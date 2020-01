Cái kết đắng cho đàn ông cuồng ghen đâm chết vợ khuyết tật sau khi đòi ly dị

Trong lúc tức giận, gã chồng rút dao đâm liên tiếp nhiều nhát vào người khiến nạn nhân tử vong. Nguyên nhân do ghen tuông vô cớ.

Theo tờ Người lao động, sáng ngày 9/1/2019, TAND TP Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử sơ xét xử bị cáo Nguyễn Văn Hoàng (SN 1970). Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Hoàng án tù chung thân về tội Giết người.

Theo cáo trạng của VKS, Nguyễn Văn Hoàng và bà L.T.N. kết hôn từ năm 1998 đã có với nhau hai mặt con. Vợ chồng Hoàng thuê trọ tại khu nhà trọ thuộc quận Bình Tân (TP Hồ Chí Minh).

Được biết, bà N. bị khuyết tật. Trước khi bị chồng sát hại, bà N. làm nghề bán vé số dạo. Hai vợ chồng sống cùng nhau nhưng Hoàng mắc tính hay ghen tuông linh tinh.

Năm 2019, Hoàng nghi ngờ vợ có quan hệ ngoài luồng với một người đàn ông khác nên hay tra hỏi dẫn đến vợ chồng cãi nhau. Hồi tháng 3/2019, Hoàng giận vợ nên đã bỏ nhà ra ngoài sống. Sau mấy ngày suy nghĩ, Hoàng lại quay về phòng trọ và đề nghị ly hôn với vợ.

Bị cáo Hoàng tỏ ra vô cùng hối hận về hành vi của mình

Lúc này, bà N. đang ngồi rửa bát đĩa thì nghe thấy chồng lớn tiếng đòi ly hôn. Bực mình, bà N. đứng lên cãi tay đôi với chồng. Khi lời qua tiếng lại không có hướng giải quyết cụ thể, bà N. dọa sẽ dùng dao đâm chồng.

Nghe thấy thế, Hoàng cầm ngay con dao đang đặt gần chỗ mình đứng rồi đâm liên tiếp nhiều nhát vào người vợ. Nạn nhân chỉ kịp ú ớ kêu cứu rồi gục xuống, tử vong tại chỗ. Sat hại vợ xong, Hoàng cầm con dao đó định tự sát nhưng không thành.

Trong phiên xét xử, Hoàng tỏ ra vô cùng ân hận về hành động tội lỗi của mình. Có mặt tại tòa, bố vợ Hoàng không yêu cầu bồi thường trách nhiệm dân sự. Vì thế, HĐXX không buộc bị cáo phải bồi thường.

HĐXX nhận định, cần phải có mức án nghiêm khắc đối với bị cáo Hoàng nhằm răn đe, giáo dục. Tuy nhiên, đại diện bị hại (cha mẹ và hai con bị cáo) đã xin bãi nại. Đồng thời, bị cáo thành khẩn khai báo, hối cải. Từ đó, HĐXX quyết định tuyên mức án chung thân như đề nghị của Viện kiểm sát nhân dân trước đó.

Nga Đỗ (t/h)