Gợi ý cách viết đoạn văn nghị luận xã hội 200 chữ về lòng dũng cảm

Dàn ý nghị luận về lòng dũng cảm

Mở bài

Giới thiệu vấn đề nghị luận: Lòng dũng cảm



Lòng Lòng dũng cảm là một trong những đức tính vô cùng cần thiết và đáng quý của con người. Có lòng dũng cảm, con người mới có thể vượt qua mọi khó khăn để làm nên điều phi thường.

Thân bài

- Giải thích:



Lòng dũng cảm là gì?



Dũng cảm là một khí chất hiên ngang, gan dạ, không sợ nguy hiểm, không ngại khó khăn. Người có lòng dũng cảm là người dám đứng lên đề đấu tranh chóng lại cái ác, cái xấu. Tự tin, công bằng, thành thật ủng hộ điều chính nghĩa.



- Khẳng định và chứng minh



Dũng cảm là phẩm chất tốt đẹp của con người ở mọi thời đại:



+ Trong lịch sử đấu tranh chống giặc ngoại xâm của dân tộc Việt Nam: Lòng dũng cảm có từ thời Hai Bà Trưng, bao triều đại Đinh, Lê, Lý, Trần,…





+ Trong hai cuộc kháng chiến chống quân xâm lược, những tấm gương vì nước quên mình như anh hùng Lý Tự Trọng, chị Nguyễn Thị Lý,…; những thanh niên mãi mãi tuổi 20 đã ngã xuống với những nấm mồ vô danh để bảo vệ bình yên cho Tổ quốc. Tinh thần dũng cảm được trong thời chiến được Bác Hồ khích lệ trong Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến vào cuối năm 1946: “Ai có súng dùng súng. Ai có gươm dùng gươm, không có gươm thì dùng cuốc, thuổng, gậy gộc. Ai cũng phải ra sức chống thực dân Pháp cứu nước... Giờ cứu quốc đã đến. Ta phải hy sinh đến giọt máu cuối cùng, để giữ gìn đất nước. Dù phải gian khổ kháng chiến, nhưng với một lòng kiên quyết hy sinh, thắng lợi nhất định về dân tộc ta!”

+ Chiến tranh đã lùi xa, đất nước sống tỏng nền hòa bình nhưng tinh thần dũng cảm của người dân Việt Nam không bao giờ tắt. Tinh thần ấy được thể hiện trên mặt trận lao động, sản xuất. Từ chỗ thiếu ăn, phải nhập khẩu lương thực, đến nay, với sự lãnh đạo tài tình của đảng và nhà nước, Việt Nam đã đạt nhiều bước tiến quan trọng, mở ra nhiều cơ hội giao lưu, hợp tác kinh tế.



+ Những vụ án đấu tranh chống tham nhũng, phanh phui các điều sai trái, vi phạm trong + Những vụ án đấu tranh chống tham nhũng, phanh phui các điều sai trái, vi phạm trong xã hội . như nhà báo Dương Hầng Nga. Cô là người từng viết nhiều về những sai phạm liên quan đến Vũ “nhôm”. Đứng trước những thế lực ngầm và sự đe dọa, chị Nga vẫn kiên cường, dũng cảm phanh phui vụ việc, đưa ra ánh sáng Pháp luật ;…



+ Nhịp sống đời thường, có không ít những hành động đẹp như cứu người bị nạn như nhóm hiện sĩ đường phố ở TP.HCM,…



- Mở rộng, liên hệ thực tế: Tình hình biển Đông đang ngày càng phức tạp, các chiến sĩ cảnh sát bienr đang ngày đêm bám biển bảo vệ chủ quyền của dân tộc.



- Phê phán: những người nhầm tưởng lòng dũng cảm với hành động mù quáng, bất chấp công lý. Đả kích, phản động, gây rối trật tự an ninh. Phê phán những người hèn nhát, bjc nhược không dám đấu tranh, không dám đương đầu với khó khăn thử thách để vươn len trong cuộc sống.



- Bài học nhận thức và hành động của bản thân



+ Liên hệ với bản thân



+ Rèn luyện tinh thân dũng cảm từ việc làm bình thường trong cuộc sống, dũng cảm đối mặt với chính mình, sống có trách nhiệm với + Rèn luyện tinh thân dũng cảm từ việc làm bình thường trong cuộc sống, dũng cảm đối mặt với chính mình, sống có trách nhiệm với gia đình , xã hội.



+ Trách nhiệm của tuổi trẻ trong việc rèn luyện lòng dũng cảm, phát huy truyền thống quý báu của dân tộc.

Kết bài

Khẳng định lại vấn đề cần nghị luận.





Hi vọng, gơi ý trên đây sẽ giúp các em hình dung được cấu trúc, cách làm đoạn văn nghị luận xã hội 200 chữ khi bàn về một vấn đề, tư tưởng.

