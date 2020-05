Hướng dẫn nghị luận bàn về: Sức mạnh vượt qua sai lầm hướng đến thành công

Gợi ý lập dàn ý

Mở bài: Giới thiệu về vấn đề cần nghị luận





Con người ta sinh ra không một tự nhiên có thể ưu tú, hoàn hảo cả. Sai lầm và lỗi lầm là một phần tất yếu trong cuộc sống của chúng ta. Điều quan trọng nhất đối với mỗi con người không phải là cố gắng để không phạm phải sai lầm nào, mà là nỗ lực để khắc phục hậu quả do sai lầm và sửa chữa sai lầm của bản thân, không để tái phạm, có đủ sức mạnh để vượt qua sai lầm, tiếp tục hướng về phái trước tốt đẹp.





Thân bài





- Giải thích sai lầm là gì?





Sai lầm là những hành động trái với yêu cu khách quan , chuẩn mực đạo đức của con người, làm điều trái lẽ phải dẫn đến hậu quả không hay với bản thân, gia đình và xã hội . Suy nghĩ tiêu cực, tâm hồn đen tối, ganh ghét, đố kị, ích kỉ dễ khiến con người mắc nhiều sai lầm.

- Phân tích, chứng minh:

Cuộc sống không ai tránh khỏi những lúc mắc phải sai lầm. Có những điều sai lầm có thể khắc phục được, nhưng cũng có những sai lầm gây nên hậu quả nặng nề, nghiêm trọng phá hủy bản thân và làm mất mát, tổn haij đến người khác. Bạn có thể dễ dàng nhận ra mình đang mắc sai lầm khi bạn lựa chọn sai một điều gì đó. Trong học tập, học sinh thường không chú ý nghe giảng, không chăm chỉ học hành dẫn đến bị điểm kém, đó là sai lầm của các bạn trẻ. Cãi lời cha mẹ, không vâng lời ông bà, người lớn tuổi mà chỉ thích hành động theo ý nghĩ, sở thích của mình, bạn đang rơi vào lời khiến người thân yêu của mình khổ sở, buồn bã và tệ hơn, bạn sẽ dễ bị cuốn theo các tệ nạn xã hội, làm ảnh hưởng đến tương lai của bạn, đó là lựa chọn sai. Không có chính kiến, e dua, ba phải hay bắt chước người khác khiến bạn trở thành bản sao một người nào đó, sai lầm củ cuộc đời bạn là việc bạn đã không sống đúng, sống thật với bản thân minh. Những cái sai lầm luôn xảy ra trong cuộc sống hàng ngày, với muôn hình vạn trạng. Không ít những trường hợp phải phải sai lầm, biến mình thành kẻ tù tội, gây tổn hại đến người khác như vụ việc Hoa hậu người Việt tại Nga 2007- Trương Hồ Phương Nga với đại gia Cao Toàn Mỹ. Vụ kiện tụng giữa hai người gây tốn không biết bao giấy mực của báo giới. Dù được vụ kiện đã khép lại, những lý lẽ cô chứng minh tại tòa đã minh oan cho cô, thế nhưng, qua đó cả cô và những cô gái trẻ đã rút ra bài học rằng: không nên dùng tiền để định giá tình yêu của một người đàn ông, cũng như phải biết tự loa động, dộc lập kiếm tiền trên chính đôi bàn tay của mình mới đem lại hạnh phúc thực sự. Với những người trẻ tuổi, chúng ta ngồi yên, không có ước mơ, hoài bão hay dũng cảm đương đầu thử thách càng khiến chúng ta bỏ lỡ cơ hội. Người ta thường nói rằng, không có sai lầm thì sẽ không có thành công. Những người thành đạt, tỷ phú nổi tiếng không bỗng dưng đạt được kết quả như hiện tại mà đó là cả một hành trính cố gắng, vượt qua cái bóng của bản thân mình. Sai lầm là điều không ai mong muốn nhưng nếu không có sai lầm, con người không biết được yếu điểm của mình nằm ở đâu để khắc phuc,sửa chữa. Từ sai lầm, con người càng phải biết rút kinh nghiệm để không phạm phải một lần nữa và hoàn thiện bản thân một cách tốt hơn.





- Bai học nhận thức





Con người không nên sợ vấp ngã mà phải thu mình, khong dám đối mặt với thử thách. Hãy kiên cường, dũng cảm nhận sai lầm để từ đó cố gắng hơn, hoàn thiện hơn. Những lỗi lầm lớn thường được kết câu từ những lỗi lầm nhỏ. Đừng bao giờ chặc lưỡi đẻ mắc những lỗi nhỏ mà mình gây ra rồi biện hộ vì hành động mà mình đã làm. Như thế chỉ khiến bản thân người đó dễ thất bại, thụt lùi hơn.





Kết bài: Khẳng định lại vấn đề

Sức mạnh vượt qua sai lầm hướng đến thành công, vâng đúng là thế. Không một ai thích mình mắc lỗi, nhưng bạn sẽ mãi mãi không trưởng thành nếu như không biết nhận lỗi. Thẳng thắn thừa nhận lỗi lầm là liều thuốc mạnh nhất để làm lại mọi thứ tốt đẹp hơn.

