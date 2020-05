Hướng dẫn cách viết đoạn văn nghị luận xã hội 200 chữ bàn về sự cho và nhận trong cuộc sống

Gợi ý về dàn ý

Mở bài:

Trao đi yêu thương để nhận lại yêu thương là môt chân lý bất biến, quy luật vốn có trong cuộc sống con người. Đó chính là mối quan hện nhân quả giữa “cho” và “nhận” , thể hiện tình yêu thương giữa người với người.





Thân bài:

- Giải thích:





+ Sự cho và nhận vừa vô hình lại vừa hữu ý. Cho đi có nghĩa là san sẻ, trao tặng những gì mình có đến với người khác và những việc đó xuát phát từ trái tim tự bản thân mỗi người. Ở trường phái khác, “nhận” là sự được đáp trả lại từ những gì mình đã cho đi. Cho và nhận có mối quan hệ khăng khít, bổ trợ lẫn nhau.

"Sống là cho đi đâu chỉ nhận riêng mình" - Thơ Tố Hữu





Nói về sự cho và nhận, bất giác tôi lại nhớ đến câu hát “sống trong đời sống cần có một tấm lòng”, mang ý nghĩa, triết lý vô cùng nhân văn sâu sắc, một tấm lòng đáng kính và đáng được ghi nhận. Khi mỗi người chúng ta sống có ích, sống biết cho đi thì chúng ta sẽ cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn bao giờ hết, khiến ta cảm thấy yêu đời và hanh phúc hơn.





- Biểu hiện:





Trong cuộc sống xã hội xưa và nay, việc cho và nhận là những điều rất quen thuộc. Thầy cô giáo luôn cố gắng dồn bao tâm huyết dạy dỗ học sinh nên người, đạt được những thành công sau này. Nhứng lớp học sinh đó, qua bao thế hệ trưởng thành và thành đạt lại sẽ luôn biết ơn, kính trọng, gửi những lời tri ân tới những người “lái đò” thầm lặng. Đó cũng là nét đẹp của truyền thống Tôn sư trọng đạo của người Việt Nam.



+ Giữa lúc dịch bệnh COVID-19 bùng phát, nhiều hoạt động + Giữa lúc dịch bệnh COVID-19 bùng phát, nhiều hoạt động kinh doanh , ngành nghề buộc phải đóng cửa, những người lao động rơi vào cảnh thất nghiệp,… chúng ta đã thấy cánh tay của các mạnh thường quân, các bạn trẻ cùng chung tay giúp đỡ. Các việc làm thiết thực như quán cơm miễn phí, cây ATM gạo, phát nước rửa tay khô, khẩu trang. Rồi đến những bác sĩ tuyến đầu chống dịch COVID-19, ngày đêm miệt mài, túc trực điều trị, động viên bệnh nhân.



+ Hạn mặn xảy ra ở các tỉnh miền Tây, bà con lâm vào tình cảnh thiếu nước sinh hoạt, những nghệ sĩ kêu gọi sự ủng hộ, đóng góp trên cả nước để xây dựng trạm cấp nước cho người dân. Sự cho đi có khi không phải sẽ nhận lại bằng vật chất mà là bằng tinh thần, khi ta vui vẻ vì việc làm mang lại ý nghĩa cho người khác, đó chính là lúc ta đang nhận lại.





- Mở rộng vấn đề, phản đề





+ Biết cho đi là rất đáng quý, tuy nhiên, như người xưa vẫn hay nói “Của cho không bằng cách cho”, có nghĩa là việc bạn muốn trao gửi, chia sẻ với ai một điều gì đấy phải nên xuất phát tự tâm. Đừng tính toán sự thiệt hơn khi cho đi và cũng không lấy đi làm “chiến tích” để khoe khoang, kể lể.



+ Bên cạnh những việc làm tốt đẹp, nghĩa cử nhân ái thì có không ít bộ phận lợi dụng lòng trắc ẩn của người khác nhằm trục lợi cho bản thân.



+ Không ít các bạn trẻ chỉ biết nhận từ cha mẹ, gia đình, người thân… để rồi sống ích kỷ, vô cảm, không biết chia sẻ với an hem, bạn bè, đồng loại.





- Bài học nhận thức và hành động





Cuộc sống của mỗi người sẽ trở nên tầm thường nếu chỉ biết nhận mà không biết chia sẻ. Vì vậy, sống đừng chỉ biết nhận mà hãy học cả cách cho đi. Học cách cho đi yêu thương để nhân lại thương yêu, quý mến, hoàn thiện bản thân mình hơn.





Kết bài:

Mở rộng lòng mình để cảm nhận cuộc sống. Hãy yêu thương nhiều hơn, chia sẻ nhiều hơn để xã hội ngày càng văn minh, để cái nắm tay giữa con người với con người thêm bền chặt, ấm áp.



