Cái kết đắng cho gã `đạo chích` cướp điện thoại, dùng clip nóng để tống tiền nạn nhân

Công an quận Đống Đa (Hà Nội) vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thăng Long (sinh năm 1990, trú tại phường Đức Giang, quận Long Biên, Hà Nội) để điều tra về hành vi Cướp giật tài sản theo quy định của Pháp luật

Theo thông tin ban đầu, ngày 24/3, chị N.T.L. (trú tại quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) đến Công an quận Đống Đa trình báo việc bị một đối tượng đi xe máy giật chiếc túi xách bên trong có nhiều giấy tờ tùy thân và chiếc điện thoại iPhone 6.

Trong phần trình báo của mình, chị L. có nói về việc, đối tượng cướp giật tài sản sau đó dùng hình ảnh, clip nóng bên trong điện thoại để đọa dọa, cưỡng đoạt tài sản của chị. Sự việc khiến nạn nhân vô cùng bất an, lo sợ.

Nhận được tin báo án của chị L., cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Đống Đa vào cuộc xác minh, điều tra. Sau khi rà soát, cơ quan điều tra xác định được, kẻ cướp tài sản và đe dọa chị L. là Nguyễn Thăng Long.

Nguyễn Thăng Long tại cơ quan điều tra

Theo đó, khoảng 23h ngày 23/3, Nguyễn Thăng Long mượn he máy Honda Airblade màu đen - bạc của bạn đi từ Long Biên vào cây xăng Nam Đồng, phường Nam Đồng, quận Đống Đa. Tại đây, Long đã thực hiện hành vi cướp giật túi xác của chị L. (sống tại quận Nam Từ Liêm).

Gây án xong, Long ôm tài sản phóng xe đến cầu Vĩnh Tuy. Ở đây, hắn lấy giấy tờ tùy thân cùng điện thoại của nạn nhân rồi ném túi xách xuống sông Hồng. Long cầm số tài sản trên về nhà.

Qua kiểm tra điện thoại của nạn nhân, Long phát hiện trong đó có nhiều hình ảnh, clip nóng của nạn nhân. Chính vì thế đã nảy sinh ý định dùng clip nóng này để tống tiền.

Long ra cửa hàng điện thoại mua một sim rác, lập một tài khoản mạng xã hội rồi liên lạc với chị L. đe dọa yêu cầu chuyển tiền. Nếu chị L. báo Công an hay làm ảnh hưởng gì sẽ gửi ảnh này cho bạn bè nạn nhân.

Sau đó, Long thuê xe ôm giao cho chị L. giấy tờ tùy thân và nhận tiền của nạn nhân. Sợ bị phát hiện nên Long nên sau khi thực hiện xong phi vụ trên Long đã cắt liên lạc, tháo sim điện thoại, xóa dữ liệu trong iPhone 6 rồi đưa cho bạn gái sử dụng.

Từ những bằng chứng có được, Công an quận Đống Đa đã triệu tập đối tượng Long đến trụ sở làm rõ. Tại cơ quan điều tra, Long thừa nhận đã dùng hình ảnh, clip nóng của nạn nhân để thực hiện hành vi tống tiền.

Your browser does not support HTML5 video.

Phi công trẻ tung clip nóng của người tình để tống tiền