thống của dân tộc. Chính phủ, nhà nước đã tạo điều kiện để đón các công dân từ nước ngoài về quê hương, với phương châm “không để một ai bị bỏ lại phía sau trong cuộc chiến chống COVID-19”. Giữa tình cảnh hàng chục, hàng nghìn hoat động kinh tế đóng cửa, khiến người dân lao động thất nghiệp, ta vẫn thấy những cánh tay của các mạnh thường quân dang rộng, phát gạo, thực phẫm miễn phí cho người khó khăn… Đó là những nét đẹp để lại dấu ấn trong lòng người dân Việt Nam lẫn bạn bè quốc tế, tạo nên niềm tự hào dân tộc. Nói đi cũng phải nói lại, bên cạnh những việc làm tốt đẹp trên, có không ít bộ phận, cá nhân vì ích kỉ mà làm trái luân lý, đạo đức. Cũng trong tình hình rối ren của dịch bệnh, nhiều chủ tiệm kinh doanh các thiết bị y tế lợi dụng thời cơ trục lợi như nâng mức giá khẩu trang, dung dịch rửa tay,…Giả vờ khó khăn để kiếm chác, tranh dành với những hoàn cảnh khó khăn. Sống đẹp là điều tốt, đáng được tuyên dương còn ngược lại, sống ích kỷ, tiểu nhân là hành động đáng lên án. Lâu dần, những thói quen xấu sẽ trở thành mầm bệnh, sinh ra nhiều tệ nạn xã hội. Để sống đẹp không phải chỉ ngày một, ngày hai mà là cả một quá trình tu dưỡng, thay đổi, nhìn cuộc sống tích cực. Biết tránh xa, lên án những hành động xấu, nhân rộng tấm lòng nhân ái, lành mạnh trong suy nghĩ và hành động mới có thể hướng đến sự sống đẹp. Là học sinh, ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, cần phải biết dặn mình, chăm chỉ học tập, noi gương những tấm gương tốt để dặn lòng cố gắng. Ngay từ bây giờ và ngay lúc này, bản thân cần chăm chỉ học tập, biết yêu thương và sống có trách nhiệm.





Hi vọng, những gợi ý trên sẽ trở nên hữu ích, giúp các em hiểu rõ hơn về cách viết đoạn văn nghị luận xã hội 200 chữ, để tự tin chinh phục kì thi sắp tới.





