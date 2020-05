Gợi ý cách viết đoạn văn nghị luận xã hội 200 chữ bàn về tình bạn

Lập dàn ý đề văn nghị luận xã hội 200 chữ về tình bạn

Mở bài



Dẫn dắt vào chủ đề yêu cầu: Tình bạn.

Cuộc sống của con người sẽ thật sự thiếu thốn, lạnh lẽo và tẻ nhạt nếu như thiếu đi hai chữ “tình yêu”. Nó chính là sợi dây liên hệ, gắn kết giữa người với người trong thế giới rộng lớn. Và có một loại tình yêu cũng quan trọng không kém tình yêu đất nước, tình mẫu tử,… đó chính là tình bạn.

Xin được phép mượn ca dao, tục ngữ trong kho tang văn học nước nhà của Việt Nam để nói về tình bạn: “Sống trong bể ngọc kim cương/ Không bằng sống giữa tình thương bạn bè”





Thân bài



Thế nào là tình bạn?



+ Tình cảm bạn bè là thứ tình cảm chân phương, giản dị. Nó không được khởi đầ từ tình thân ruột thịt, chung một dòng máu mà chính là sự “sắp xếp” ngẫu nhiên, vô tình mà hữu ý giữa những con người xa lạ. Từ cấp độ lạ chuyển đến quen và tiến triển thành thân thiết.



+ Tình bạn được xây dựng trên nền tảng của sự vô tư, tin tưởng, chia sẻ và nhường nhịn, thấu hiểu.



+ Tình bạn cũng như thể là tình anh em, sẵn sàng giúp đỡ nhau trong lúc hoạn nạn, cùng chia sẻ niềm vui, nỗi buồn.



Vai trò của tình bạn



+ Có tình bạn đẹp thì có nhiều niềm vui và hạnh phúc, nó sẽ là chỗ dựa tinh thần, giúp ta có ý chí, nghị lực để vượt qua khó khăn, hoạn nạn

+ Xung quanh chúng ta và có thể là tôi hay bạn cũng đã và đang sở hữu tình bạn đẹp. Tình cảm đẹp đẽ đó có thể đã được người ta ngưỡng mộ mà ca ngợi như câu chuyện của hai cậu học sinh Nguyễn Tất Minh và Ngô Minh Hiếu ở Thanh Hóa. Em Minh và Hiếu đều sinh ra trên mảnh đất Đòng Thắng, vùng quê nghèo lam lũ nhưng hiếu học của vùng đất Triệu Sơn, Thanh Hóa. Tuy nhiên, bản thân Minh chịu nhiều thiệt thòi vì em bị liệt hai chân từ nhỏ. Điều đó cản trở em trong các hoạt động vui chơi, đùa nghịch như các bạn đồng trang lứa. Thế nhưng, niềm khát khao được học chữ, tiếp cận với ánh sáng tri thức đã thôi thúc Minh nỗ lực vượt khó. Và, người cùng giúp Minh thực hiện ước mơ đó không ai khác, chính là Hiếu. Suốt 8 năm, Hiếu vừa là bạn vừa là “đôi chân”, tiếp thêm ngọn lửa đưa Minh tới trường.

Câu chuyện tình bạn giữa Hiếu và Minh được viết nên bởi chính giáo viên của ngôi trường các em theo học, đăng trên tạp chí điện tử Dân Trí ngày 13/05/2018. Việc làm cảm động như hai em không nhiều giữa xã hội ngày nay, nhưng nó là tấm gương để con người có giây phút sống chậm, ngắm nhìn để biết yêu thương và chia sẻ.



+ Nhân gian thường hay nói: “chọn bạn mà chơi”, tình bạn phải lành mạnh, trong sáng, biết giúp đỡ nhau tiến bộ. Có không ít trường hợp “chọn nhầm” bạn xấu, nghe lời rủ rê, lôi kéo nhau sa vào các tệ nạn xã hội. Vì thế, chúng ta nên tỉnh táo để tránh xa những thói xấu, điều không hay.



+ Khi bạn làm điều tốt, có ích, chúng ta nên ca ngợi. Ngược lại, không nên bao che, dung túng cho thói xấu của bạn, bởi như vậy là đang tiếp tay cho các hành vi sai trái.



- Đánh giá, suy nghĩ về tình bạn



+ Tình bạn là thứ tình cảm đẹp đẽ, không ai có thể sống thiếu. Trong những năm tháng còn là học sinh, tình bạn trong sáng giúp đỡ nhau cùng tiến, động viên nhau cố gắng học tập. Khi trưởng thành, tình bạn là sự đồng cam, cộng khổ, chia ngọt sẻ bùi.



+ Để giữ gìn tình bạn phải sống chân thành, bảo vệ và tin tưởng lẫn nhau. Tin tưởng không có nghĩa là bao che cái xấu mà dám thẳng thắn, khuyên bảo để giúp nhau tiến bộ.





Kết bài



Vòng quay cuộc sống khiến con người cảm giác ngột ngạt, mệt mỏi, tuy nhiên, tình bạn lại là phương thuốc quý đem lại cho ta nhiều niềm vui, được yêu thương, được san sẻ. Để giữ tình bạn mãi đẹp, hãy học cách vị tha lẫn nhau, giúp ngọn lửa tình bạn luôn cháy mãi.

