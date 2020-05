Hướng dẫn viết đoạn văn nghị luận xã hội 200 chữ bàn về niềm tin

Ví dụ, đề bài như sau: Em hãy viết một đoạn văn nghị luận xã hội 200 chữ bàn về sức mạnh của niềm tin trong cuộc sống.





Để làm được đoạn văn này, trước hết, chúng ta phải đi vào lập dàn ý.





Gợi ý về dàn ý

Mở bài: Giới thiệu, dẫn dắt vấn đề

Cuộc sống chính là một cuộc đua không cân sức mà con người luôn ở trong tình thế bị động. Điều đó khiến đôi lúc chúng ta cảm thấy thật yếu lòng, mỏi mệt và cần khi đó, chỉ có niềm tin mới là liều thuốc nạp năng lượng để mỗi người tiếp tục tiến bước.





Thân bài:

- Khái niệm, ý nghĩa của niềm tin

Niềm tin chính là sự tin tưởng, tín nhiệm vào bản thân, nhìn mọi điều xung quanh một cách tốt đẹp dù ở trong bất cứ hoàn cảnh nào. Giữ trong lòng ánh sáng niềm tin sẽ là nhân tố quan trọng, định hướng và tạo cho con người sự tự tin, lòng dũng cảm để vượt qua thử thách và gặt hái thành công. Cuộc sống thì xô bồ, hiện thực luôn tàn khốc, con người để tồn tại và muốn phát triển thì không thể thiếu đi niềm tin. Nó chính là những “mảnh vá” quý giá nhất có thể để lấp đi lỗ hổng, vết trầy xước cho tâm hồn bạn trên bước đường hướng về tương lai.



- Bàn luận, phân tích tại sao phải có niềm itn trong cuộc sống

Nhiều người sẽ nghĩ rằng, hai chữ “niềm tin”, nghĩ và nói ra thì dễ thật đấy nhưng làm sao mà thực hiện được?! Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng, chẳng có thất bại nào lớn hơn việc bạn không có sự tin tưởng vào chính bản thân mình. Niềm tin mang đến cho ta hi vọng và không ngừng tranh đâu để có thể đạt được những điều mà ta ao ước. Thông qua niềm tin, bạn sẽ được hun đúc ý chí kiên cường, nghị lực để bước tiếp trên con đường mình đã chọn. Hẫy nhìn vào Nick Vujicic, chàng trai tàn nhưng không phế gây tiếng vang, truyền động lực cho các bạn trẻ trên thế giới. Anh đã trở thành tấm gương cho mọi người không chỉ vì ý chí mạnh mẽ vượt qua mọi khó khăn, thử thách mà còn là một bài học nhắc nhở chúng ta về niềm tin vượt qua mọi trở ngại, chông gai cho dù bạn là ai, ở hoàn cảnh nào. Đất nước ta trải qua bao nhiêu lần bị dày xéo bởi quân xâm lược, nạn đói, mù chữ và cái chết đe dọa. Thế nhưng, nhờ có niềm tin, sự hi vọng và tin tưởng vào tinh thần, sức mạnh đoàn kết, bản lĩnh, dũng cảm của dân tộc mà năm lần bảy lượt đánh bật sự chèn ép, xiềng xích. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khơi dậy niềm tin của toàn dân tộc, cũng như nhân dân Việt Nam dành trọn sự tín nhiệm đối với sự lãnh đạo của Bác để vùng dậy đấu tranh, giành độc lập, tự do, hòa bình.



- Mở rộng vấn đề



Niềm tin mang sức mạnh vô cùng to lớn, là điều cần có ở mỗi con người. Tuy nhiên, niềm tin không đồng nghĩa với tự phụ, ngạo mạn. Khi tự tin thái quá sẽ dẫn đến sự viển vông. Biết người, biết ta, nhìn nhận, đánh giá đúng năng lực của bản thân mình mới là người tự tin và chiến thắng. Chúng ta nên tự tin và có niềm itn vào chính bản thân mình, nhưng tuyệt ối không quá kiêu ngạo. Không có thành công nào tự nhên tìm đến với bạn cả, mà chính là sự nỗ lực của bạn mới đưa giúp bạn hái quả ngọt. Là những người trẻ, hãy dùng thời gian của mình để nuôi dưỡng những ước mơ, hoài bão và dám thực hiện, dám để vấp ngã để chinh phục ngọn núi cao.

Kết bài: Khẳng định lại vấn đề.



Niềm tin thực sự là một món quà quý giá, giúp con người vượt qua mọi thử thách. Và, tôi lại nhớ đến câu hát Niềm tin chiến thắng của chị Mỹ Tâm có đoạn rằng:

“Niềm tin chiến thắng sẽ đưa ta đến bến bờ vui



Niềm tin chiến thắng nối con tim yêu thương mọi người





Niềm tin chiến thắng sẽ đưa ta đến giữa cuộc đời



Niềm tin chiến thắng luôn mãi trong tim mỗi chúng ta…”







Niềm Tin Chiến Thắng (WE ARE THE CHAMPIONS)- Mỹ Tâm