Không chịu thổi máy đo nồng độ cồn còn hung hăng chửi bới CSGT, người đàn ông nhận 'kết đắng'

Trong những ngày gần đây, lực lượng CSGT trên cả nước liên tục tiến hành kiểm tra nồng độ cồn với những người tham gia giao thông. Từ ngày 1/1/2020, Nghị định số 100/2019/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt chính thức có hiệu lực. Theo đó, cấm người tham gia giao thông điều khiển phương tiện giao thông khi trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn.

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip với nội dung một người đàn ông không chịu thổi máy đo nồng độ cồn khi được CSGT yêu cầu. Thậm chí, người này chỉ muốn nhận lỗi chứ không chịu thổi vào máy đo và có hành động hung hăng chửi bới CSGT.

Theo đoạn clip, người đàn ông trung niên mặc áo sơ mi sáng màu được CSGT yêu cầu thổi máy đo nồng độ cồn để kiểm tra. Nhưng người này không chịu thổi mà chỉ muốn nhận lỗi. Người này lớn tiếng: "Chắc chắn tôi có nồng độ cồn, mức cao nhất. Tôi uống rượu rồi, không thổi cũng có mức, thổi cũng có mức, thì mức cao nhất của nồng độ cồn, tôi chấp nhận hết".

Đáng chú ý, ngay sau đó, người này đổi cách xưng hô và bắt đầu bất hợp tác. "Tao không thổi, cái thổi kia không thích thổi, nhưng tao vẫn chấp hành. Rượu tao uống, phạt tao chịu", người này cho hay. CSGT cố gắng giải thích cho người đàn ông rằng nếu không thổi máy đo thì không chấp hành yêu cầu của người thi hành công vụ, nhưng người đàn ông vẫn không chịu. Người này vẫn tiếp tục gây căng thẳng, sau đó còn hung hăng chỉ tay chửi bới, văng tục với các chiến sĩ CSGT. Một nguồn tin cho biết người này sau đó đã bị tạm giữ về hành vi chống người thi hành công vụ.

Trước đó, vào 20h30 ngày 5/1, đội CSGT Công an huyện Đức Thọ đang tiến hành kiểm tra nồng độ cồn với người tham gia giao thông. Tài xế Nguyễn Duy Thành (50 tuổi, trú huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh ) điều khiển ô tô 4 chỗ mang BKS Hà Nội đi về thị trấn Đức Thọ. Thấy cảnh sát, người này lao xe lên vỉa hè, chạy trốn vào một quán cà phê ven đường.

Khi lực lượng chức năng yêu cầu ông Thành đo nồng độ cồn , người này liền chống đối, chửi bới CSGT. Lực lượng chức năng tìm cách khống chế ông Thành thì bị một số người lạ mặt xuất hiện, nhóm này yêu cầu PV không được ghi hình và đuổi đánh PV. Ông Thành lúc này tiếp tục dùng dép đánh vào mặt một chiến sĩ CSGT, tìm cách chống cự.

Sau đó, Công an huyện Đức Thọ cho biết đơn vị đang lập biên bản xác minh, làm rõ hành vi của người đàn ông trên.

Chi Nguyễn (t/h)