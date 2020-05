Cách viết đoạn văn nghị luận xã hội 200 chữ về một hiện tượng đời sống

Vốn quen với cách viết một bài văn nghị luận xã hội dài, thế nên, việc đề yêu cầu rút ngắn thành một đoạn văn 200 chữ là điều “khó” cho các em học sinh . Tuy nhiên, đừng quá lo lắng, với gợi ý cách làm đoạn văn nghị luận xã hội 200 chữ về một hiện tượng đời sống xã hội dưới đây sẽ giúp các em tự tin hơn.

Các bước viết đoạn văn nghị luân 200 chữ về hiện tượng, đời sống

Mở bài:

- Giới thiệu về sự vật, hiện tượng cần bàn luận.



- Mở ra hướng giải quyết để triển khai ở thân bài.

Thân bài:

- Giải thích hiện tượng đời sống cần bàn luận.



+ Giải thích khái niệm và bản chất của hiện tượng.



+ Mô tả được hiện tượng (hiện trạng, thực trạng hiện nay. Bạn có thể lấy ví dụ về những vấn đề nổi lên trong xã hội, liên quan đến điều đang được bàn luận trong bài).



- Bàn luận về hiện tượng đời sống



+ Phân tích các mặt, các biểu hiện của sự vật, hiện tượng đời sống cần bàn luận.



+ Đánh giá, nhận định về mặt đúng-sai, lợi- hại, lý giải mặt tích cực cũng như tiêu cực của sự việc, hiện tượng ấy.

+ Bày tỏ thái độ đồng tình, biểu dương hay lên án, phê phán.



+ Chỉ ra nguyên nhân, hậu quả của sự việc, hiện tượng ấy. Nêu phương hướng giải quyết ( tích cực nên nhân rộng, tiêu cực nên khắc phục, sửa chữa).





- Rút ra bài học và hành động trong cuộc sống



Liên hệ với bản thân để rút ra bài học hành động.

Kết bài

Đánh giá chung lại hiện tượng.





Gợi ý cách viết đoạn văn 200 chữ về hiện tượng đới sống

Đề bài: Trình bày suy nghĩ của em về tệ nạn cờ bạc hiện nay.





Cách lập dàn ý:





Mở bài





Giới thiệu về vấn đề nghị luận. Ở đây, vấn đề cần bàn đến là cờ bạc, nó được coi là tệ nạn, làm ảnh hưởng xấu đến con người và nền kinh tế xã hội.





Thân bài





- Giải thích: cờ bạc là một loại hình giải trí không lành mạnh, kiếm tiền dựa vào sự may rủi, đỏ đen.



- Thực trạng: cờ bạc diễn ra dưới hình thức: đánh lô, xổ số, cá độ,… Ngày nay, với sự phát triển của công nghệ, người ta còn biết đến chơi cờ bạc bằng hình thức online.



- Nguyên nhân: con người tìm sai hình thức giải trí cho bản thân, nghe theo bạn bè rủ rê; lười lao động, ham chơi mà lại muốn giàu nhanh,…



- Hậu quả: tham gia vào cuộc chơi đỏ đen dẫn đến nhiều hệ lụy, làm thiệt hại kinh tế, nợ nần chồng chất, kéo theo nhiều sự việc đau lòng xảy ra, con người vướng vào vòng tù tội (dẫn chứng chứng minh).



- Biện pháp khắc phục: nhà nước, Pháp luật , cơ quan chức năng tăng cường vào cuộc kiểm tra, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm. Gia đình giám sát, quan tâm tới con em mình nhiều hơn để ngăn chặn kịp thời, tránh đẩy con em mình đi đến con đường sa đọa; nhà trường tích cực giáo dục, tuyên truyền, phổ biến tệ nạn xã hội cho các em học sinh…





Kết bài





Liên hệ, mở rộng vấn đề: Tránh xa tệ nạn xã hội và chung tay chống lại cờ bạc.





Lưu ý: Muốn làm tốt bài văn nghị luận xã hội về hiện tượng đời sống, ngoài nắm chắc kiến thức về dạng đề, chúng ta nên tập thói quen xem sách, báo, cập nhật tin tức hàng ngày để nắm được dòng chảy thông tin. Điều này giúp ích rất nhiều cho việc vận dụng các hiểu biết của mình, khiến dẫn chứng trong bài văn thêm sắc bén, phong phú.

Hi vọng với gợi ý cách làm bài văn nghị luận xã hội 200 chữ về hiện tượng đời sống này sẽ giúp ích cho các em trong những kì thi sắp tới. Chúc các em thành công!

