Cái giá phải trả của người chồng trẻ cắt cổ vợ rồi tự tử không thành chỉ vì mâu thuẫn lúc ăn sáng

Tin tức mới nhất ngày 16/5, Tuổi trẻ Online dẫn lại thông tin từ TAND tỉnh Quảng Nam cùng ngày cho biết, đơn vị đã mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Trần Anh Quốc (21 tuổi, trú xã Bình Triều, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) 7 năm tù về tội giết người.

Theo cáo trạng, vào tối 8/8/2019 vợ chồng anh Trần Anh Quốc và chị Nguyễn Thị Ánh (20 tuổi, cùng quê) có xảy ra mâu thuẫn. Sáng hôm sau, trong bữa ăn sáng cả 2 lại tiếp tục cãi vã. Khi Ánh đang ngồi bế con thì Quốc vật vợ ra giữa nhà, đè lên người rồi cầm con dao giấy cứa cổ vợ.



Bà Nguyễn Thị Mười cô ruột Ánh cùng 2 em gái Ánh vào can ngăn thì một người bị Quốc đâm vào tay bị thương. Sau đó, Quốc cầm dao cắt cổ mình tự sát nhưng được người thân phát hiện kịp và đưa đi cấp cứu. Đến chiều 9/8, Khoa Cấp cứu Bà Nguyễn Thị Mười cô ruột Ánh cùng 2 em gái Ánh vào can ngăn thì một người bị Quốc đâm vào tay bị thương. Sau đó, Quốc cầm dao cắt cổ mình tự sát nhưng được người thân phát hiện kịp và đưa đi cấp cứu. Đến chiều 9/8, Khoa Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam cho biết 2 vợ chồng Quốc đã qua tình trạng nguy kịch.



Được biết, trước khi vụ việc xảy ra, Ánh và Quốc là vợ chồng mới cưới, cả 2 quen nhau được hơn 1 năm thì tiến tới hôn nhân. Sau đó, Quốc mở tiệm nhôm cứng và sống cùng bố vợ ở thôn Vân Tây. Do mồ côi mẹ từ nhỏ nên khi sinh con xong Ánh về ở cùng mẹ chồng.

Tuy nhiên, do tính tình không hợp, Ánh thường xuyên bị mẹ chồng la mắng. Trong cuộc sống chung, giữa Ánh và gia đình chồng xảy ra xích mích nên chị bế con về nhà bố đẻ ở tổ 10 (thôn Vân Tây, xã Bình Triều) suốt 1 tháng.



Theo giám định của cơ quan chức năng, tỉ lệ thương tích của chị Ánh là 15%. Ngoài ra, con của hai vợ chồng Quốc đã được khoảng 2 tuổi.



