Cách viết đoạn văn nghị luận xã hội 200 chữ trình bày suy nghĩ về tình mẫu tử

Dàn ý đoạn văn nghị luận xã hội 200 chữ về tình mẫu tử

Mở bài

- Giới thiệu về vấn đề cần nghị luận.





Thân bài

- Giải thích



+ Tình mẫu tử thứ tình cảm thiêng liêng, thể hiện + Tình mẫu tử thứ tình cảm thiêng liêng, thể hiện mối quan hệ máu mủ ruột rà gắn kết giữa người mẹ và người con.



+ Với người mẹ: tình yêu, sự hi sinh của họ dành cho con vô cùng lớn lao, cao cả. “Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra”.



+ Với người con, tình mẫu tử được thể hiện qua sự kính trọng, biết ơn công lao nuôi dưỡng, dạy dỗ của mẹ.



- Vai trò của tình mẫu tử - Vai trò của tình mẫu tử



+ Giúp + Giúp đời sống tinh thần của chúng ta đầy đủ, phong phú và ý nghĩa.



+ Giúp ta tránh khỏi những cám dỗ trong cuộc sống.



+ Là điểm tựa tinh thần, tiếp thêm sức mạnh trước mỗi khó khăn.



+ Là niềm tin, động lực và mục đích cho sự nỗ lực và khát khao sống của cá nhân.

- Để giữ gìn tình mẫu tử



+ Biết tôn trọng vaà khắc ghi công ơn của mẹ.



+ Cố gắng học hành chăm chỉ, ngoan ngoãn, nghe lời bố mẹ và nỗ lực trong cuộc sống, đáp lại sự mong mỏi của mẹ.



+ Cần biết đón nhận, cởi mở với mẹ mình để tạo điều kiện cho sự thấu hiểu của hai người.





Kết bài

Khẳng định vai trò tình mẫu tử.





Gợi ý đoạn văn nghị luận xã hội 200 chữ về tình mẫu tử

Thế giới bao la, rộng lớn này có lẽ chẳng có gì sánh nổi sự cao lớn, thiêng liêng của tình mẫu tử. Đó chính là thứ tình cảm trường tồn với thời gian, dù ta là ai, giới tính nào và bao nhiêu tuổi. Nhắc đến tình mẫu tử, bất giác tôi lại nhớ về câu thơ của Chế Lan Viên: “Con dù lớn vẫn là con của mẹ/ Đi hết đời lòng mẹ vẫn theo con”. Chẳng phải ngẫu nhiên mà người ta lại ngợi ca về tình mẫu tử, bởi nó chính là tình yêu cao quý giữa người mẹ và đứa con. Người mẹ đã dùng cả tuổi xuân, hi sinh vô điều kiện để đổi lấy năm tháng hồn nhiên, vô tư lự đến bình yên của con cái. Chúng ta, tất thảy ai cũng may mắn được nuôi dưỡng từ bầu sữa mẹ mát lành, là câu ca dao mỗi đêm mẹ ru và những bữa cơm ngon chan chứa tình yêu thương. Làm mẹ à trách nhiệm lớn lao mà ông trời giao phó cho người phụ nữ. Chín tháng mười ngay mang nặng đẻ đau, người mẹ phải trải qua biết bao khó khăn vất vả. Thế nhưng, đối với họ điều đó không sá gì khi nhìn thấy đứa con mình khôn lớn, trưởng thành. Đối với người con, mẹ là điêm tựa nâng đỡ ta mỗi khi vấp ngã, đồng thời cũng là người bạn để ta gửi gắm những lời yêu thương. Tình mẫu tử thiêng liêng là thế, nào đâu có gì ngăn nổi. Thế nhưng, nhìn ra ngoài kia vẫn còn có bao nhiêu mảnh đời bất hạnh, sinh ra không biết mặt mẹ, bơ vơ, không người vỗ về, chăm sóc. Những hoàn cảnh như thế, khi lớn lên sẽ rất dễ sa vào các tệ nạn xã hội, làm nô lẹ cho cái ác. Thấy được nhu vậy để chúng ta thấu hiểu rằng, vai trò của người mẹ quan trọng như thé nào đối với cuộc sống của chúng ta. Do đó, những ai may mắn còn mẹ, đang sống trong vòng tay của mẹ xin đừng làm mẹ buồn. Để xứng đáng với công ôn dưỡng dục của mẹ, chúng ta nên cố gắng học hành chăm chỉ, ngoan ngoãn, vâng lời để bố mẹ được vui. Nhân lúc còn sống ở cạnh mẹ, hãy mạnh dạn bày tỏ sự kính yêu của mình đối với họ. Bạn không nhất thiết mỗi ngày đều nói “con yêu mẹ”, chỉ cần trong trái tim mình luôn khắc ghi hình bóng mẹ và dặn lòng sống làm sao cho xứng đáng với kì vọng của mẹ. Tôi tin rằng, một ngày nào đó, mẹ sẽ lần nữa dang rộng vòng tay chào đón bạn trở về trong những thành công của cuộc đời.



