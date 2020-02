Trường hợp đi ngoài đường, tình cờ bị kim tiêm đâm vào người, dẫm phải kim tiêm dưới ghế ở nơi công cộng hoặc bị tấn công bởi vật sắc nhọn nào đó trên đường phố, gây ra vết thương trên da, thì nên nghĩ đến khả năng phơi nhiễm HIV

Bác sĩ Nguyễn Tấn Thủ cho biết, thông thường khi bị đâm bởi vật nhọn nghi có dính máu của người nhiễm HIV, các nạn nhân có tâm lý sợ hãi nên cố gắng nặn máu ra càng nhiều càng tốt.

Vô tình bị vật sắc nhọn đâm vào người có thể khiến bạn gặp nguy hiểm





Tuy nhiên, cách xử lý này hoàn toàn sai. Việc bạn nắn bóp vết đâm không thể làm giảm nguy cơ virus xâm nhập mà còn vô hình chung tạo ra thêm những tổn thương viêm, làm tăng khả năng virus xâm nhập vào cơ thể.

Vậy, nếu chẳng may bị vật sắc nhọn đâm vào người, chúng ta nên xử lý như thế nào để đảm bảo an toàn?





Cách xử lý chuẩn khi bị vật sắc nhọn đâm vào người

Trước vấn đề trên, bác sĩ Thủ khuyên rằng, mỗi người cần chủ động trang bị cho mình những kiến thức căn bản về căn bệnh HIV. "Thay vì hoang mang lo sợ, bạn sẽ bình tĩnh hơn và biết cách xử trí để phòng lây nhiễm trong những trường hợp tương tự", bác sĩ nói.

Hiểu một cách đơn giản về thuật ngữ "phơi nhiễm với HIV" là khi một người có tiếp xúc với tác nhân gây bệnh (ở đây là virus HIV), do đó có nguy cơ lây nhiễm căn bệnh này. Phơi nhiễm (exposure) sẽ cho một tỷ lệ lây nhiễm (infection) nhất định. Lây nhiễm sẽ kéo theo một tỷ lệ mắc bệnh (disease) nhất định.

Khi bị vật sắc nhọn đâm vào người, hãy nhanh chóng lấy vật gây tổn thương và rửa sạch vết thương

Giới y học đã tìm ra phương pháp điều trị làm giảm tỷ lệ chuyển từ phơi nhiễm sang lây nhiễm HIV nhờ thuốc kháng virus. Đây gọi là điều trị dự phòng sau phơi nhiễm (Post exposure prophylaxis - PEP).

Việc bị phơi nhiễm, bước đầu tiên quan trọng nhất là xử trí vết thương tại chỗ, sau đó mới điều trị dự phòng sau phơi nhiễm. Quy trình xử trí khi bị vật sắc nhọn đam phải, nghi phơi nhiễm HIV gồm:

Đầu tiên, bạn hết sức bình tĩnh lấy vật sắc nhọn, các dụng cụ gây tổn thương ra khỏi cơ thể. Tiếp đó, bạn rửa vết thương dưới vòi nước sạch trong ít nhất 5 phút để gột rửa bớt phần máu và dịch tiết dây nhiễm lên vết thương.

Sau cùng sát trùng bằng các dung dịch sát khuẩn và băng vết thương bằng gạc, băng cuộn hay băng keo cá nhân.

Trường hợp bị máu hoặc dịch tiết của người có HIV bắn vào mắt, mũi, cần rửa mắt (chai nhỏ mắt chứa Nacl 0.9%) bằng cách chớp mắt liên tục, ngâm khịt mũi bằng nước muối sinh lý trong 5 phút. Nếu bị bắn vào môi, miệng, nên súc miệng bằng nước sạch trong 5 phút.

Tuyệt đối, khi bị vật sắc nhọn đâm vào người không được nặn máu mà hãy rửa vết thương bằng nước sạch và nhanh chóng đến cơ sở y tế.





Đề phòng việc phơi nhiễm HIV

Cũng nên nhớ rằng, không phải mọi sự cố liên quan đến HIV đều có ​thể gây phơi nhiễm. Căn bệnh này có 2 tình huống phơi nhiễm phổ biến là đường máu và quan hệ tình dục. Cụ thể là:

Ở đường máu: Khi một người bị đâm bởi vật sắc nhọn có dính máu tươi, bị bắn dịch tiết hoặc máu tươi của người có HIV vào niêm mạc mắt, vết thương trên người, thì xem như trong tình trạng phơi nhiễm HIV, nghĩa là có khả năng nhiễm HIV.

Về đường tình dục: Nếu quan hệ không sử dụng bao cao su hay có dùng nhưng bao bị rách tuột cũng được xem là đã phơi nhiễm với HIV.

Chúng ta không thể chủ quan, chỉ cần có hành vi nguy cơ và tiếp xúc kể trên đều được xem là đã phơi nhiễm. Việc cần làm là phải đến các cơ sở y tế để được điều trị PEP. Kết quả điều trị dự phòng sau phơi nhiễm cho hiệu quả bảo vệ rất cao, lên đến 90-95% trong vài giờ đầu và duy trì hiệu quả trong khoảng 72 giờ tính từ thời điểm phơi nhiễm.

Việc điều trị dự phòng sau phơi nhiễm sẽ giảm dần theo thời gian. Vì thế, người bị phơi nhiễm cần nhanh chóng đến cơ sở y tế và tham gia điều trị càng sớm càng tốt. Không nên chờ đợi quá thời gian cho phép là 72 giờ.

Cùng với việc điều trị dự phòng sau phơi nhiễm HIV, người bệnh cũng được khuyến khích tầm soát các bệnh lý khác có cùng đường lây, tùy theo tình huống phơi nhiễm như: viêm gan siêu vi B, C, giang mai, lậu,...

Đặc biệt, trường hợp bị vật sắc nhọn đâm vào người, cần lưu ý đến các cơ sở y tế tiêm phòng uốn ván.

Your browser does not support HTML5 video.





VTC 14)_ Sơ cứu khi bị vật sắc nhọn đâm vào cổ