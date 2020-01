Cái kết có hậu của vụ ly hôn triệu đô giữa cặp vợ chồng đại gia đất cảng kéo dài 8 năm đằng đẵng

Vào giây phút cuối cùng, người chồng đại gia bất ngờ tuyên bố rút đơn ly hôn, nhường hết tài sản cho vợ vì lý do không ngờ…

Có nhiều năm tham gia vào các vụ án dân sự, luật sư Hoàng Nguyên Hồng (SN 1942 – Văn phòng luật sư Phương Đông, Đoàn luật sư TP Hà Nội) tiếp nhận không lời mời bảo vệ quyền lợi trong các vụ án ly hôn. Cũng từ đó, ông trở thành cầu nối giúp các cặp vợ chồng hàn gắn đau thương, quay lại vun đắp hạnh phúc gia đình . Và trường hợp của cặp vợ chồng đại gia đất cảng Hải Phòng là một ví dụ điển hình.

Vụ ly hôn triệu đô và cái kết có hậu

Cách đây vài năm, luật sư Hoàng Nguyên Hồng được mời tham gia một vụ án ly hôn , tranh chấp tài sản ở Hải Phòng của cặp vợ chồng đại gia. Đây là một trong những vụ án ông Hồng nhớ nhất bởi nó kéo dài đến 8 năm trời mà chưa có hồi kết. Thời điểm đó, luật sư Hồng được thuê để trợ giúp pháp lý cho anh Nguyễn Văn Hùng (người chồng – tên nhân vật đã thay đổi). Anh Hùng là chủ một khách sạn lớn ở Hải Phòng, ngoài ra, vợ chồng anh còn sở hữu hàng chục dự án bất động sản lớn nhỏ, ước tính lên đến 60 tỷ đồng.

Ông Hồng làm việc với luật sư của vợ anh Hùng để thỏa thuận về vấn đề chia tài sản. Mọi yêu cầu, để xuất của hai bên đã được thỏa thuận chi tiết, rõ ràng và chỉ đợi đến ngày ra tòa. Thế nhưng, vào đúng thời khắc cuối cùng anh Hùng bất ngờ đổi ý chuyển toàn bộ tài sản cho vợ. Ai nấy dự tòa đều mắt chữ a mồm chữ ô vì quyết định này bởi với những chứng cứ trong tay, anh Hùng nắm chắc phần thắng, giành lại khối tài sản khổng lồ trong hôn nhân.

Nói về tình tiết bất ngờ này, luật sư Hồng lý giải: “Trong suốt thời gian thu thập tài liệu, chứng cứ phục vụ cho phiên tòa, tôi đã nhiều lần gặp gỡ, trao đổi công việc với chị My (vợ anh Hùng). Lần gặp khiến tôi bất ngờ nhất là khi tôi đến viện K (Tân Triều, Hà Nội) thăm bạn thì thấy chị My đang thăm khám tại đây. Tôi bắt đầu tìm hiểu thì được biết chị đang điều trị ung thư tại đây”.

Động lòng trước hoàn cảnh của người vợ, luật sư Hồng bắt đầu “tính kế” hàn gắn sợ tơ duyên sắp bị đứt đoạn của họ trước khi quá muộn. Ban đầu, ông Hồng gọi ánh Hùng đến thăm dò suy nghĩ, tình cảm của anh dành cho vợ đến thời điểm giờ ra sao, có còn yêu, còn thiết tha với gia đình đó nữa không. Luật sư Hồng lại thêm lần nữa bất ngờ, hóa ra, người chồng vốn rất yêu vợ. Trong suốt 10 năm đầu chung số, vợ chồng hòa thuận, yêu thương nhau.

Luật sư Hoàng Nguyên Hồng kể về những lần "se duyên lại" cho nhiều đương sự

Anh Hùng chăm chỉ kinh doanh bất động sản để kiếm tiền vun đắp cho gia đình. Thế nhưng, vì công việc như thế nên anh hay giao du bạn bè, đối tác. Mỗi lần không kiềm chế được bản thân rồi nghe bạn bè rủ rê, anh lại tìm đến “tình một đêm” với người phụ nữ khác để vợ ở nhà vò võ một mình.

Ít lâu sau chị My phát hiện chuyện này nhưng thấy chồng hối lỗi nên chị lại tha thứ. Nhưng sau ngày đó, chị bắt đầu lên kế hoạch dỗ ngọt chồng sang tên toàn bộ tài sản, cổ phần khách sạn cho mình. Một số tài sản có giá trị khác chị My bí mật nhờ các mối quan hệ thân quen sang tên cho mình. Khi đã nắm chắc tài sản của chồng trong tay, chị My công khai chuyện cặp bồ với mục đích trả đũa chồng. Bà đã ăn nem thì ông sẽ ăn chả, thế là anh Hùng lao vào những cuộc tình ngoài luồng với nhiều cô gái khác. Mâu thuẫn vợ chồng lên đỉnh điểm, anh Hùng thảo đơn ly hôn gửi đến tòa. Lúc đó, anh Hùng gần như mất trắng vì tất cả tài sản đều đứng tên vợ. Vụ tranh chấp tài sản sau ly hôn kéo dài đằng đẵng suốt 8 năm không có hồi kết. Hai vợ chồng đành nhờ đến sự giúp sức của luật sư.

Thời điểm đó dù vợ chồng anh Hùng chẳng thèm nhìn mặt nhau nhưng bố mẹ hai bên vẫn thương cả hai. Ngày lễ, ngày Tết họ đều gọi cả hai về ăn bữa cơm đoàn viên để các cháu đỡ tủi thân và cũng là một cách để hàn gắn tình cảm rạn nứt đến mức tưởng như không thể cứu vãn lại được.

Trước ngày ra tòa, anh Hùng có đến gặp luật sư Hồng và thú nhận, mọi chuyện dẫn đến ly hôn xuất phát từ việc anh không chung thủy với vợ. Lúc này, luật sư Hồng mới chính thức tiết lộ về bệnh tình của chị My. Nghe xong, anh Hùng chết lặng, không tin vào tai mình. Tại phiên xử hôm đó, anh Hùng bất ngờ rút đơn ly hôn, không tranh chấp tài sản nữa. Sau khi phiên tòa kết thúc, anh tìm gặp vợ nói chuyện. Cuối cùng hai vợ chồng quyết định bán hết tài sản, anh đưa vợ ra nước ngoài chữa bệnh và sinh sống. Hiện sức khỏe của chị Mỹ đã ổn định, lâu lâu họ lại cùng nhau về Việt Nam rồi ghé thăm luật sư Hồng – người cứu vãn cuộc hôn nhân đang đứng trước bờ vực thẳm của họ.

Luật sư hóa thân thành “Nguyệt Lão” đi se lại duyên

Luật sư Hoàng Nguyên Hồng ngồi trầm ngâm khoảng 3, 4 phút để lục lại trí nhớ về vụ ly hôn của cặp vợ chồng tuổi xế chiều mà ông từng nhận lời tư vấn thủ tục hôn nhân cho người vợ. Ông Hồng kể: “Lần đó, tôi đang ngồi làm việc thì có một người phụ nữ bước xuống từ một chiếc ô tô sang trọng đi vào nhờ tôi tư vấn thủ tục ly hôn. Người phụ nữ này cỡ 50 tuổi, là người có học hàm học vị. Chồng của bà là Tổng giám đốc một công ty xây dựng tầm cỡ. Kinh tế vợ chồng thuộc hàng giàu có ở Hà Nội khi đó, họ có hai người con đều đã trưởng thành và lập gia đình riêng”.

Cũng theo luật sư Hồng, tuy giàu có, con cái giỏi giang nhưng cuộc sống vợ chồng chẳng hạnh phúc. Thời gian đó, người phụ nữ tuổi này phát hiện chồng có tình nhân bên ngoài. Họ còn thuê nhà sống chung như vợ chồng và chính mắt bà đã thấy họ tay trong tay đi vào căn nhà đó. Gạt hai hàng nước mắt, bà lái ô tô về nhà ngồi phòng khách suốt mấy tiếng đồng hồ để đợi chồng về hỏi cho ra ngô ra khoai. Cuộc nói chuyện căng thẳng đó giống như một giọt nước tràn ly, bà quyết định ly hôn.

Ảnh minh họa

Thủ tục pháp lý khá đơn giản nên luật sư Hồng giải quyết rất nhanh chóng, sau đó ông gửi toàn bộ hồ sơ lên tòa. Nhưng cũng trong thời gian này, ông Hồng cố gắng liên lạc để gặp người chồng. Người này khá phong độ, gương mặt trẻ hơn so với tuổi 60 của ông ta. Tại buổi gặp đó, người chồng đồng ý ký đơn ly hôn, để lại toàn bộ tài sản cho vợ con. Trong mỗi lần gặp, người chồng đều tâm sự chuyện tình cảm với luật sư Hồng. Ông ta bộc bạch rằng không hề muốn ly hôn với vợ nhưng cô ấy nhất quyết đòi ly hôn nên ông đành chấp nhận.

Luật sư Hồng thuật lại: “Ông ấy nói với tôi, do thường xuyên phải đi tiếp khách mà vợ lại có tính hay ghen nên sau mỗi lần gặp đối tác, trên người ông hay có mùi nước hoa , men rượu. Mỗi lần như thế, vợ ông lại nổi cơn ghen tam bành, họ hay chửi mắng nhau trước mặt con cháu. Do quá chán nản nên ông mới có tình mới nhưng vẫn khẳng định đã chấm dứt hoàn toàn với cô nhân tình sau khi vợ phát hiện ra”.

Nhận thấy gia đình họ vẫn còn cứu vãn được, luật sư Hồng quyết định đóng vai Nguyệt Lão se lại duyên cho họ. Ngay hôm sau, ông Hồng gọi người vợ đến “thuyết giảng” cho chị nghe một bài dài về đạo lý vợ chồng, về chuyện thiệt hơn khi bố mẹ ly hôn. Bên cạnh đó, ông Hồng cũng bí mật mời con cái của họ đến, chỉ cách để làm một bữa cơm gia đình, mời bố mẹ cùng ăn trước khi ra tòa.

Trong bữa cơm đấy, các con thay nhau kể về những kỷ niệm đẹp đẽ của bố mẹ đã có cùng nhau, những năm tháng gia đình sống hạnh phúc, vui vẻ. Suốt bữa ăn, từ người chồng cho đến người vợ đều không cầm được nước mắt. Đó là bữa “cơn chan nước mắt” hi hữu nhất tại Việt Nam, bữa cơm chan nước mắt đầy hạnh phúc. Ba tháng sau, cặp vợ chồng cùng nhau đến tòa xin rút đơn ly hôn.

Thu Nga (t/h)