Gợi ý viết đoạn văn nghị luận xã hội 200 chữ bàn về tinh thần trách nhiệm trong cuộc sống

Gợi ý về dàn ý cho đoạn văn nghị luận xã hội 200 chữ bàn về tinh thần trách nhiệm trong cuộc sống.

Mở bài:

Dẫn dắt, giới thiệu vấn đề nghị luận



- Mỗi con người đến với thế giới này đều có một vai trò, sứ mệnh cho bản thân và cộng đồng xã hội, tạo nên cuộc sống đa sắc màu. Sứ mệnh đó không hề lớn lao, mang tầm vĩ đại mà chính là tinh thần trách nhiệm của chúng ta với cuộc sống bản thân, với nhân loại. Nó chính là đức tính đáng quý, cần có, thuộc phạm vi đạo đức của cọn người.





Thân bài:

- Thế nào là tinh thần, trách nhiệm?



Tinh thấn trách nhiệm chính là nghĩa vụ, bổn phận của mỗi người trong suy nghĩ, hành động đối với bản thân, Tinh thấn trách nhiệm chính là nghĩa vụ, bổn phận của mỗi người trong suy nghĩ, hành động đối với bản thân, gia đình và xã hội. Là trách nhiệm mà bạn phải hoàn thành công việc khi được người khác giao cho. Người có tính thần trách nhiệm sẽ luôn sẵn sàng dố chết sức lực và nhiệt huyết để hoàn thành công việc, dù có khó khăn đến mấy nhưng vẫn cô gắng để hoàn thành. Kể cả khi phạm lỗi, họ cũng dám đứng ra sửa sai và nhận lỗi.



- Biểu hiện của tinh thần trách nhiệm



+ Đối với học sinh: Khi đang ngồi trên ghế nhà trường, khoác trên mình những bộ đồng phục học sinh, trách nhiệm của chúng ta là phải cố gắng học tập, chăm chỉ, siềng năng; thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của nhà trường, có tinh thần yêu nước, giúp đỡ bạn bè,…



+ Tinh thần, trách nhiệm với bản thân: là người tốt, sống thực thà, dũng cảm, biết đấu tranh chống lại cái xấu, bảo vệ những thành quả, công lao của các thể hệ đi trước, phát huy truyền thống, kinh nghiệm quý báu mà ông cha để lại. Tinh thần ham học hỏi, cầu tiến, biết nhận lỗi và sửa lỗi khi mắc sai lầm. Tập cho mình lòng bao dung, sự vị tha, giúp đỡ người khi gặp hoạn nạn.



+ Đối với gia đình: Nghe lời ông bà, cha mẹ, hiếu thảo. Biết giúp đỡ, có trách nhiệm chăm sóc, đỡ đần mọi người trong gia đình bất kể lúc khỏe mạnh hay ốm đau, bệnh tật,…



+ Là một công dân đối với đất nước: thực hiện tốt quy định của nhà nước, + Là một công dân đối với đất nước: thực hiện tốt quy định của nhà nước, Pháp luật , không nghe theo sự xúi giục của kẻ xấu để phản động, làm tổn hại đến tài sản quốc gia, có ý thức bảo vệ đất nước, văn hóa dân tộc.



- Ý nghĩa của tinh thần trách nhiệm trong cuộc sống



+ Con người có tính thần trách nhiêm sẽ biết sống theo lẽ phải, trở thành người mẫu mực, được mọi người xung quanh quý mến.



+ Sống có trách nhiệm nhắc nhở chúng ta biết lo lắng, không lơ là với nhiệm vụ được giao phó.



+ Giúp bạn gặt hái được thành công trong công việc và cuộc sống.





Kết bài:

- Khái quát vấn đề



- Liên hệ bản thân.

Học cách sống có trách nhiệm- P hạm Thành Long

Minh Tú (t/h)